Pandangan dari Manila: Serigala (pejuang) telah kembali

MANILA, Filipina – Baru sebulan memasuki tahun baru, kedutaan besar Tiongkok di Filipina telah berhasil memicu konflik, atau mencoba terlibat dalam perang kata yang sangat publik, dengan seorang komodor Penjaga Pantai Filipina (PCG), seorang jenderal Angkatan Laut, dua anggota DPR, seorang senator Filipina, dan sebuah dewan yang hampir semua cabang eksekutif menjadi anggotanya.

Dalam surat kepada Menteri Luar Negeri Tess Lazaro, Senator Risa Hontiveros, sekutu dari para legislator yang berkonflik dengan kedutaan besar Tiongkok, meminta "klarifikasi dan tindakan tegas" setelah kedutaan membuat postingan yang "secara publik [menyerang dan memfitnah]" Komodor Jay Tarriela, juru bicara PCG untuk Laut Filipina Barat.

Hontiveros menunjukkan "pola yang mengganggu dari serangan publik serupa oleh Kedutaan Besar Tiongkok" terhadap Senator Francis Pangilinan, Perwakilan Leila de Lima, Laksamana Muda Roy Vincent Trinidad, dan Dewan Maritim Nasional.

Kedutaan juga telah membuat pernyataan publik yang ditujukan kepada Akbayan, partai yang dimiliki Hontiveros, dan perwakilannya di DPR, Chel Diokno.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok bahkan ikut terlibat dalam pertengkaran tersebut, dengan juru bicaranya di Beijing memperingatkan Filipina bahwa negara itu akan "membayar harga untuk kesalahan mereka sendiri" mengingat dugaan "kampanye disinformasi dan pencemaran nama baik terhadap Tiongkok" oleh Tarriela.

Mendukung Tarriela

Permintaan Senator Hontiveros jelas: untuk mengetahui apakah departemen telah berkomunikasi dengan kedutaan, menentukan apakah tindakan mereka sesuai dengan aturan dan norma Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, dan "langkah-langkah yang akan diambil Departemen untuk memastikan bahwa misi diplomatik asing di Filipina menghormati batas-batas perilaku diplomatik dan tidak menargetkan pejabat Filipina."

Departemen Luar Negeri (DFA) memang mengeluarkan tanggapan — tetapi terhadap teguran kementerian luar negeri terhadap Tarriela pada Rabu, 21 Januari. "DFA menegaskan dukungannya untuk pejabat yang dipilih secara publik dan lembaga pemerintah yang menjalankan tugas hukum mereka dalam membela kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi Filipina," kata departemen tersebut.

"DFA menegaskan kembali bahwa perbedaan antara Negara paling baik ditangani melalui saluran diplomatik yang mapan daripada pertukaran publik," tambahnya. DFA tidak mengatakan apakah protes balasan dilakukan. DFA juga tidak mengungkapkan detail diskusi apa pun, jika ada, dengan kedutaan besar Tiongkok.

Meskipun ini jelas bukan pertama kalinya kedutaan besar Tiongkok di Filipina bersikap tegas dan berani dalam mempertahankan apa yang disebutnya tanah airnya, yang baru adalah kecepatan, spesifisitas, dan tempo dari energi wolf warrior yang baru ditemukan.

"Sebagai duta besar, saya akan dengan tegas menjaga kepentingan dan martabat nasional sambil berfungsi sebagai jembatan untuk memastikan bahwa hubungan Tiongkok-Filipina bergerak menuju stabilitas daripada kemunduran, dan bahwa kedua masyarakat tumbuh lebih dekat daripada lebih jauh. Saya tahu tugas ke depan menuntut, tetapi saya tetap percaya diri dan berharap menerima dukungan kuat dari semua pihak," kata Duta Besar Tiongkok untuk Manila Jing Quan selama pesta media tahun baru pada 20 Januari.

Pidatonya diberi judul yang tepat "Kerja Sama Melampaui Perbedaan di Ambang Lima Puluh Tahun Kedua Hubungan Tiongkok-Filipina."

Jing mengakui sengketa maritim yang "lebih jelas" antara Beijing dan Manila, sambil juga mengatakan bahwa Tiongkok telah memiliki sengketa dengan negara-negara lain (dia menyebutkan India, Vietnam, dan Jepang) di mana solusi ditemukan atau ketegangan dikelola "melalui dialog."

"Saya percaya bahwa Tiongkok dan Filipina juga memiliki kemampuan dan kebijaksanaan untuk mengelola perbedaan kami dengan baik," katanya.

Mungkin di sinilah ketajaman politik mantan pejabat nomor dua Beijing di Washington DC menjadi jelas. Sementara kedutaan, di bawah kepemimpinan barunya, telah memicu konflik dengan beberapa institusi, kedutaan juga telah berupaya untuk berbaik-baik dengan yang lain.

Hubungan yang rumit

Duta besar baru adalah tamu makan siang Ibu Negara pada akhir Desember 2025, bersama pemimpin Filipina-Tionghoa terkemuka. Dia kemudian tampil menonjol di foto dump Vin d'honneur Ibu Negara, menjadi foto kedua hanya setelah Charles Brown, utusan Paus ke Manila dan dekan Korps Diplomatik.

"Tidak ada satu pun teman Filipina yang saya temui berharap bahwa kedua negara kami akan berkonflik. Tiongkok juga tidak. Konflik apa pun pasti akan merusak hubungan jangka panjang antara kedua negara tetangga," katanya.

Duta besar baru membingkai kebangkitan Tiongkok bukan sebagai "ancaman" tetapi "peluang" bagi Manila. Sektor-sektor tertentu di pemerintah Filipina, terutama yang menangani perdagangan dan investasi, tentu melihat Beijing sebagai peluang. Ini adalah salah satu cara termudah untuk menjelaskan Filipina memberikan bebas visa dua minggu untuk warga negara Tiongkok.

"Pilihan terbaik adalah duduk untuk pembicaraan dan solusi dengan cara diplomatik. Saat ini, diplomat di kedua belah pihak bekerja menuju tujuan ini, dan telah mencapai konsensus awal tentang peta jalan untuk tahap dialog dan negosiasi berikutnya," kata Jing, tanpa memberikan detail.

Namun, pejabat keamanan jauh lebih skeptis tentang Beijing.

Hubungan bilateral Filipina-Tiongkok tidak pernah mudah — terutama tidak dalam dekade terakhir sejak Manila membawa Beijing ke pengadilan dan memenangkan Penghargaan Arbitrase 2016. Tidak akan menjadi lebih mudah ketika AS, satu-satunya sekutu perjanjian Manila, membuang tatanan internasional berbasis aturan yang diagung-agungkan keluar jendela.

Di Davos awal Rabu, 21 Januari (waktu Manila), Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyampaikan pidato berani, menyerukan kekuatan menengah untuk bersatu di tengah kekuatan super yang, lebih terang-terangan dari sebelumnya, mengabaikan aturan.

Tantangan bagi kekuatan menengah

"Dunia benteng akan lebih miskin, lebih rapuh dan kurang berkelanjutan. Dan ada kebenaran lain — jika kekuatan besar meninggalkan bahkan pura-pura aturan dan nilai-nilai untuk mengejar kekuatan dan kepentingan mereka tanpa hambatan, keuntungan dari transaksionalisme akan menjadi lebih sulit untuk direplikasi. Hegemon tidak dapat terus memonetisasi hubungan mereka. Sekutu akan melakukan diversifikasi untuk melindungi dari ketidakpastian," kata Carney, beberapa hari setelah Kanada menandatangani kemitraan strategis dengan Tiongkok.

Kekuatan menengah, kata Perdana Menteri Kanada, harus "berhenti menyebut tatanan internasional berbasis aturan seolah-olah masih berfungsi seperti yang diiklankan."

"Sebut saja apa adanya — sistem persaingan kekuatan besar yang mengintensifkan, di mana yang paling kuat mengejar kepentingan mereka, menggunakan integrasi ekonomi sebagai paksaan. Ini berarti bertindak konsisten, menerapkan standar yang sama untuk sekutu dan saingan. Ketika kekuatan menengah mengkritik intimidasi ekonomi dari satu arah, tetapi diam ketika datang dari arah lain, kita menjaga tanda di jendela," tambahnya.

Pidato Carney datang hampir dua tahun setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dalam pidato utama yang dipuji secara luas, mendesak kekuatan menengah di Dialog Shangri-la untuk mendukung norma internasional dan multilateralisme untuk menentukan masa depan Indo-Pasifik.

Dari Australia hingga Singapura, seruan itu adalah bagi Filipina dan tetangganya untuk membentuk masa depannya dengan bersatu, sebagai lawan membiarkan kekuatan super dan persaingan mereka yang meningkat menentukan arah dan kecepatan hal-hal.

Pidato dan pernyataan Marcos kemudian memiliki optimisme, bahkan ketika mereka memperingatkan ancaman yang mengelilingi tidak hanya Filipina, tetapi kawasan. Hari-hari ini, hampir tidak ada alasan untuk merasa optimis — secara domestik, regional, atau internasional.

Jadi bagaimana Filipina harus menyeimbangkan kekuatan super di halaman belakangnya di tengah "tatanan dunia baru?"

Meskipun kedengarannya melelahkan, diplomasi adalah kuncinya. Juga bermanfaat untuk memperluas dan meningkatkan hubungan — tidak hanya dengan kekuatan super tetapi dunia kekuatan menengah yang lebih besar di luar mereka.

"Teman-teman Tiongkok juga bisa menjadi teman AS. Dan teman-teman AS juga bisa menjadi teman Tiongkok. Ini bukan permainan zero-sum. Filipina tidak perlu memilih pihak, juga tidak bergantung pada satu untuk melawan yang lain. Seperti negara-negara ASEAN lainnya, negara ini dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan Tiongkok dan Amerika Serikat," kata Jing.

Utusan Tiongkok juga membuat seruan kepada media Filipina untuk "menjunjung tinggi objektivitas dan keadilan, memungkinkan publik mendengar suara otentik dari semua pihak, bukan hanya satu pihak, dan memainkan peran positif dalam mempromosikan persahabatan Tiongkok-Filipina dan meningkatkan hubungan bilateral."

Jurnalisme "semua pihak" sudah ketinggalan zaman dan bahkan berbahaya — terutama di area misinformasi dan disinformasi, dan ketika bahkan orang atau lembaga otoritas termotivasi dan didorong untuk berbohong atau memperindah. – Rappler.com