Mengapa Wall Street merombak dividen saham melalui tokenisasi yang didukung oleh stablecoin

NYSE mengatakan sedang mengembangkan platform untuk perdagangan dan penyelesaian on-chain sekuritas yang ditokenisasi, dan akan mencari persetujuan regulasi untuk venue NYSE baru yang diusulkan yang didukung oleh infrastruktur tersebut.

Menurut pemiliknya, ICE, sistem ini dirancang untuk mendukung operasi 24/7, penyelesaian instan, pesanan berukuran dalam jumlah dolar, dan pendanaan berbasis stablecoin. Ini menggabungkan mesin pencocokan Pillar NYSE dengan sistem pasca-perdagangan berbasis blockchain yang memiliki kemampuan untuk mendukung beberapa chain untuk penyelesaian dan kustodi.

ICE tidak menyebutkan blockchain mana yang akan digunakan. Perusahaan juga membingkai venue dan fitur-fiturnya sebagai bergantung pada persetujuan regulasi.

Ruang lingkup yang dijelaskan ICE adalah ekuitas dan ETF yang terdaftar di AS, termasuk perdagangan saham pecahan. Perusahaan mengatakan saham yang ditokenisasi dapat dapat dipertukarkan dengan sekuritas yang diterbitkan secara tradisional atau diterbitkan secara asli sebagai sekuritas digital.

ICE mengatakan pemegang saham yang ditokenisasi akan mempertahankan dividen tradisional dan hak tata kelola. Perusahaan juga mengatakan distribusi dimaksudkan untuk mengikuti "akses non-diskriminatif" untuk broker-dealer yang memenuhi syarat.

Implikasi struktur pasar yang berwawasan ke depan terletak bukan pada pembungkus token tetapi lebih pada keputusan untuk memasangkan perdagangan berkelanjutan dengan penyelesaian segera.

Di bawah desain tersebut, kendala mengikat bergeser dari mencocokkan pesanan selama sesi ke memindahkan uang dan agunan melintasi zona waktu dan di luar jam perbankan (kesimpulan berdasarkan kendala penyelesaian dan jam operasi yang dijelaskan oleh regulator dan ICE).

Pasar AS baru-baru ini menyelesaikan perpindahan dari penyelesaian T+2 ke T+1, efektif 28 Mei 2024, sebuah proyek yang dikaitkan SEC dengan aturan yang diperbarui untuk lembaga kliring dan broker-dealer. FINRA juga telah mengeluarkan pengingat bahwa bahkan kompresi satu hari memerlukan perubahan terkoordinasi dalam pelaporan perdagangan dan alur kerja pasca-perdagangan.

Perdagangan selalu aktif meningkatkan tuntutan penyelesaian dan pendanaan

Tekanan untuk jendela perdagangan yang lebih lama juga meningkat dalam ekuitas yang terdaftar, dengan Nasdaq secara publik digambarkan mencari persetujuan SEC untuk jadwal perdagangan 23 jam, lima hari. Proposal ICE memperluas konsep dengan memasangkan perdagangan yang selalu tersedia dengan postur penyelesaian yang dilabelnya "instan."

Pendekatan tersebut akan mengharuskan peserta pasar untuk memposisikan uang tunai, jalur kredit, atau pendanaan on-chain yang memenuhi syarat setiap saat (kesimpulan berdasarkan fitur "penyelesaian instan" dan 24/7, dan kendala pendanaan pasca-perdagangan yang tercermin dalam migrasi T+1).

ICE membuat sudut pendanaan dan agunan eksplisit, menggambarkan platform sekuritas yang ditokenisasi sebagai satu komponen dari strategi digital yang lebih luas. Strategi tersebut juga mencakup mempersiapkan infrastruktur kliring untuk perdagangan 24/7 dan integrasi potensial agunan yang ditokenisasi.

ICE mengatakan sedang bekerja dengan bank termasuk BNY dan Citi untuk mendukung deposit yang ditokenisasi di seluruh lembaga kliring ICE. Perusahaan mengatakan tujuannya adalah untuk membantu anggota kliring mentransfer dan mengelola uang di luar jam perbankan tradisional, memenuhi kewajiban margin, dan mengakomodasi persyaratan pendanaan melintasi yurisdiksi dan zona waktu.

Pembingkaian tersebut sejalan dengan dorongan DTCC seputar agunan yang ditokenisasi. DTCC telah menggambarkan mobilitas agunan sebagai "aplikasi pembunuh" untuk penggunaan blockchain institusional, menurut pengumumannya tentang platform manajemen agunan waktu nyata yang ditokenisasi.

Titik data jangka pendek untuk seberapa cepat setara kas yang ditokenisasi dapat berkembang terletak pada Treasury AS yang ditokenisasi. RWA.xyz menampilkan nilai total $9,33 miliar pada saat pers.

Penekanan ICE pada deposit yang ditokenisasi dan integrasi agunan menciptakan jalur di mana aset serupa menjadi input operasional untuk margin pialang dan alur kerja lembaga kliring. Skenario tersebut adalah kesimpulan yang didasarkan pada strategi kliring yang dinyatakan ICE dan tesis agunan DTCC, termasuk fokus pada mobilitas.

Pergeseran infrastruktur Metrik Nilai Sumber Siklus penyelesaian ekuitas AS Tanggal kepatuhan 28 Mei 2024 (T+1) SEC, FINRA Treasury yang ditokenisasi Nilai total (ditampilkan) $8,86 miliar (per 06/01/2026) RWA.xyz

Stablecoin, deposit yang ditokenisasi, dan mobilitas agunan

Untuk pasar kripto, jembatannya adalah aset penyelesaian dan alur kerja agunan. ICE secara eksplisit merujuk pendanaan berbasis stablecoin untuk pesanan dan secara terpisah merujuk deposit bank yang ditokenisasi untuk pergerakan uang lembaga kliring.

Satu skenario kasus dasar adalah perlombaan aset penyelesaian di mana stablecoin dan deposit yang ditokenisasi yang diterbitkan bank bersaing untuk penerimaan dalam operasi pialang dan kliring. Itu bisa mendorong lebih banyak aktivitas treasury institusional ke rel on-chain sambil menjaga perimeter kepatuhan berpusat pada broker-dealer dan anggota kliring.

Skenario kedua adalah limpahan mobilitas agunan, di mana agunan yang ditokenisasi menjadi alat utama untuk margin intraday dan semalam dalam lingkungan 24/7. Pergeseran tersebut dapat meningkatkan permintaan untuk setara kas yang ditokenisasi seperti token Treasury yang dapat bergerak secara real time di bawah aturan kelayakan yang ditentukan.

Dalam desain tersebut, pertanyaan operasional menjadi chain mana, pengaturan kustodi, dan model perizinan yang memenuhi persyaratan broker-dealer. ICE hanya mengatakan bahwa sistem pasca-perdagangan memiliki kemampuan untuk mendukung beberapa chain dan tidak mengidentifikasi jaringan tertentu.

Skenario ketiga mencapai Bitcoin melalui likuiditas lintas aset. Ekuitas dan ETF yang selalu tersedia, dipasangkan dengan ekspektasi penyelesaian yang lebih cepat, dapat mengompresi batas antara "jam pasar" dan "jam kripto," membuat kondisi pendanaan menjadi input yang lebih berkelanjutan ke dalam posisi BTC (kesimpulan skenario berlabuh pada ruang lingkup ekuitas dan ETF 24/7 ICE dan mekanika akses TradFi melalui pembungkus ETF).

Data Farside menunjukkan arus bersih harian yang besar ke dalam ETF Bitcoin spot AS pada beberapa sesi awal Januari, termasuk +$697,2 juta pada 5 Jan 2026, +$753,8 juta pada 13 Jan 2026, dan +$840,6 juta pada 14 Jan 2026.

Saluran tersebut mentransmisikan keputusan alokasi mirip ekuitas ke dalam eksposur BTC, bersama dengan pendorong arus lain yang dibahas dalam pelaporan arus masuk ETF CryptoSlate.

Mengapa makro dan regulasi akan membentuk peluncuran

Kondisi makro menetapkan gradien insentif untuk perubahan infrastruktur ini karena efisiensi agunan lebih penting ketika kebijakan suku bunga dan biaya neraca bergeser. Proyeksi dasar OECD memproyeksikan tingkat dana federal akan tetap tidak berubah hingga 2025 dan kemudian diturunkan menjadi 3,25–3,5% pada akhir 2026.

Jalur tersebut dapat mengurangi biaya carry sambil membiarkan institusi fokus pada buffer likuiditas dan pendanaan margin saat jendela perdagangan memanjang (analisis terkait dengan suku bunga OECD dan fokus kliring 24/7 ICE). Di bawah rezim 24/7 dengan penyelesaian instan sebagai tujuan desain, operasi margin dapat menjadi lebih berkelanjutan.

Dinamika tersebut dapat menarik perhatian ke arah pergerakan uang tunai yang dapat diprogram, deposit yang ditokenisasi, dan agunan yang ditokenisasi sebagai alat untuk memenuhi kewajiban di luar waktu tutup bank.

Untuk venue asli kripto, implikasi jangka pendek lebih dekat bukan tentang NYSE mencantumkan token dan lebih tentang apakah perantara yang diatur menormalkan kaki kas on-chain untuk pendanaan dan manajemen agunan. Itu dapat mempengaruhi permintaan untuk likuiditas stablecoin dan instrumen yang ditokenisasi berdurasi pendek bahkan jika venue perdagangan tetap diizinkan (kesimpulan skenario berdasarkan tujuan yang dinyatakan ICE).

Penempatan DTCC tentang mobilitas agunan sebagai kasus penggunaan blockchain institusional menawarkan jalur paralel di mana modernisasi pasca-perdagangan berlangsung melalui implementasi yang dibatasi daripada pasar akses terbuka. Pendekatan tersebut dapat membentuk di mana likuiditas on-chain terbentuk dan standar mana yang dapat diterima untuk penyelesaian dan kustodi.

ICE tidak memberikan jadwal, tidak menentukan stablecoin yang memenuhi syarat, dan tidak mengidentifikasi chain mana yang akan digunakan. Tonggak sejarah konkret berikutnya kemungkinan akan berpusat pada pengajuan, proses persetujuan, dan kriteria kelayakan yang dipublikasikan untuk pendanaan dan kustodi.

NYSE mengatakan akan mencari persetujuan regulasi untuk platform dan venue yang diusulkan.

