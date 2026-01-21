Emas Mencapai Rekor Tertinggi di Atas $4.800 karena Sengketa Greenland Mendorong Permintaan Safe-Haven

TLDR

Emas mencapai rekor baru di atas $4.800 per ons pada hari Rabu, didorong oleh permintaan safe-haven di tengah ancaman tarif dan kekhawatiran perang dagang

Analis yang disurvei oleh London Bullion Market Association memperkirakan emas akan naik di atas $5.000 tahun ini, dengan beberapa memperkirakan setinggi $7.150

Goldman Sachs menyebut emas sebagai perdagangan dengan keyakinan tertinggi, memproyeksikan $4.900 pada akhir tahun, mengutip pergeseran permintaan dari bank sentral ke investor swasta

Ketegangan geopolitik termasuk tindakan AS di Greenland dan ancaman tarif Eropa memicu reli

Dolar AS yang melemah, turun 0,8% ke level terendah dua minggu, membuat emas lebih murah bagi pembeli internasional dan meningkatkan permintaan

Harga emas mencapai rekor tertinggi baru di atas $4.800 per ons pada hari Rabu karena investor berbondong-bondong ke aset safe-haven. Lonjakan terjadi setelah Presiden Donald Trump memperbarui ancaman tarif terhadap negara-negara Eropa terkait Greenland.

Emas spot melonjak 2,3% menjadi $4.872,13 per ons selama perdagangan. Logam mulia tersebut mencapai rekor intraday sebesar $4.878,30 per ons sebelum sedikit turun.

Futures emas AS naik 2,4% menjadi $4.880,50 per ons. Harga emas kini telah naik lebih dari 6% minggu ini saja.

Reli ini memperpanjang momentum emas dari tahun 2025, ketika logam tersebut naik 60% sepanjang tahun. Perak juga mengalami kenaikan kuat pada tahun 2025, hampir berlipat ganda harganya.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menanggapi bahwa Eropa tidak akan tunduk pada "pengganggu." Dia menekankan bahwa rasa hormat dan kerja sama harus mendefinisikan hubungan antar sekutu, bukan paksaan.

Macron membuat pernyataannya di World Economic Forum di Davos. Komentarnya mencerminkan kekhawatiran yang berkembang di Eropa atas retorika AS dan ancaman perdagangan.

Kelemahan dolar AS memberikan dukungan lebih lanjut untuk harga emas. Dolar turun 0,8% pada hari Selasa ke level terendah dua minggu.

Indeks Dolar AS diperdagangkan 0,2% lebih rendah selama jam perdagangan Asia pada hari Rabu. Dolar yang lebih lemah membuat emas lebih murah bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain.

Perkiraan Bullish dari Analis Besar

Goldman Sachs mempertahankan pandangan bullish-nya terhadap emas. Bank tersebut menyebut emas sebagai perdagangan dengan keyakinan tertinggi untuk tahun 2026.

Daan Struyven, co-head riset komoditas global di Goldman Sachs, mengatakan bank tersebut memperkirakan emas mencapai $4.900 pada akhir tahun. Dia mencatat bahwa jenis pembeli telah bergeser selama beberapa tahun terakhir.

Pembelian bank sentral mendorong kenaikan emas pada tahun 2023 dan 2024. Permintaan sektor swasta mempercepat reli pada tahun 2025.

"Investor swasta mulai melakukan diversifikasi ke emas melalui berbagai saluran," kata Struyven dalam briefing media. Arus masuk ETF menunjukkan bukti jelas dari pergeseran ini.

Goldman Sachs mengatakan permintaan datang dari perusahaan kekayaan swasta, manajer aset, hedge fund, dan investor pensiun. Bank tersebut merasa sulit untuk memisahkan permintaan ritel dari arus institusional.

Target Harga Naik Lebih Tinggi

Analis yang disurvei oleh London Bullion Market Association memperkirakan emas akan naik di atas $5.000 tahun ini. Perkiraan tersebut mengutip suku bunga riil AS yang lebih rendah dan pelonggaran Federal Reserve yang berkelanjutan.

Diversifikasi bank sentral dari dolar tetap menjadi faktor kunci. Julia Du, ahli strategi komoditas senior di ICBC Standard Bank, memperkirakan harga mencapai $7.150.

Nicky Shiels, kepala strategi logam di MKS PAMP, memperkirakan emas mencapai $5.400 tahun ini. Dia mengatakan siklus saat ini tidak menyerupai puncak spekulatif.

Shiels memproyeksikan kenaikan 30% untuk emas pada tahun 2026. Dia mengatakan ketegangan geopolitik tidak memudar ke latar belakang.

Peristiwa terkini termasuk tindakan AS di Venezuela telah memperdalam pelarian investor ke emas. Dorongan untuk menegaskan kendali atas Greenland telah menambah ketidakpastian pasar.

Logam mulia lainnya juga mencapai level tertinggi baru. Perak naik menjadi $94,75 per ons setelah mencapai rekor $95,87 per ons pada hari Selasa.

Platinum mencapai rekor tertinggi $2.519,51 per ons pada hari Rabu. Kemudian diperdagangkan 0,2% lebih tinggi di $2.467,90 per ons.

