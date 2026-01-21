Paus Solana Jual 168K SOL, Momentum Bearish Mengisyaratkan Risiko Penurunan ke $100

Solana menghadapi tekanan penurunan yang meningkat karena kombinasi dari penjualan whale, melemahnya struktur teknikal, dan indikator momentum negatif yang mengintensifkan risiko koreksi yang lebih dalam.

Whale Memindahkan 168.000+ SOL ke FalconX, Menandakan Niat untuk Menjual

Menurut data Arkham Intelligence yang dianalisis oleh analis Outset PR, seorang whale Solana mentransfer 168,47K SOL senilai sekitar $22,62 juta ke FalconX. Pergerakan seperti itu sering diinterpretasikan sebagai niat untuk menjual, terutama ketika terjadi selama periode melemahnya struktur pasar.

Transfer ini menambahkan likuiditas sisi jual langsung ke dalam pasar dan memperkuat sentimen bearish yang sudah terbentuk di seluruh grafik teknikal Solana.

SOL Menembus Di Bawah Level Support Kritis

Breakdown SOL dipercepat setelah harga jatuh di bawah $136, yang selaras dengan support struktural dan level retracement Fibonacci 50% untuk swing terkini. Penurunan tersebut juga mendorong SOL di bawah moving average 100 jam, memicu perintah jual otomatis dan memperdalam kerugian intraday.

Analis kini menyoroti saluran menurun yang terkonfirmasi, ditambah dengan kegagalan retest resistance Fibonacci $140—keduanya merupakan sinyal klasik dari kontrol bearish yang berkelanjutan.

Indikator Teknikal Mengkonfirmasi Momentum Bearish

Metrik momentum menggarisbawahi kerentanan pasar:

RSI di 45,84: Masih netral, menunjukkan ruang untuk penurunan tambahan sebelum mencapai kondisi oversold.



Histogram MACD di -0,28: Akselerasi bearish menguat, mengkonfirmasi momentum berada di pihak penjual.



Kehilangan $136 mengalihkan fokus ke $125,70, retracement Fibonacci 78,6%, sebagai support berarti berikutnya.



Lanskap teknikal menawarkan sedikit kelegaan langsung bagi bulls kecuali Solana dapat merebut kembali resistance yang telah tembus.

Level Kunci yang Perlu Diperhatikan: $129 dan Di Bawahnya

Penutupan harian di bawah $129 akan membawa implikasi signifikan. Level ini mewakili batas bawah konsolidasi terkini dan pivot struktural untuk arah tren jangka menengah.

Jika SOL gagal mempertahankan $129:

Bears mungkin menargetkan $120, zona support psikologis dan historis.



Koreksi yang lebih dalam dapat meluas menuju $100, menandai retracement penuh dari keuntungan terkini dan retest support multi-bulan utama.



Mengingat pertemuan saat ini dari distribusi whale, momentum yang melemah, dan breakdown Fibonacci, target yang lebih rendah ini menjadi semakin masuk akal.

Prospek Harga Solana: Tekanan Jual Meningkat

Struktur pasar Solana jelas telah memburuk. Aktivitas whale memperkuat kelemahan teknikal yang ada, dan indikator momentum menunjukkan penjual masih memiliki ruang untuk mendorong lebih rendah. Kecuali SOL merebut kembali $136 dan membatalkan pola menurun, trader tetap bias terhadap posisi defensif.

Penutupan harian yang menentukan di bawah $129 dapat memvalidasi target bearish agresif ke dalam kisaran $120–$100, sementara upaya pemulihan kemungkinan akan menghadapi resistance di dekat $136 dan $140.

