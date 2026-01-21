Kota Sultan Haitham Oman menandatangani kontrak pengembangan senilai $480 juta

Sebuah perusahaan Oman telah menandatangani perjanjian untuk membangun proyek senilai $480 juta di kota Sultan Haitham.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dengan Al Adrak Group untuk pembangunan unit hunian dan arena perbelanjaan di atas lahan seluas 450.000 meter persegi.

Kementerian perumahan tidak memberikan informasi lebih lanjut tetapi mengatakan proyek tersebut "merupakan pencapaian penting lainnya untuk perluasan dan regenerasi perkotaan kota Muscat".

Sultan Haitham City senilai $2,6 miliar diluncurkan pada Juni 2023 untuk mendukung diversifikasi ekonomi dan akan tersebar di atas lahan seluas 14,8 juta meter persegi.

Setelah selesai, diharapkan akan memiliki 20.000 unit hunian di 19 lingkungan perumahan terintegrasi, serta sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, universitas, dan pusat perbelanjaan.

Pengembang lain di Sultan Haitham City termasuk Al Ahly Sabbour Development yang berbasis di Kairo, yang sedang membangun apa yang digambarkan sebagai menara tertinggi di Oman dengan investasi senilai $225 juta.

"Pasar properti telah berkinerja baik pada tahun 2025 dan itulah alasan mengapa lebih banyak dari mereka sedang dibangun untuk memenuhi permintaan yang meningkat," kata Mustafa Hussein, pemilik perusahaan real estat Property Shop, kepada AGBI.

Menurut National Center for Statistical Information, properti senilai sekitar OR1,3 miliar ($3,4 miliar) terjual pada tahun 2025 di Oman, naik 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

