Grayscale Mengajukan S-1 untuk Pencatatan ETF NEAR dengan Ticker GSNR di NYSE Arca

Grayscale telah mengajukan S-1 kepada SEC untuk mengubah Near Trust-nya menjadi ETF, yang mungkin akan terdaftar di NYSE Arca sebagai GSNR.

NEAR Protocol rebound, dan open interest futures meningkat setelah pengajuan ETF oleh Grayscale.

Grayscale Investments telah mengajukan pernyataan pendaftaran S-1 kepada Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat, meminta mereka untuk mengizinkan konversi Grayscale Near Trust-nya menjadi exchange-traded fund (ETF) spot. Jika SEC AS menyetujui pengajuan tersebut, ETF baru akan diperdagangkan dengan kode ticker GSNR di NYSE Arca.

Langkah ini datang saat Grayscale terus berupaya untuk memperkenalkan lebih banyak aset kripto ke pasar keuangan konvensional.

Grayscale Near Trust yang telah diperdagangkan di pasar OTCQB akan di-rebranding untuk mencerminkan status ETF barunya. Langkah ini menunjukkan bahwa Grayscale masih berusaha mengakses permintaan yang terus berkembang untuk eksposur cryptocurrency dalam instrumen keuangan yang diatur.



Pengajuan S-1 Grayscale untuk NEAR ETF | Sumber: SEC

Jika disetujui, ETF akan melacak harga NEAR Protocol secara langsung, berdasarkan CoinDesk NEAR CCIXber Reference Rate, indeks yang dapat diandalkan untuk melacak harga token.

Selain itu, Grayscale telah menguraikan rencananya untuk berkolaborasi dengan Coinbase Custody Trust Company LLC, yang akan berfungsi sebagai kustodian token NEAR yang disimpan dalam trust. Perusahaan investasi tersebut juga menyatakan bahwa token dalam trust dapat di-stake dengan penyedia pihak ketiga jika beberapa kondisi terpenuhi.

Ini akan memungkinkan NEAR Trust ETF untuk menghasilkan yield, yang berpotensi memberikan nilai tambahan bagi investor.

Sebelumnya, CNF melaporkan bahwa Grayscale mendaftarkan trust Delaware untuk token BNB dan HYPE milik Hyperliquid, menandai langkah pertama menuju peluncuran exchange-traded funds (ETF) potensial untuk aset-aset ini.

Meningkatnya Minat pada NEAR Protocol

Setelah pengumuman tersebut, harga NEAR Protocol meningkat lebih dari 3%. Pemulihan ini berkontribusi pada pengurangan kerugian pasar kripto yang lebih luas, di mana harga telah mengalami tren menurun.

Pada saat pelaporan, token diperdagangkan pada $1,53 dengan resistance 24 jam di $1,60. Kenaikan harga diikuti oleh peningkatan volume perdagangan, yang naik lebih dari 20% dalam 24 jam terakhir, menunjukkan minat yang berkembang pada token.

Open interest futures di bursa utama seperti Binance, OKX dan Bybit juga meningkat lebih lanjut, menunjukkan pasar yang meningkat untuk token. Lonjakan di pasar spot dan derivatif ini merupakan reaksi terhadap upaya Grayscale untuk menarik lebih banyak investasi institusional ke ekosistem NEAR Protocol.

Awal bulan ini, kami melaporkan bahwa Grayscale memperbarui tinjauan "Assets Under Consideration and Current Products"-nya. Pembaruan tersebut mencantumkan 36 aset di seluruh smart contracts, keuangan, AI, konsumen, dan utilitas, dengan token seperti HBAR, XRP, dan XLM saat ini termasuk dalam rangkaian produk Grayscale. Selain itu, Grayscale telah mengidentifikasi beberapa aset digital lainnya sebagai kandidat untuk ETF di masa depan.