Presiden Ripple Long Mengungkapkan Prediksi Kripto 2026 Miliknya

Presiden Ripple Monica Long mengatakan tahun 2026 akan menjadi tahun di mana penggunaan kripto institusional beralih secara decisif dari uji coba ke produksi, karena infrastruktur yang diatur dan aturan yang lebih jelas menarik bank, korporasi, dan perantara pasar lebih dalam ke onchain. Dalam postingan blog tanggal 20 Januari, Long membingkai tahap adopsi berikutnya di sekitar empat kekuatan: stablecoin, aset yang ditokenisasi, konsolidasi kustodian, dan otomasi yang didukung oleh AI.

#1 Stablecoin (Ripple USD) Sebagai Lapisan Penyelesaian

Prediksi utama Long adalah bahwa stablecoin akan berhenti diperlakukan sebagai "jalur alternatif" dan menjadi fondasi untuk penyelesaian global. "Dalam lima tahun ke depan, stablecoin akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem pembayaran global—bukan sebagai jalur alternatif, tetapi sebagai jalur fundamental," tulisnya. "Kami melihat pergeseran ini bukan dalam teori, tetapi dalam praktik, karena pemain besar seperti Visa dan Stripe mengintegrasikan jalur-jalur ini ke dalam aliran yang ada."

Dia menghubungkan lintasan tersebut dengan momentum kebijakan AS, dengan berargumen bahwa GENIUS Act "meresmikan era dolar digital," dan memposisikan "stablecoin yang sangat patuh dan diterbitkan AS, termasuk Ripple USD (RLUSD)" sebagai standar untuk pembayaran yang dapat diprogram 24/7 dan penggunaan jaminan di pasar. Long juga menunjuk pada "persetujuan bersyarat dari OCC untuk menjadikan Ripple National Trust Bank" sebagai bagian dari strategi kepatuhan Ripple.

Pendorong permintaan jangka pendek, menurutnya, adalah B2B, bukan ritel. Long mengutip penelitian yang mengklaim pembayaran B2B menjadi kasus penggunaan stablecoin dunia nyata terbesar tahun lalu, mencapai tingkat tahunan $76 miliar—naik tajam dari tingkat awal 2023. Dia berargumen bahwa stablecoin dapat membuka likuiditas dan mengurangi beban modal kerja, mengutip "lebih dari $700 miliar" kas menganggur di neraca S&P 1500 dan "lebih dari €1,3 triliun di seluruh Eropa."

#2 Eksposur Institusional Dan Tokenisasi

Long berargumen bahwa kripto semakin digunakan sebagai infrastruktur keuangan daripada hanya aset spekulatif. "Kripto telah berkembang dari aset spekulatif menjadi lapisan operasi keuangan modern," tulisnya. "Pada akhir 2026, neraca akan menyimpan lebih dari $1 triliun dalam aset digital, dan sekitar setengah dari perusahaan Fortune 500 akan memiliki strategi aset digital yang diformalkan."

Dia menunjuk pada survei Coinbase 2025 yang menurutnya menemukan 60% perusahaan Fortune 500 sedang mengerjakan inisiatif blockchain, dan mencatat "lebih dari 200 perusahaan publik" memegang bitcoin di perbendaharaan. Dia juga menyoroti kebangkitan perusahaan "treasury aset digital", mengklaim mereka tumbuh dari empat pada tahun 2020 menjadi lebih dari 200 saat ini, dengan hampir 100 dibentuk pada tahun 2025 saja.

Mengenai struktur pasar, Long memperkirakan "mobilitas jaminan" sebagai kasus penggunaan institusional utama, dengan kustodian dan lembaga kliring menggunakan tokenisasi untuk memodernisasi penyelesaian. Ekspektasi yang dinyatakannya adalah bahwa "5–10% penyelesaian pasar modal" berpindah ke onchain pada tahun 2026, didukung oleh momentum regulasi dan adopsi stablecoin oleh institusi yang sistemik penting.

#3 Konsolidasi Kustodian Dipercepat

Long membingkai kustodian aset digital sebagai jalan masuk institusional dan memprediksi konsolidasi karena penawaran kustodian menjadi komoditas. "Aktivitas M&A di ruang ini adalah sinyal kematangan, bukan hanya momentum," tulisnya, mengutip $8,6 miliar dalam M&A kripto pada tahun 2025. Dia berargumen bahwa regulasi akan mendorong bank menuju pengaturan multi-kustodian dan memprediksi "lebih dari setengah dari 50 bank terbesar di dunia" akan menambahkan setidaknya satu hubungan kustodian baru pada tahun 2026.

Dia juga menunjuk pada konvergensi antara kripto dan keuangan tradisional melalui kesepakatan seperti pembelian NinjaTrader oleh Kraken dan akuisisi GTreasury dan Hidden Road oleh Ripple, memposisikan mereka sebagai langkah menuju alur kerja institusional yang lebih aman dan lebih terintegrasi.

#4 Blockchain Dan AI Bertemu

Tema terakhir Long adalah otomasi: kontrak pintar dipasangkan dengan model AI yang menjalankan proses treasury dan manajemen aset secara terus-menerus. "Stablecoin dan kontrak pintar akan memungkinkan treasury untuk mengelola likuiditas, mengeksekusi margin call, dan mengoptimalkan hasil di seluruh perjanjian repo onchain, semuanya secara real-time tanpa intervensi manual," tulisnya.

Dia berargumen bahwa teknologi privasi sangat penting untuk penerapan yang diatur, menunjuk pada zero-knowledge proof sebagai cara bagi AI untuk menilai risiko atau kelayakan kredit tanpa mengekspos data sensitif.

Klaim menyeluruh Long adalah bahwa 2026 menandai transisi dari eksperimen ke infrastruktur: stablecoin sebagai penyelesaian dan jaminan, tokenisasi dalam sistem pasar inti, kustodian sebagai jangkar kepercayaan, dan otomasi yang didorong AI sebagai lapisan efisiensi.

Pada saat pers, XRP diperdagangkan di $1,905.