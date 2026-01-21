Bhutan Bermitra Dengan Sei Network untuk Mengamankan Blockchain Layer-1 Tercepat

Druk Holding and Investments Ltd (DHI), dana kekayaan negara Bhutan, telah bergabung untuk meluncurkan validator blockchain Sei.

Implementasi validator Sei akan berkontribusi pada penciptaan jalur inovasi digital baru di Bhutan, khususnya dalam tokenisasi dan teknologi keuangan.

Bhutan telah berkolaborasi dengan Sei Development Foundation untuk menerapkan validator blockchain Sei di Kerajaan. Kemitraan ini akan diimplementasikan pada kuartal pertama 2026 dan akan memperkuat kehadiran blockchain di Bhutan, yang akan mendukung rencana transformasi digital negara di masa depan.

Langkah ini mengikuti langkah-langkah terbaru oleh Kerajaan untuk mengembangkan kehadiran aktif di sektor cryptocurrency, seperti memegang saham yang cukup besar di Bitcoin dan Ethereum, seperti yang telah kami laporkan. Pada saat yang sama, inisiatif ini didukung oleh Sapien Capital, sebuah perusahaan yang berfokus pada sains dan teknologi.

Pengenalan validator Sei akan memberikan Bhutan kesempatan untuk mengambil kendali langsung atas infrastruktur blockchain, dan memungkinkan negara untuk bereksperimen dengan tokenisasi aset, pembayaran digital, dan penciptaan teknologi keuangan baru.

Kolaborasi ini juga memperkenalkan validator tambahan dalam jaringan Sei di seluruh dunia, dan ini berkontribusi pada desentralisasi jaringan dan meningkatkan keamanannya. Validator akan menjadi kunci dalam memfasilitasi layanan blockchain di Bhutan dan adopsi teknologi buku besar terdesentralisasi ke dalam infrastruktur nasionalnya.

Meningkatkan Kapasitas Blockchain dan Masa Depan Digital Bhutan

Validator Sei di Bhutan kemungkinan akan membuka pintu bagi beberapa solusi blockchain di negara tersebut. Bhutan akan meneliti penerapan blockchain dalam tokenisasi aset, monetisasi data, dan penciptaan alat fintech yang dapat diintegrasikan ke dalam ekonomi kerajaan. Dengan menjadi validator, Bhutan mendapatkan kesempatan untuk mengoperasikan jaringan blockchain sendiri dan meningkatkan kapasitas teknologi, yang sangat penting untuk strategi transformasi digitalnya.

Kolaborasi dengan Sei ini sangat penting, karena jaringan ini terkait dengan transaksi cepat dengan biaya rendah. Hingga saat ini, jaringan Sei telah memfasilitasi lebih dari 4 miliar transaksi dan sekarang melayani lebih dari 80 juta dompet.

Druk Holding and Investments (DHI), Dana Kekayaan Negara Bhutan, telah lama terlibat dalam aset digital, memegang jumlah Bitcoin dan Ethereum yang signifikan. Bhutan, seperti yang kami laporkan sebelumnya, telah memanfaatkan portofolio cryptocurrency-nya dalam perencanaan keuangan pembangunan ekonominya, dan kemitraannya dengan Sei adalah perkembangan yang alami. Validator juga akan memberikan Bhutan kepentingan dalam penciptaan sistem identitas berdaulat dan model bisnis digital, memajukan visi negara untuk menjadi pelopor di dunia blockchain.

Selain itu, seperti yang dijelaskan CNF, Bhutan telah mulai menguji sistem pembayaran cryptocurrency di sektor pariwisata, di mana pemindaian kode QR secara instan mengonversi crypto menjadi mata uang lokal.

SEI telah menurun sebesar 14% selama tujuh hari terakhir. Pada saat berita ini ditulis, SEI diperdagangkan pada $0,1074, penurunan 1,06%, mencerminkan pasar crypto yang lebih luas, yang turun sebesar 2% menjadi $3,01 triliun.