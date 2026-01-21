Nvidia (NVDA) Stock: Pemimpin Chip Investasi $150 Juta di Baseten Seiring Pertumbuhan AI Inference

TLDR

Nvidia menyumbang $150 juta untuk putaran pendanaan Baseten senilai $300 juta dengan valuasi $5 miliar

Baseten berfokus pada infrastruktur inferensi AI untuk menerapkan model AI besar

Beban kerja inferensi diproyeksikan melonjak dari 20-40% menjadi 60-80% dari tugas AI dalam lima tahun

Nvidia mengakuisisi teknologi inferensi Groq seharga $20 miliar untuk tetap kompetitif

Langkah ini mengatasi persaingan yang meningkat dari Google dan AMD di pasar inferensi

Nvidia mendukung start-up AI Baseten dengan investasi $150 juta. Pendanaan tersebut merupakan bagian dari putaran $300 juta yang menilai Baseten sebesar $5 miliar.





NVIDIA Corporation, NVDA



Perusahaan modal ventura teknologi IVP memimpin putaran tersebut. CapitalG, cabang ventura Alphabet, juga berpartisipasi.

Baseten mengkhususkan diri dalam infrastruktur inferensi AI. Perusahaan ini membantu bisnis menerapkan dan mengoperasikan model AI besar dalam skala besar.

Ini menandai pendanaan besar kedua Baseten dalam waktu kurang dari setahun. Start-up tersebut mengumpulkan $150 juta pada September 2025.

CEO Tuhin Srivastava menggambarkan Baseten sebagai infrastruktur masa depan untuk ekonomi yang didorong AI. Perusahaan ini baru-baru ini meluncurkan layanan inferensi teks-ke-video di AS, Finlandia, dan Prancis.

Mengapa Inferensi Penting

Investasi ini menyoroti pergeseran kritis dalam industri AI. Inferensi dengan cepat menjadi lebih penting daripada pelatihan model.

Inferensi AI menerapkan model terlatih ke aplikasi dunia nyata. Ini termasuk pengenalan gambar, terjemahan bahasa, dan menjawab pertanyaan.

Analis Mizuho memperkirakan inferensi saat ini mewakili 20% hingga 40% dari beban kerja AI. Mereka memperkirakan angka tersebut akan mencapai 60% hingga 80% dalam lima tahun.

Transisi ini menciptakan tekanan bagi Nvidia. Sementara pelatihan model sangat cocok untuk unit pemrosesan grafis Nvidia, inferensi tidak memerlukan perangkat keras khusus yang sama.

Pesaing seperti Google dan AMD menawarkan chip yang menangani inferensi dengan sama baiknya. Banyak start-up juga mengembangkan prosesor yang berfokus pada inferensi.

Respons Kompetitif Nvidia

Nvidia menggunakan modal untuk mempertahankan posisi pasarnya. Perusahaan ini baru-baru ini menandatangani kesepakatan senilai $20 miliar dengan Groq.

Groq adalah start-up chip swasta yang berfokus pada perangkat keras inferensi. Pembayaran Nvidia mencakup teknologi Groq ditambah kompensasi untuk karyawan yang bergabung dengan Nvidia.

Akuisisi Groq dan investasi Baseten menunjukkan strategi Nvidia. Perusahaan ini membangun hubungan di seluruh ekosistem inferensi.

Baseten sudah terintegrasi dengan teknologi Nvidia. Platform ini mendukung model Nemotron 3 Nano Nvidia, sistem AI yang ringkas dan efisien.

Reaksi Pasar

Saham Nvidia naik 0,7% dalam perdagangan setelah jam kerja setelah pengumuman tersebut. Saham tersebut telah turun 4,4% selama jam perdagangan reguler.

Penurunan terjadi selama penjualan sektor teknologi yang lebih luas. Sentimen investor telah mendingin terhadap beberapa saham teknologi yang melambung tinggi.

Wall Street mempertahankan kepercayaan yang kuat terhadap prospek Nvidia. Analis telah mengeluarkan 39 peringkat Beli, satu Tahan, dan satu rekomendasi Jual.

Target harga konsensus berada di $263,44. Itu mewakili kenaikan sekitar 47% dari level harga saat ini.

Kemitraan Baseten dengan pemain teknologi besar memperkuat posisinya. Perusahaan ini bekerja dengan Nvidia dan Google melalui hubungan masing-masing.

Valuasi start-up tersebut melonjak dari putaran pendanaan September 2025. Minat investor terhadap perusahaan infrastruktur AI tetap kuat meskipun volatilitas pasar yang lebih luas.

