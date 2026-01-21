Narapidana narkoba Taiwan menyamar sebagai warga Filipina, terkait dengan bos Pharmally Lin Weixiong

Bagian kedua dari dua bagian

Dilakukan dalam kemitraan dengan Organized Crime and Corruption Reporting Project

Bagian 1: Bos Pharmally Lin Weixiong terjerat dalam jaringan kejahatan Asia Pasifik

Seorang pengusaha yang telah menghindari hukuman narkoba di Taiwan menyamar sebagai orang Filipina dan kemudian menjadi warga negara naturalisasi Kamboja, identitas yang akhirnya dia gunakan sebagai pemimpin konglomerat teduh yang melacak kembali ke orang yang menjadi perhatian di Filipina — Lin Weixiong, pejabat keuangan dari Pharmally Pharmaceutical Corporation yang kontroversial.

Nama pengusaha tersebut adalah Hsu Ming-chin, yang juga menggunakan nama Thomas Xu. Saudara Thomas, Hsu Ming-chao, ketua yang diidentifikasi dari konglomerat grup Lixin, berbisnis dengan Lin Weixiong di Batumi, Georgia pada tahun 2023. Garis waktu ini berarti bahwa setelah Lin Weixiong meninggalkan Filipina untuk menghindari penyelidikan kongres terhadap Pharmally, dia terlibat dalam usaha bisnis kontroversial lainnya.

Hubungan Lin dengan saudara-saudara Hsu adalah bagian dari penyelidikan jangka panjang yang dipimpin oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dan mitra pelaporannya The Reporter di Taiwan, Voice of Democracy di Kamboja, Governance Monitoring Center di Georgia, dan Rappler di Filipina.

Kaitan dengan narkoba

Hsu Ming-chin atau Thomas Xu, narapidana narkoba, memiliki catatan yang buruk yang akhirnya terkait dengan sindikat narkoba Asia Pasifik Sam Gor. Koneksi ini muncul karena Thomas Xu diduga membiayai penyelundupan shabu dari Taiwan ke Okinawa, Jepang pada Januari 2016, menurut arsip polisi Taiwan dan wawancara yang diperoleh The Reporter.

Penyelidikan yang dipimpin OCCRP menemukan bahwa muatan shabu diperdagangkan oleh sindikat narkoba Sam Gor, menurut dua lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penyelidikan serta presentasi internal oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Pada Oktober 2018, Thomas Xu (atau Hsu Ming-chin) memperoleh paspor Filipina sebagai orang yang berbeda — pria Filipina Xu Dong Enriquez yang konon lahir di Quezon City, meskipun paspornya diperoleh dari Kota Bacolod, ibu kota Negros Occidental di Visayas. Rappler telah melihat paspor ini, dan dapat mengkonfirmasi bahwa foto Xu Dong Enriquez adalah orang yang sama dengan Thomas Xu.

DICARI. Hsu Ming-chin, juga dikenal sebagai Thomas Xu, dicari di Taiwan sejak 24 Juli 2014. Foto dari Taiwan High Prosecutors Office

Menggunakan paspor Filipinanya, Xu Dong Enriquez menjadi warga negara naturalisasi Kamboja pada tahun 2019, dan saat itulah dia memperoleh identitas Thomas Xu, menurut dokumen naturalisasi. Di Kamboja lah Thomas Xu mulai naik, khususnya di sektor real estat.

Lixin adalah perusahaan properti terkemuka di Kamboja, membangun kota baru dekat Sihanoukville. UNODC, dalam laporan awal tahun ini, merinci perluasan "perusahaan kriminal besar berbasis Mekong" yang dimulai oleh "dua warga negara Taiwan." Tiga orang yang terlibat dalam menulis laporan tersebut mengkonfirmasi kepada OCCRP bahwa mereka merujuk pada grup Lixin. Pengacara untuk Hsu Ming-chao dan Lixin menyangkal keterlibatan apa pun dalam kegiatan ilegal.

Kemitraan Batumi

Tidak jelas apakah Lin dan Thomas Xu bertemu satu sama lain di Filipina. Thomas mungkin telah bertemu banyak tokoh perjudian di Filipina termasuk taipan Jack Lam, menurut briefer yang juga telah dilihat Rappler, menunjukkan foto grup besar yang memiliki Lam dan Thomas Xu di dalamnya. Tiga individu, termasuk dua pejabat imigrasi di bawah Duterte, menjalani hukuman karena penjarahan setelah mereka menerima suap Lam untuk membebaskan pekerja Tiongkok-nya di Fontana, Pampanga. Lam menyangkal tuduhan tersebut, tetapi dia meninggalkan negara itu pada Februari 2017 segera setelah masalah tersebut meledak.

Yang kami tahu adalah bahwa Lin berbisnis dengan Hsu Ming-chao di Batumi, Georgia.

Di halaman TikTok Rose Nono Lin, ada postingan yang menunjukkan Lin merayakan bersama istrinya sambil minum anggur Georgia. Rose mengatakan dalam caption postingan bahwa mereka berada di Batumi, dan stempel waktu yang ditunjukkan adalah 14 November 2022.

Pada 27 Maret 2023, Rose memposting foto Batumi House of Justice, dan menyebut kota itu sebagai "tempat bahagianya." Kami tidak dapat memastikan apakah Rose dan Lin berada di Batumi pada 27 Maret 2023, tetapi kami tahu dari dokumen perusahaan bahwa pada 30 Maret 2023, Lin Weixiong dan istri Hsu Ming-chao menandatangani dokumen yang disetujui oleh Kementerian Kehakiman Georgia yang mendaftarkan kepemilikan mereka atas perusahaan Business Center Pirimze, di mana Hsu Ming-chao memiliki 80% dan Lin Weixiong memiliki 20%.

Pengacara Hsu Ming-chao mengkonfirmasi kemitraan bisnis, tetapi tidak berkomentar tentang tuduhan kriminal Lin di Filipina.

"Kami dapat mengkonfirmasi bahwa Tuan Lin Weixiong sebelumnya memegang kepentingan minoritas di Business Center Pirimze. Namun, dia melepaskan sahamnya jauh sebelum insiden yang dituduhkan disebutkan dalam korespondensi Anda," pengacara Filipina Lin dari Kantor Hukum Siguion Reyna, Montecillo & Ongsiako mengatakan kepada Rappler dalam email pada 12 Agustus 2025.

"Meskipun saham tertentu awalnya terdaftar atas namanya, Tuan Lin tidak lagi memiliki kepentingan kepemilikan apa pun di perusahaan dan telah menerima pembayaran penuh untuk nilai saham yang dilepasnya," tambah pengacara Lin.

Tetapi pengajuan Business Center Pirimze yang dibuat pada September 2025, atau sebulan setelah pengacara memberi tahu kami bahwa dia melepaskan, masih mencantumkan Lin sebagai pemegang saham. Kami meminta klarifikasi dari pengacara Lin, tetapi mereka mengatakan pada 12 Januari 2026, bahwa mereka "telah menghubungi klien kami mengenai dokumen dan informasi spesifik yang Anda minta." Mereka diberitahu tentang tanggal publikasi.

Presidential Anti-Organized Crime Commission mencatat bahwa pilihan lokasi di Batumi, Georgia mungkin "menunjukkan potensi kepentingan strategis dalam lingkungan bisnis wilayah" karena "ekonomi berbasis kasino" Batumi, menurut brief yang disusun oleh komisi.

Lin Weixiong masih buron, dan dicari oleh pengadilan anti-korupsi Sandiganbayan untuk tuduhan yang berkaitan dengan tiga kontrak yang diduga anomali untuk alat tes coronavirus senilai total P4,1 miliar.

DI GEORGIA. Pirimze Plaza, pusat bisnis yang dimiliki bersama oleh Lin Weixiong dengan Hsu Ming-chao. Foto oleh OCCRP

Pada tahun yang sama di 2023, pasangan Lin menghentikan operasi POGO mereka, Rose mengatakan kepada komite quad DPR, merujuk pada perusahaan mereka Xionwei Technology Co. Ltd. "'Yung [pag-wrap up] ng corporate papers, inaayos pa po 'yun pero wala na siyang operations, wala na lahat (Kami masih memproses penyelesaian dokumen korporat kami, tetapi sudah berhenti beroperasi, tidak ada lagi sama sekali)," kata Rose pada 7 November 2024.

Ketika ditanya apa sumber kekayaan mereka, Rose mengatakan mereka memiliki "dua atau tiga" perusahaan real estat lagi di luar yang diselidiki oleh otoritas Filipina. Rose mengatakan dia hanya berada di backend bisnis milik keluarga. Dia kehilangan pencalonannya sebagai perwakilan Distrik ke-5 Quezon City dalam pemilihan paruh waktu 2025.

Xionwei didirikan pada tahun 2016, ketika Duterte menjadi presiden, tetapi Lin Weixiong hanya masuk ke dalam gambar pada tahun 2018 ketika menjadi POGO. Komite quad mengatakan Xionwei terkait dengan penipuan karena salah satu penyedia layanan di bawah lisensi master Xionwei, Brickhartz Technology, beroperasi dari kompleks Baofu milik Alice Guo di Bamban, Tarlac.

Selain koneksi Bamban, "Xionwei Technology berbagi alamat email yang sama dengan Brickhartz, pemilik asrama POGO di Cavite, di mana seorang wanita yang diculik dilaporkan dibeli dan dijual kepada pembeli Tiongkok," kata laporan kemajuan komite DPR.

Keterjeratan narkoba Lin

Pasangan Lin juga telah terseret ke dalam kasus shabu selundupan 2023 di Mexico, Pampanga, karena pendiri perusahaan gudang yang menyimpan kiriman termasuk Linconn Ong, co-incorporator Pharmally. Pendiri gudang lainnya, Aedy Yang, juga merupakan pendiri perusahaan bernama Golden Sun 999 Realty and Development Corporation yang pejabat 2023-nya termasuk Rose Lin. Pendiri Golden Sun lainnya adalah Jason Uson, mitra bisnis Michael Yang di beberapa perusahaan lain.

Rose mengkonfirmasi hampir semua koneksi perusahaan ini ke DPR terutama yang atas namanya. Tetapi ketika ditanya tentang suaminya Weixiong Lin, Rose mengatakan dalam sidang 4 November 2024, "Hindi ko alam lahat ng kanyang business transaction" (Saya tidak tahu semua tentang transaksi bisnisnya). "

Yang lebih menarik perhatian pada Lin adalah hubungannya dengan Yang, yang juga melarikan diri dari Filipina dan tidak pernah muncul di komite quad DPR ketika mereka menyelidiki Duterte. "Saya tidak bisa berkomentar tentang Michael Yang karena saya tidak mengenalnya secara pribadi," kata Rose dalam bahasa Inggris selama sidang 14 jam itu.

Yang dan Weixiong Lin adalah tokoh sentral dalam affidavit saksi International Criminal Court, yang kemudian menjadi kasus penuh dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Duterte. Mantan presiden Filipina telah ditahan di penjara ICC di Den Haag sejak penangkapannya pada 11 Maret 2025, melalui mekanisme Interpol. Mantan strongman berusia 80 tahun itu sedang menunggu persidangan di sana.

"Benar-benar ada kebutuhan untuk menetapkan identitas orang ini [Lin] agar kami juga dapat menetapkan kaitannya dengan perusahaan-perusahaan ini yang tampaknya terlibat dalam narkoba dan penipuan keuangan lainnya di seluruh dunia," kata Barbers. – Rappler.com