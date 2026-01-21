Bitpanda Meluncurkan Platform Terpadu untuk Investasi Saham, ETF, dan Kripto

TLDR

Bitpanda akan meluncurkan platform investasi terpadu pada 29 Januari yang menggabungkan saham, ETF, kripto, dan logam mulia.

Platform ini akan menawarkan akses ke lebih dari 10.000 saham dan ETF bersama dengan produk kripto dan logam yang sudah ada di Bitpanda.

Platform baru Bitpanda akan memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan saham penuh dan fraksional dengan biaya tetap €1 per transaksi.

Platform ini mencakup fitur seperti deposit gratis, penarikan gratis, dan rencana tabungan tanpa biaya untuk saham dan ETF.

Pemotongan pajak otomatis akan tersedia sejak hari pertama untuk pengguna di Austria dan Jerman untuk menyederhanakan kepatuhan pajak.

Bitpanda yang berbasis di Austria telah mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan platform investasi terpadu yang mengintegrasikan saham, ETF, kripto, dan logam mulia. Platform baru ini akan diluncurkan pada 29 Januari, memberikan pengguna akses ke lebih dari 10.000 saham dan ETF, bersama dengan penawaran cryptocurrency dan logam yang sudah ada di Bitpanda. Platform ini bertujuan untuk menawarkan solusi investasi komprehensif dengan menggabungkan berbagai kelas aset ke dalam satu aplikasi yang teregulasi.

Solusi Investasi Lengkap

Platform mendatang Bitpanda akan memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan saham, ETF, cryptocurrency, dan logam mulia di satu tempat. Platform ini akan menampilkan lebih dari 8.000 saham dan 2.500 ETF, semuanya tersedia dengan biaya tetap €1 per transaksi. Penawaran ini akan mencakup tanpa komisi tersembunyi atau biaya kustodian, dan akan mendukung perdagangan saham fraksional, memungkinkan investor kecil untuk berpartisipasi dalam saham berharga tinggi tanpa investasi modal besar.

Bitpanda juga akan menawarkan deposit dan penarikan gratis, serta rencana tabungan tanpa biaya untuk saham dan ETF. Fitur baru platform ini akan melayani baik investor berpengalaman maupun investor baru, menyederhanakan proses diversifikasi portofolio. Selain itu, pemotongan pajak otomatis akan tersedia untuk pengguna di Austria dan Jerman, yang mempermudah kepatuhan pajak bagi investor ritel di negara-negara tersebut.

Bitpanda Meluncurkan Platform Terpadu untuk Investor

Platform terpadu baru ini bertujuan untuk membuat investasi lebih mudah diakses dengan menawarkan pengalaman yang mulus di berbagai kelas aset. Pengguna akan dapat mengelola seluruh portofolio investasi mereka dari satu aplikasi, dan mereka juga akan memiliki opsi untuk mentransfer portofolio yang ada ke Bitpanda hanya dengan beberapa klik. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mengurangi hambatan masuk bagi investor individu, menawarkan antarmuka yang ramah pengguna dengan berbagai pilihan investasi yang komprehensif.

Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO Bitpanda, menekankan pentingnya perkembangan ini: "Kami membuat investasi semudah dan seintuitif penawaran kripto kami yang memimpin pasar." Ekspansi ini datang menjelang debut pasar saham Bitpanda yang direncanakan pada tahun 2026. Penawaran umum perusahaan yang akan datang berpotensi mencapai valuasi €4 miliar hingga €5 miliar, dengan bank-bank besar seperti Goldman Sachs, Citigroup, dan Deutsche Bank membantu dalam penawaran tersebut.

Langkah Bitpanda untuk menggabungkan berbagai kelas aset ke dalam satu platform menandai tonggak penting dalam pertumbuhan perusahaan. Dengan menawarkan akses ke berbagai produk investasi, Bitpanda memposisikan dirinya sebagai pemain kunci di pasar investasi ritel Eropa. Platform baru ini juga akan menampilkan kampanye komunikasi yang didukung oleh Christoph Waltz sebagai duta merek perusahaan.

Kampanye ini akan diluncurkan di berbagai saluran, termasuk Twitch Streamer Challenge dan format konten edukatif, untuk mempromosikan platform baru kepada audiens yang lebih luas.

