Husky Inu AI (HINU) Menyelesaikan Pergerakan $0,00025441, Pasar Kripto Terus Mundur, Namun Bitcoin (BTC) Bertahan di Atas $91.000

Husky Inu AI (HINU) telah menyelesaikan kenaikan harga terbaru dari fase pra-peluncurannya, naik dari $0,00025344 menjadi $0,00025441. Fase pra-peluncuran dimulai pada April 2025 setelah berakhirnya presale proyek.

Fase pra-peluncuran memungkinkan proyek untuk melanjutkan upaya penggalangan dananya sambil memberdayakan komunitas yang berkembang dan pemegang token yang ada. Ini juga membantu tim untuk mengamankan modal, mendanai peningkatan platform, melakukan inisiatif pasar, dan mendukung perluasan ekosistem yang lebih luas. Tanggal peluncuran resmi Husky Inu AI kini kurang dari tiga bulan lagi. Namun, tim tetap terbuka terhadap kemungkinan peluncuran lebih awal atau lebih lambat, tergantung pada kondisi pasar. Tim akan mengadakan serangkaian pertemuan evaluasi untuk menentukan tanggal peluncuran proyek. Dua pertemuan evaluasi pertama diadakan pada 1 Juli 2025 dan 1 Oktober 2025, sementara yang ketiga dijadwalkan pada 1 Januari 2026.

Penggalangan dana juga mengalami peningkatan yang stabil, dan proyek telah mengumpulkan $922.188 sejauh ini. Husky Inu melewati pencapaian $750.000 pada 16 Mei dan pencapaian $800.000 pada 15 Juni. Proyek mencapai pencapaian $850.000 pada Juli dan melewati $900.000 pada Oktober.

Pasar Kripto Melanjutkan Tren Turun

Pasar cryptocurrency mundur lebih jauh selama 24 jam terakhir karena Bitcoin (BTC) dan token lainnya diperdagangkan di zona merah. Kapitalisasi pasar kripto turun 1,41% menjadi $3,08 triliun, sementara volume perdagangan 24 jam menurun 8,45% menjadi $87 miliar. BTC diperdagangkan di atas $93.000 pada hari Senin tetapi kehilangan momentum pada awal hari Selasa dan jatuh ke level terendah intraday $90.714 sebelum merebut kembali $91.000 dan bergerak ke level saat ini $91.090. Cryptocurrency unggulan ini turun hampir 2% selama 24 jam terakhir. Penurunan ini mengejutkan para bull Bitcoin karena $215 juta posisi long BTC dengan leverage dilikuidasi, memicu kekhawatiran tentang penurunan yang lebih dalam.

Ethereum (ETH) juga memperpanjang tren turunnya, jatuh lebih dari 3% menjadi $3.107. Ripple (XRP) terus turun setelah kehilangan level $2 pada hari Senin. Altcoin ini turun hampir 2% menjadi $1,93. Solana (SOL) turun hampir 3% menjadi $130, sementara Dogecoin (DOGE) turun 1,34% menjadi $0,126. Cardano (ADA) turun hampir 2%, dan Chainlink (LINK) turun hampir 2% menjadi $12,58. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON), dan Polkadot (DOT) juga mencatat penurunan tajam selama 24 jam terakhir.

Kerugian terutama didorong oleh token berbasis AI, dengan sektor tersebut secara kolektif turun lebih dari 3%. Token RWA juga menurun sementara sentimen investor di Polymarket juga melemah, dengan taruhan BTC mencapai $100.000 pada Januari turun 21%.

