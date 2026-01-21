Harga Ethereum di bawah tekanan: di mana tren turun ETHUSDT bisa break — dan di mana bisa menguat

ETH masih diperdagangkan secara defensif, dengan harga Ethereum berada di sekitar $2.970, terjepit di dekat Bollinger Band bawah pada grafik harian dan di bawah setiap moving average utama.

Skenario utama dari grafik harian: masih bearish, tetapi mendekati titik keputusan

ETH/USDT — grafik harian dengan candlestick, EMA20/EMA50 dan volume.

Timeframe harian jelas bearish untuk ETHUSDT dan menentukan skenario utama. Ini bukan pasar yang seimbang; penjual memiliki keunggulan, dan pembeli dip baru saja mulai muncul dalam intraday.

Tren harian dan EMA

Harga: $2.968,65

EMA20: $3.145,61 | EMA50: $3.149,67 | EMA200: $3.284,50

Harga secara tegas berada di bawah EMA 20, 50, dan 200 hari, dan EMA yang lebih pendek tersebut telah berguling di bawah 200 hari. Ini adalah struktur downtrend klasik: rally dijual, tidak diikuti.

Pembacaan manusia: selama ETH berada di bawah sekitar $3.150–3.200, pasar memperlakukan pantulan sebagai peluang untuk mengurangi risiko, bukan memulai kaki bull baru.

RSI harian

RSI(14) harian: 39,87

RSI di bawah 50 tetapi belum oversold dalam. Momentum negatif tetapi tidak kapitulasi.

Pembacaan manusia: bear mengendalikan, tetapi ini lebih merupakan penurunan bertahap daripada pembilasan. Masih ada ruang untuk kaki turun lainnya sebelum kelelahan oversold klasik dimulai.

MACD harian

Garis MACD: 13,37 | Sinyal: 42,70 | Histogram: -29,33

Garis MACD berada di bawah sinyalnya dengan histogram negatif. Selisihnya signifikan tetapi belum naik.

Pembacaan manusia: momentum turun masih aktif. Belum ada tanda jelas bahwa gelombang jual telah sepenuhnya selesai, tetapi kami sudah cukup jauh di dalamnya sehingga Anda mulai mengawasi perlambatan momentum selama sesi berikutnya.

Bollinger Band harian

Band tengah: $3.178,86

Band atas: $3.411,44 | Band bawah: $2.946,28

Penutupan: $2.968,65 (tepat di atas band bawah)

ETH memeluk band bawah setelah bergerak turun dari garis tengah.

Pembacaan manusia: harga berada di amplop volatilitas bawah, yang sering berarti dua hal sekaligus: downtrend valid, dan kami memasuki zona di mana pantulan mean-reversion menjadi lebih mungkin pada timeframe pendek. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah pantulan tersebut dapat merebut kembali band tengah di dekat $3.180; sampai mereka melakukannya, mereka hanya rally lega dalam downtrend.

ATR harian (volatilitas)

ATR(14) harian: $115,21

Volatilitas harian yang terealisasi meningkat tetapi tidak pada tingkat panik.

Pembacaan manusia: ayunan harian tipikal sekitar $100–120 berarti pergerakan 3–4% ke arah mana pun sepenuhnya normal di sini. Ukuran posisi harus menghormati itu, jika tidak penempatan stop ketat di dekat level yang jelas kemungkinan akan diguncang.

Level pivot harian

Titik pivot (PP): $2.964,18

R1: $3.006,47 | S1: $2.926,36

Harga diperdagangkan hampir tepat pada pivot harian, setelah menyelidiki dekat Bollinger Band bawah.

Pembacaan manusia: pasar berada pada level keputusan intraday. Bertahan di atas pivot mendukung pantulan jangka pendek menuju $3.000–3.010, sementara penembusan berkelanjutan di bawah $2.930 membuka kelanjutan ke level terendah baru di dalam downtrend harian.

Konteks pasar: risk-off, lingkungan dominan BTC

Total kapitalisasi pasar kripto sekitar $3,10T, turun sekitar 2,1% dalam 24 jam, sementara volume 24 jam naik lebih dari 32%. Itu adalah jenis campuran yang Anda lihat dalam fase de-risking, dengan harga turun sementara aktivitas melonjak.

Dominasi Bitcoin berada di dekat 57,5%, dan bagian ETH dari kapitalisasi pasar sekitar 11,5%. Dalam bahasa sederhana, modal lebih memilih Bitcoin daripada Ethereum dan altcoin. Dikombinasikan dengan pembacaan Extreme Fear (24), gambaran yang lebih besar adalah defensif, karena trader mengurangi beta dan mencari keamanan yang dirasakan.

Aktivitas DeFi on-chain (Uniswap, Curve, dll.) melihat biaya yang kuat. Namun, dalam tape makro ini, aktivitas DEX yang lebih tinggi lebih mungkin didorong oleh hedging, rotasi stablecoin, dan perdagangan volatilitas daripada rotasi risk-on yang bersih ke ETH.

Timeframe lebih rendah: pantulan intraday di dalam downtrend yang lebih besar

Grafik 1J: lemah tetapi stabil

Harga: $2.968,64

EMA20: $2.993,12 | EMA50: $3.070,71 | EMA200: $3.183,79

RSI(14): 35,25

Garis MACD: -35,13 | Sinyal: -41,94 | Histogram: +6,81

Bollinger tengah: $2.976,64 | Atas: $3.014,69 | Bawah: $2.938,60

ATR(14): $25,12

Pivot PP: $2.965,92 | R1: $2.971,79 | S1: $2.962,76

Pada 1J, ETH masih dalam downtrend, dengan harga di bawah semua EMA, tetapi momentum jangka sangat pendek mencoba berbalik. RSI di 30-an, lemah tetapi tidak habis, sementara histogram MACD telah membalik positif meskipun kedua garis tetap di bawah nol.

Pembacaan manusia: penjual kehilangan sedikit tenaga intraday, tetapi mereka masih memiliki strukturnya. Setiap pantulan menuju EMA 20 1J dekat $2.990–3.000 adalah, untuk saat ini, hanya tes resistensi kecuali ETH benar-benar bisa duduk di atasnya.

Dengan harga melayang di sekitar pivot per jam di $2.965–2.972 dan ATR sekitar $25, scalp jangka pendek dapat dengan mudah melihat ayunan $25–50 tanpa mengubah gambaran yang lebih besar. Di atas $3.015 (band 1J atas) akan menandakan squeeze intraday yang lebih bermakna, sementara di bawah $2.940 menegaskan kembali kontrol bearish.

Grafik 15m: keseimbangan mikro dalam rezim bearish

Harga: $2.968,64

EMA20: $2.968,94 | EMA50: $2.978,27 | EMA200: $3.075,03

RSI(14): 48,63

Garis MACD: -2,94 | Sinyal: -3,17 | Histogram: +0,23

Bollinger tengah: $2.968,86 | Atas: $2.982,84 | Bawah: $2.954,89

ATR(14): $8,48

Pivot PP: $2.968,33 | R1: $2.969,38 | S1: $2.967,60

Grafik 15 menit pada dasarnya datar di sekitar EMA 20 dan band Bollinger tengahnya, dengan RSI mendekati 50 dan histogram MACD sedikit positif.

Pembacaan manusia: jangka sangat pendek, pasar mengambil napas. Mikrostruktur netral, tetapi berada di dalam konteks per jam dan harian yang bearish. Itu biasanya mendukung fading lonjakan tajam daripada mengejarnya, kecuali breakout yang jelas melalui level timeframe yang lebih tinggi muncul.

Skenario harga Ethereum dari sini

Skenario bullish: reversi rata-rata dan penutupan short

Untuk jalur bullish yang kredibel, ETH perlu mengubah stabilisasi jangka pendek ini menjadi pergerakan berkelanjutan kembali menuju kisaran tengah harian.

Seperti apa kelanjutan bullish itu:

Pada 15m / 1J , harga bertahan di atas pivot per jam di dekat $2.965 dan mulai ditutup di atas EMA 20 1J sekitar $2.990–3.000 .

, harga bertahan di atas pivot per jam di dekat dan mulai ditutup di atas EMA 20 1J sekitar . RSI pada 1J naik kembali di atas 50 sementara MACD melintasi sinyalnya dan mencetak histogram positif yang berkembang.

Itu membuka ruang menuju Bollinger Band 1J atas dan EMA50 1J di area $3.050–3.100 .

. Pada harian, ETH kemudian perlu menyerang garis tengah Bollinger di dekat $3.180. Perebutan kembali dan penutupan harian di atas level itu akan menjadi argumen serius pertama bahwa downtrend bergeser ke kisaran yang lebih luas.

Zona pemicu bullish utama: penembusan berkelanjutan dan penutupan harian di atas sekitar $3.150–3.200 (EMA 20/50 hari). Itu akan menandakan bahwa penjual kehilangan cengkeraman mereka pada tren jangka menengah dan bahwa pergerakan saat ini adalah pullback korektif daripada awal fase bear yang lebih dalam.

Apa yang membatalkan kasus bullish: jika ETH gagal bertahan di atas wilayah $2.930 dan mulai menutup candle harian di dekat atau di bawah Bollinger Band bawah (sub-$2.950) dengan RSI meluncur ke 30-an rendah, narasi bergeser dari reversi rata-rata ke kelanjutan momentum dan skenario bullish didorong jauh lebih jauh dalam waktu.

Skenario bearish: kelanjutan tren dan kemungkinan akselerasi

Bear sudah mengendalikan timeframe yang lebih tinggi. Pertanyaannya adalah apakah mereka dapat mengubah ini menjadi kaki impulsif turun lainnya daripada membiarkan pasar berbasis.

Seperti apa kelanjutan bearish itu:

Pada 15m / 1J , upaya untuk merebut kembali $3.000 berulang kali ditolak, dengan harga terhenti di atau di bawah EMA 20 1J.

, upaya untuk merebut kembali berulang kali ditolak, dengan harga terhenti di atau di bawah EMA 20 1J. RSI per jam tetap terjebak di bawah 45, dan histogram MACD berguling kembali ke negatif setelah jeda singkat ini.

Pergerakan tegas di bawah $2.930 (dekat S1 dan tepat di dalam band harian bawah) memicu stop dan membawa pengikut tren segar.

(dekat S1 dan tepat di dalam band harian bawah) memicu stop dan membawa pengikut tren segar. RSI harian mendorong ke 30-an rendah sementara MACD melebar lebih negatif, menunjukkan momentum sedang mempercepat kembali, tidak mendingin.

Dari sana, target turun lebih banyak berasal dari volatilitas daripada dari level horizontal yang bersih. Dengan ATR harian sekitar $115, kaki kelanjutan dapat dengan mudah menjelajahi $100–150 lainnya lebih rendah dalam satu sesi tanpa perubahan struktural apa pun.

Konfirmasi bearish utama: beberapa penutupan harian di bawah wilayah pivot sekitar $2.960 dan perdagangan terus-menerus di dekat atau di bawah Bollinger Band bawah. Dalam lingkungan itu, setiap pantulan intraday kecil dicurigai dan lebih mungkin dijual.

Apa yang membatalkan kasus bearish: jika pembeli dapat memaksa penutupan harian kembali di atas $3.150–3.200 (EMA 20/50 hari) dan mempertahankannya di sana, rezim bearish saat ini pada grafik harian akan sangat diragukan. Pergeseran RSI harian kembali di atas 50 bersama dengan pergerakan ini akan mengkonfirmasi bahwa downtrend telah bertransisi menjadi setidaknya kisaran luas, jika bukan tahap awal uptrend baru.

Cara berpikir tentang posisi di sekitar zona harga Ethereum ini

Ketiga timeframe setuju pada satu hal: ETH berada dalam rezim bearish. Ketidaksepakatan adalah tentang kecepatan. Grafik harian dan per jam menunjukkan downtrend yang jelas, sementara 15m hanya menandai waktu di sekitar pivot lokal. Itu sering yang Anda lihat di dekat titik infleksi, ketika pasar memutuskan apakah akan mengubah jeda menjadi pembalikan atau hanya langkah turun lainnya.

Dalam latar belakang Extreme Fear dan dominasi BTC yang tinggi, eksposur long yang agresif di ETH adalah taruhan melawan suasana makro saat ini. Itu bisa berhasil, tetapi bergantung pada reversi rata-rata dan penutupan short daripada pada rotasi risk-on yang bersih ke ETH. Sebaliknya, short berdagang dengan tren, tetapi mereka melakukannya terlambat dalam pergerakan dan dengan volatilitas meningkat, yang meningkatkan risiko hari squeeze yang keras.

Apa pun biasnya, risiko perlu diukur untuk ayunan harian setidaknya 3–4%. Trader harus sangat jelas tentang timeframe mana yang mereka perdagangkan. Pantulan 15m dapat terlihat mengesankan sementara masih sepenuhnya tidak relevan dengan downtrend harian. Level medan pertempuran utama saat ini adalah sekitar $2.930 di sisi bawah dan $3.150–3.200 di sisi atas. Perilaku di sekitar zona tersebut akan memberi tahu Anda apakah ETH sedang mempersiapkan kaki turun lainnya atau untuk konsolidasi yang lebih luas.