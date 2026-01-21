Prediksi Harga Shiba Inu Terbaru 2026 saat Volume Meme Coin Melonjak, Sementara Hitung Mundur Peluncuran DeepSnitch AI 100X di Januari Semakin Ketat untuk Menyaingi PEPE & SHIB

Aktivitas meme coin meningkat di tahun baru, dengan volume pulih setelah Desember yang lesu, mendorong analis mempertimbangkan prediksi harga Pepe dan Shiba Inu untuk jangka pendek dan panjang.

Di tengah ini, DeepSnitch AI menarik perhatian karena fokusnya menggunakan agen AI untuk menghasilkan intelijen yang dapat ditindaklanjuti di berbagai blockchain, memungkinkan pedagang ritel mendahului perdagangan yang diprakarsai paus.

Dengan hitung mundur peluncuran DeepSnitch AI yang diperkirakan di Januari semakin mendekat, token aslinya, DSNT, telah melonjak 134% menjadi $0,03609 karena investor memposisikan diri untuk meraih keuntungan dari lonjakan 100X yang diproyeksikan saat listing di exchange. Hasilnya, telah mengumpulkan lebih dari $1,26 juta.

Pasar meme coin bangkit kembali setelah lesu di Q4

Pasar meme coin pulih setelah Q4 yang lambat, dengan data on-chain awal menunjukkan lingkungan yang lebih sehat untuk kelas aset ini. Dune Analytics melaporkan bahwa volume perdagangan meme coin telah berlipat ganda per 14 Januari, meningkat dari sekitar $70 juta menjadi lebih dari $140 juta.

Sekitar periode yang sama, jumlah koin yang dibuat per hari juga melonjak menjadi 34.000. 30 hari sebelumnya, hanya setengahnya yang dibuat.

Pertumbuhan ini meluas ke graduated coin, atau koin yang bertransisi dari launchpad ke exchange terdesentralisasi. Angka ini meningkat dari 150 pada 30 hari sebelumnya menjadi 280, menandai titik balik untuk aset meme.

Lebih penting lagi, kapitalisasi pasar sektor meme naik 8% selama periode yang sama menjadi $45,5 miliar, mencerminkan sentimen yang membaik di seluruh pasar. Apakah perbaikan sentimen ini akan berdampak pada prospek harga DeepSnitch AI, Pepe, dan Shiba Inu?

Sentimen pasar Shiba Inu membaik, tapi para degen justru all in pada koin ini

1. DeepSnitch AI memberi sinyal reli 100x saat peluncuran mendekat

Saat rumor menyebar bahwa DeepSnitch AI mungkin diluncurkan bulan ini, investor mulai FOMO ke DSNT di tengah presale-nya untuk memanfaatkan potensi pengembalian 100x setelah listing di exchange. Tapi DSNT tidak akan memberikan keuntungan sendiri.

Inti dari ekosistem DeepSnitch AI adalah inovasi teknologi yang akan mengubah pendekatan investasi tradisional, dan aksesnya eksklusif hanya untuk pemegang DSNT. Inovasi ini melibatkan lima agen AI yang terintegrasi ke dalam dashboard yang memungkinkan trader mengumpulkan intelijen yang dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan yang tepat.

Salah satu model AI ini, AuditSnitch, melakukan pemeriksaan keamanan pada token sebelum trader berinvestasi di dalamnya, mencari kontrak berbahaya dan masalah lain yang dapat membahayakan investor.

Karena spekulasi bahwa DSNT mungkin diluncurkan bulan ini, lebih dari $1,26 juta telah diinvestasikan dalam presale-nya di $0,03609. Dorongan ini berasal dari proyeksi nilai jangka pendek DeepSnitch AI yang melampaui bahkan prediksi harga Shiba Inu.

2. Prediksi harga Shiba Inu: Aktivitas burn meningkat dan mengisyaratkan rebound harga

Telah terjadi lonjakan burn rate SHIB akhir-akhir ini, dengan data menunjukkan penghapusan token harian yang masif dalam upaya mengurangi pasokan beredarnya secara ekstensif.

Mengurangi pasokan token yang tersedia menciptakan kelangkaan, dan kelangkaan meningkatkan nilai token. Dalam kasus SHIB, langkah ini dapat sangat menguntungkan aset, menaikkan harganya.

Selain itu, sentimen pasar Shiba Inu mulai membaik akhir-akhir ini. Hasilnya, prakiraan harga SHIB menunjukkan bahwa reli mungkin sedang berlangsung meskipun token turun 4,48% minggu ini menjadi $0,000008054.

3. Prediksi harga Pepe: Analis menilai potensi masa depan

Pepe coin sedang diteliti oleh analis saat mereka menilai kembali potensi jangka panjangnya. Dengan aksi harga jangka pendeknya berubah positif, investor ingin tahu apa yang diharapkan ke depan.

Pepe rally di atas level support kunci, memicu minat investor jangka pendek. Sementara breakout baru-baru ini telah meningkatkan sentimen, para ahli tetap terbagi tentang apa yang akan terjadi di masa depan untuk Pepe.

Pada timeframe mingguan, PEPE turun 8,45% menjadi $0,000005240, tetapi grafik terlihat lebih hijau pada timeframe yang lebih kecil. Analis melihat PEPE naik di atas $0,000006000 begitu kondisi bullish selaras.

Kesimpulan

Dengan aktivitas meme coin meningkat, koin seperti SHIB dan PEPE secara alami menjadi tempat investor melihat. Sementara prediksi harga Pepe dan Shib bullish, DeepSnitch AI dapat mengungguli mereka.

Meskipun menjadi token baru, permintaan yang kuat telah mendorong harga DSNT naik lebih dari 135% menjadi $0,03609. Sekarang dengan bonus hingga 300% untuk minimal $30.000 dalam DSNT sebelum presale berakhir, DSNT mungkin cryptocurrency terbaik untuk dibeli menjelang peluncuran Januari yang dirumorkan.

Kunjungi situs web resmi untuk informasi lebih lanjut, dan bergabunglah dengan X dan Telegram untuk update komunitas.

