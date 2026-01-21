Vietnam Mulai Menerima Aplikasi untuk Lisensi Trading Cryptocurrency

TLDR

Komisi Sekuritas Negara Vietnam kini menerima aplikasi lisensi perdagangan cryptocurrency.

Pemohon harus memenuhi kriteria termasuk modal disetor minimum VND 10.000 miliar dan tenaga kerja khusus.

Setidaknya 65% dari modal harus berasal dari bank komersial, perusahaan sekuritas, dan organisasi yang ditunjuk lainnya.

Perusahaan terkemuka seperti SSI Securities dan VIX Securities telah mengumumkan kesiapan mereka untuk memasuki pasar kripto setelah menerima lisensi.

Bank-bank Vietnam, termasuk MB dan Techcombank, juga bersiap untuk meluncurkan bursa cryptocurrency setelah lisensi diberikan.

Komisi Sekuritas Negara Vietnam (SSC) telah resmi mulai menerima aplikasi untuk lisensi pasar perdagangan cryptocurrency. Langkah ini mengikuti penerbitan prosedur administratif baru oleh Kementerian Keuangan, selaras dengan Resolusi Pemerintah No. 05/2025/NQ-CP.

Proses Aplikasi dan Persyaratan

Pengumuman terbaru SSC menguraikan prosedur administratif baru untuk mendapatkan lisensi perdagangan cryptocurrency. Prosedur ini mencakup tiga tindakan utama: pemberian lisensi, penyesuaian lisensi, dan pencabutan lisensi.

Organisasi yang mengajukan lisensi harus memenuhi berbagai kriteria, seperti memiliki modal disetor minimum VND 10.000 miliar, struktur pemegang saham yang ditentukan, dan tenaga kerja terampil di bidang teknologi dan keuangan. Selain itu, organisasi harus mematuhi persyaratan pemegang saham dan modal yang ketat.

Setidaknya 65% dari modal harus dikontribusikan oleh organisasi, dengan lebih dari 35% dari bank komersial, perusahaan sekuritas, perusahaan manajemen dana, perusahaan asuransi, atau perusahaan teknologi. Hanya satu penyedia layanan cryptocurrency per organisasi atau individu yang dapat dilisensikan oleh Kementerian Keuangan. Proses perizinan akan memastikan integritas layanan yang ditawarkan oleh entitas berlisensi dan melindungi investor.

Pemain Kunci Siap untuk Pasar

Pasar kripto Vietnam menarik minat dari perusahaan sekuritas maupun bank. Beberapa entitas terkemuka telah mengumumkan kesiapan mereka untuk menyediakan layanan bursa cryptocurrency setelah mereka mendapatkan lisensi yang diperlukan.

SSI Securities, misalnya, mendirikan perusahaan saham gabungan teknologi digital pada tahun 2022 dan menandatangani perjanjian strategis dengan pemimpin industri seperti Tether dan Amazon Web Services. VIX Securities juga telah menciptakan VIX Cryptocurrency Exchange dan menandatangani perjanjian dengan FPT untuk mengembangkan infrastruktur teknologi.

Di sektor perbankan, MB telah bermitra dengan Dunamu untuk mendirikan bursa cryptocurrency, sementara Techcombank telah meluncurkan Techcom Cryptocurrency Exchange (TCEX) mereka sendiri. Institusi lain, seperti VPBank, siap untuk memulai operasi segera setelah izin regulasi diberikan.

Postingan Vietnam Mulai Menerima Aplikasi untuk Lisensi Perdagangan Cryptocurrency muncul pertama kali di Blockonomi.