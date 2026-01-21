Lisensi Kripto Vietnam Dimulai 20 Januari: Yang Perlu Diketahui Investor

Komisi Sekuritas Negara Vietnam (SSC) telah mulai menerima permohonan sejak 20 Januari untuk lisensi menyelenggarakan pasar perdagangan cryptocurrency.

Pemohon harus mematuhi program percontohan Pemerintah berdasarkan Resolusi No. 05/2025/NQ-CP dan Keputusan Kementerian Keuangan No. 96/QD-BTC yang dikeluarkan pada hari yang sama, yang menguraikan prosedur administratif baru di bidang tersebut.

Keputusan tersebut mencakup tiga prosedur: pemberian lisensi untuk menyelenggarakan pasar perdagangan cryptocurrency, penyesuaian lisensi yang ada, dan pencabutan lisensi jika diperlukan. Konten detail, dokumen yang diperlukan, dan prosedur tersedia dalam Lampiran yang dilampirkan pada Keputusan No. 96/QD-BTC di portal elektronik SSC di www.ssc.gov.vn.

Persyaratan Perusahaan dan Modal untuk Perizinan

Ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi oleh organisasi dan individu yang mengajukan lisensi. Perusahaan harus merupakan perusahaan Vietnam yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan, dengan modal dasar disetor minimum VND 10.000 miliar.

Setidaknya 65% dari modal dasar harus bersumber dari organisasi, termasuk lebih dari 35% dari setidaknya dua institusi seperti bank komersial, perusahaan sekuritas, perusahaan manajemen dana, perusahaan asuransi, atau perusahaan teknologi.

Pemohon harus memiliki kantor terdaftar dengan fasilitas yang sesuai dan infrastruktur teknologi untuk menyediakan layanan perdagangan crypto.

Posisi manajemen harus dipegang oleh Direktur Umum dengan setidaknya dua tahun pengalaman di bidang keuangan, sekuritas, perbankan, asuransi, atau manajemen dana, dan Chief Technology Officer dengan setidaknya lima tahun pengalaman teknologi informasi.

Organisasi harus memiliki setidaknya sepuluh karyawan teknologi dengan sertifikasi keamanan siber dan setidaknya sepuluh karyawan lain dengan sertifikasi profesional sekuritas.

Perusahaan Sekuritas Bergerak Menuju Perdagangan Crypto

Sejauh ini, sekitar sepuluh perusahaan sekuritas dan bank telah mengumumkan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam perdagangan cryptocurrency ketika mereka menerima lisensi.

SSI Securities mendirikan SSI Digital Technology Joint Stock Company (SSID) pada tahun 2022 dan baru-baru ini menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan Tether, U2U Network, dan Amazon Web Services untuk membangun ekosistem keuangan digital.

VIX Securities berinvestasi dalam mendirikan VIX Cryptocurrency Exchange (VIXEX) dan menandatangani perjanjian dengan FPT untuk mengembangkan infrastruktur teknologi.

Dalam industri perbankan, MB Bank bermitra dengan Dunamu, yang mengoperasikan bursa Upbit Korea Selatan, untuk mendirikan bursa cryptocurrency dan mengembangkan kerangka hukum dan operasional.

Techcombank mendirikan Techcom Cryptocurrency Exchange (TCEX) dengan ratusan miliar VND modal dasar, dan menambahkan bagian bursa cryptocurrency ke papan harga TCBS. VPBank mengumumkan bahwa mereka memiliki sumber daya yang siap dan siap beroperasi segera setelah menerima lisensi.

