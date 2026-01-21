CEO Ripple Mengatakan Penundaan Undang-Undang Kripto Bisa Berbalik Setelah Krisis Berikutnya

Postingan CEO Ripple Mengatakan Menunda Undang-Undang Kripto Bisa Berbalik Setelah Krisis Berikutnya pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Perdebatan mengenai regulasi kripto AS semakin memanas, dan CEO Ripple Brad Garlinghouse memperjelas posisinya: industri ini membutuhkan aturan, meskipun aturan tersebut tidak sempurna.

Menanggapi diskusi yang berkembang seputar usulan Clarity Act, Garlinghouse mengatakan para pembuat undang-undang harus menghindari penundaan regulasi demi mencari undang-undang yang sempurna. "Mari kita tidak membiarkan kesempurnaan menjadi musuh kebaikan," katanya, menambahkan bahwa yang paling dibutuhkan industri kripto saat ini adalah kerangka kerja yang jelas yang memungkinkan inovasi berkembang.

"Tidak ada undang-undang lebih baik daripada undang-undang yang buruk," tetapi waktu terus berjalan

Pesan tersebut digemakan oleh Patrick Witt, Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital. Witt mengatakan bahwa meskipun legislasi yang buruk harus dihindari, mengasumsikan kripto dapat beroperasi selamanya tanpa aturan yang jelas tidaklah realistis.

"Akan ada undang-undang struktur pasar kripto," kata Witt, menyebutnya sebagai masalah kapan, bukan apakah. Dia memperingatkan bahwa melewatkan jendela politik saat ini dapat membuat industri terpapar regulasi yang lebih keras di kemudian hari, terutama setelah krisis keuangan di masa depan.

Mengapa Clarity Act penting

Clarity Act dirancang untuk menetapkan "aturan main" untuk kripto, termasuk bagaimana token, stablecoin, dan platform aset digital diatur. Para pendukung berpendapat bahwa aturan yang jelas akhirnya akan memberikan kepercayaan kepada investor institusional besar untuk memasuki pasar dalam skala besar.

Analis pasar mengatakan ini dapat membuka fase berikutnya dari pertumbuhan kripto, meningkatkan likuiditas, harga, dan stabilitas jangka panjang di seluruh ekosistem.

Stablecoin adalah poin perdebatan utama

Salah satu perselisihan terbesar seputar undang-undang ini melibatkan stablecoin, khususnya apakah pengguna harus mendapatkan hasil dari stablecoin tersebut. Bank berpendapat bahwa mengizinkan hasil dapat menarik uang keluar dari simpanan tradisional, sementara perusahaan kripto mengatakan stablecoin terutama digunakan untuk pembayaran dan transfer, bukan tabungan.

Para pembuat undang-undang kini berusaha menemukan kompromi yang menyeimbangkan inovasi dengan stabilitas keuangan.

Garlinghouse: kejelasan daripada kekacauan

Garlinghouse telah berulang kali menekankan bahwa aturan yang tidak sempurna lebih baik daripada kebingungan regulasi. Dia berpendapat bahwa ketidakpastian selama bertahun-tahun telah menghambat inovasi di AS dan mendorong perusahaan kripto ke luar negeri.

"Tidak ada undang-undang yang pernah memuaskan semua orang," katanya. "Tetapi kerangka kerja yang jelas mengalahkan kekacauan setiap saat."

Dengan jadwal politik yang semakin ketat menjelang pemilihan paruh waktu AS, para pemimpin industri mengatakan beberapa minggu ke depan bisa menjadi kritis. Bagi Ripple dan sebagian besar sektor kripto, pesannya jelas: bertindak sekarang, atau menghadapi risiko aturan yang lebih buruk nanti.