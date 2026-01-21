Prediksi harga XRP: Apakah XRP mendekati titik balik setelah 7 hari turun?

XRP mengalami periode yang sulit, dan para investor merasakannya. Dengan penurunan selama seminggu penuh, pertanyaan utamanya adalah apakah XRP dapat bangkit kembali atau apakah bears masih mengendalikan. Level support kunci dan aktivitas blockchain sedang diamati dengan ketat.

Daftar Isi Skenario pasar saat ini

Bisakah XRP rebound segera?

Prediksi harga XRP dari CoinCodex

Pemikiran akhir

Prediksi harga XRP ini mengamati aksi pasar terbaru dan apa yang mungkin terjadi selanjutnya untuk XRP dalam jangka pendek.

Ringkasan XRP telah turun hampir 11,6% selama seminggu terakhir; kisaran $1,90–$2,00 tetap menjadi hambatan utama.

XRP menemukan support di dekat $1,85, dan arus masuk ETF yang berkelanjutan memberikan sedikit optimisme; data historis menunjukkan bahwa trader sering mengambil keuntungan di dekat $2 daripada menambah posisi.

Pandangan terbaru CoinCodex bersifat hati-hati: 26 indikator teknis bearish, memprediksi kemungkinan penurunan ke sekitar $1,88 pada 20 Februari.

Skenario pasar saat ini

Ripple (XRP) berada di sekitar $1,93 pada 21 Januari, naik 2,17% dalam sehari dan turun hampir 6,6% selama lima hari terakhir. Kekhawatiran makro — dari tarif hingga pasar global yang lemah — memberi tekanan pada kripto.



Salah satu hambatan terbesar bagi XRP saat ini adalah tetap berada di atas kisaran $1,90–$2,00, zona yang sering menentukan perilaku investor. Data blockchain menunjukkan bahwa sejak pertengahan 2025, setiap dorongan di atas $2 telah memicu kerugian yang signifikan, menunjukkan banyak trader lebih memilih mengambil keuntungan daripada membeli lebih banyak.

Bisakah XRP rebound segera?

Setelah periode yang menantang, XRP menunjukkan tanda-tanda mempertahankan support krusial di $1,85, level yang secara historis mendorong rebound cepat.

Arus masuk ETF yang berkelanjutan menyoroti minat institusional yang kuat terhadap XRP, yang mungkin memicu rebound yang lebih tajam jika pasar yang lebih luas bekerja sama. Meski begitu, level $2 tetap menjadi titik resistance kunci, membuat trader tetap berhati-hati.

Prediksi harga XRP dari CoinCodex

Bahkan setelah beberapa tanda yang menjanjikan, pandangan XRP terbaru CoinCodex tetap berhati-hati. Dari semua indikator teknis, 26 bersifat bearish versus hanya 7 bullish.

Mereka melihat XRP turun sekitar 0,74%, berpotensi mencapai sekitar $1,88 pada 20 Februari. Penurunan terlihat terbatas, tetapi breakout bullish besar tidak diharapkan segera.

Pemikiran akhir

Perkiraan XRP jangka pendek bergantung pada dua angka: $1,85 untuk support dan $2 untuk resistance. Menembus resistance tersebut dapat memicu pergerakan bullish, sementara turun di bawah support mungkin memberi keunggulan kepada bears.

XRP berada pada titik balik yang penting. Minat institusional dan support di masa lalu mengisyaratkan potensi kenaikan, tetapi penjualan yang berkelanjutan dan ketidakpastian makro membuat hal-hal tetap berhati-hati. Level harga kunci akan layak untuk diamati saat pasar mencari tahu langkah selanjutnya.