Dana Kekayaan Negara Bhutan akan Meluncurkan Node Validator Jaringan Sei pada Q1 2026

Druk Holding and Investments milik Bhutan akan mengoperasikan node validator Sei mulai Q1 2026 melalui DHI InnoTech.

Kerajaan mengakumulasi 13.000 BTC senilai $764 juta dari operasi penambangan hidroelektrik ramah lingkungan sejak 2019.

Kemitraan ini mengeksplorasi tokenisasi aset, pembayaran, dan identifikasi pribadi pada infrastruktur blockchain.

Sapien Capital mendukung kolaborasi ini untuk memajukan sains dan inovasi pada jaringan blockchain Sei.

Dana kekayaan negara Bhutan akan menerapkan node validator pada blockchain Sei di awal 2026. Kerajaan Bhutan, melalui Druk Holding and Investments, bermitra dengan Sei Development Foundation untuk memperluas infrastruktur digitalnya.

Langkah ini dibangun berdasarkan kehadiran Bhutan yang sudah mapan dalam operasi cryptocurrency. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan blockchain di dalam negara sambil mengeksplorasi inovasi tokenisasi dan pembayaran.

Pengembangan Infrastruktur Blockchain Strategis

Druk Holding and Investments Ltd berfungsi sebagai dana kekayaan negara utama untuk Kerajaan Bhutan. Organisasi ini memimpin inisiatif blockchain melalui divisi DHI InnoTech-nya.

Penerapan validator merepresentasikan ekspansi terkalkulasi dari infrastruktur teknologi Bhutan. Proyek ini sejalan dengan strategi transformasi digital negara yang lebih luas.

Node validator akan beroperasi pada Sei, yang memposisikan dirinya sebagai blockchain EVM Layer 1 tercepat. Infrastruktur ini akan membantu mengamankan jaringan melalui validasi transaksi dan partisipasi tata kelola.

Sei Development Foundation mengumumkan kolaborasi dengan DHI untuk menerapkan validator di dalam perbatasan Bhutan. Peluncuran operasional dijadwalkan pada kuartal pertama 2026.

Sapien Capital memberikan dukungan untuk proyek ini sebagai kendaraan investasi yang berfokus pada sains dan inovasi. Kemitraan ini menciptakan peluang untuk mengeksplorasi tokenisasi aset di dalam Kerajaan.

Eleanor Davies, Pemimpin Sains dan Inovasi di Sei Development Foundation, mencatat kepemimpinan teknologi Kerajaan. "Kerajaan Bhutan adalah pengadopsi awal teknologi canggih untuk mendukung inisiatif ekonomi dan sosial nasional," kata Davies.

Dia menambahkan bahwa Sei Development Foundation merasa bangga telah dipilih oleh DHI InnoTech untuk penerapan ini.

Penerapan validator akan memperluas jejak jaringan global Sei di seluruh wilayah geografis tambahan. Davies menjelaskan bahwa kolaborasi ini merepresentasikan investasi yang berarti dalam adopsi blockchain nasional.

"Kolaborasi kami adalah investasi signifikan dalam adopsi blockchain nasional, lebih jauh memperluas jejak validator global Sei," katanya. Yayasan mengantisipasi area kemitraan masa depan termasuk sistem pembayaran, tokenisasi, dan identifikasi pribadi.

Membangun di Atas Operasi Cryptocurrency yang Sudah Mapan

Bhutan telah mengoperasikan fasilitas penambangan Bitcoin sejak 2019, memanfaatkan sumber daya tenaga hidroelektrik yang melimpah. Operasi penambangan telah menghasilkan cadangan substansial untuk Kerajaan.

Laporan menunjukkan Bhutan mengakumulasi sekitar 13.000 BTC pada akhir 2024. Kepemilikan Bitcoin tersebut dinilai sebesar $764 juta selama periode itu.

Operasi penambangan ramah lingkungan memanfaatkan infrastruktur energi terbarukan Bhutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Pendekatan Kerajaan terhadap penambangan cryptocurrency mendemonstrasikan komitmennya terhadap adopsi teknologi berkelanjutan.

Fondasi dalam operasi crypto ini memberikan konteks untuk penerapan validator Sei. Proyek validator merepresentasikan perkembangan alami dari keterlibatan blockchain Bhutan.

Phuntsho Namgay, Kepala Departemen Inovasi dan Teknologi DHI, mengkarakterisasi kemitraan ini sebagai langkah maju.

"Kolaborasi ini menandai langkah menarik menuju penguatan peran Bhutan dalam inovasi blockchain global," kata Namgay.

Dia menekankan potensi proyek untuk membuka jalur dalam valuasi data, kemajuan ilmiah, dan teknologi finansial.

DHI menantikan membangun momentum melalui eksplorasi berkelanjutan dengan Sei Development Foundation.

Proyek validator menciptakan peluang untuk memajukan kemampuan valuasi data di dalam Kerajaan. Inisiatif ini juga mendukung pengembangan teknologi ilmiah dan finansial.

Namgay mencatat bahwa peluang masa depan akan sejalan dengan tujuan transformasi digital Bhutan. Kolaborasi ini memposisikan Bhutan untuk berpartisipasi secara aktif dalam tata kelola blockchain dan operasi keamanan jaringan.

