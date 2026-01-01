Belanda Bergerak untuk Mengenakan Pajak atas Keuntungan Bitcoin yang Belum Direalisasikan pada 2028

Belanda berencana melakukan reformasi pajak Box 3 yang menargetkan keuntungan Bitcoin, saham, dan obligasi yang belum direalisasikan mulai tahun 2028.

Belanda sedang mempersiapkan perubahan pajak besar yang mempengaruhi Bitcoin, saham, obligasi, dan aset investasi lainnya. Pajak akan dikenakan kepada investor tergantung pada perubahan nilai aset setiap tahun. Keuntungan di atas kertas diharuskan dikenakan pajak kepada wajib pajak meskipun tidak menjual kepemilikan.

Parlemen Belanda Mendorong Reformasi Pajak Box 3 Meskipun Ada Kekhawatiran Investor

Reformasi ini muncul setelah pengesahan parlemen untuk mereformasi proses pelaporan pajak penghasilan tahunan di bawah beberapa kelas aset. Selain itu, legislator akan memperkenalkan penggunaan pajak atas kinerja investasi riil per tahun, bukan pengembalian yang diasumsikan.

Sistem baru ini dikenal sebagai Wet werkelijk rendement Box 3 yang diharapkan akan sepenuhnya diterapkan pada tahun 2028. Dalam struktur ini, pajak akan didasarkan pada perbedaan nilai aset serta pendapatan yang diterima setiap tahun.

Akibatnya, keuntungan yang direalisasikan dan belum direalisasikan akan termasuk dalam perpajakan dalam sistem baru. Hasilnya, pengguna Bitcoin dan investor aset konvensional akan dikenakan persyaratan tahunan yang serupa. Penyelarasan seperti itu merupakan perubahan kebijakan struktural yang besar.

Proposal ini muncul setelah keputusan pengadilan untuk mengesampingkan pajak Box 3 berdasarkan pengembalian fiktif selama beberapa tahun terakhir. Dalam hal ini, pemerintah melanjutkan untuk menegakkan kepatuhan terhadap standar prinsip peradilan dan permainan yang adil secara konstitusional.

Sistem Box 3 yang direvisi kembali diperdebatkan dalam sesi parlemen baru-baru ini oleh Tweede Kamer. Selama diskusi, anggota parlemen mengirimkan lebih dari 130 pertanyaan kepada Sekretaris Negara Eugene Heijnen.

Masalah kompleksitas dan tekanan likuiditas pada investor yang harus membayar pajak setiap tahun diangkat oleh banyak anggota parlemen. Meskipun demikian, menunda reformasi diperkirakan akan merugikan kas negara sekitar 2,3 miliar per tahun.

Heijnen mengakui masalah-masalah ini dalam sesi debat parlemen, dengan menekankan bahwa perpajakan hanya diterapkan pada keuntungan riil, dengan batasan administratif. Namun, ia menegaskan bahwa mengenakan pajak hanya pada pembayaran tidak akan berhasil pada tahun 2028.

Dukungan Politik Meluas Karena Tekanan Fiskal Mengalahkan Keraguan Kebijakan

Sekutu reformasi adalah VVD, CDA, JA21, BBB, dan PVV dalam beberapa pemungutan suara parlemen. Selain itu, baik D66 maupun GroenLinks-PvdA menyatakan akan mendukung kerangka Box 3 yang direvisi. Partai-partai ini merupakan mayoritas yang berkuasa.

Partai-partai sayap kiri lebih menyukai gagasan mengenakan pajak pada keuntungan yang belum direalisasikan dan memiliki alasan praktis untuk mendukung perlunya hal tersebut. Mereka mengklaim metode ini tidak meninggalkan celah pendapatan yang besar dan membuat proses administrasi jauh lebih mudah.

Legislator GroenLinks-PvdA Luc Stultiens menekankan keadilan perpajakan atas peningkatan keuntungan modal secara progresif. Dengan demikian, sistem baru kemungkinan akan memiliki beban pajak yang lebih efektif pada investor yang lebih kaya.

Rezim Box 3 baru yang memiliki pengurangan akan menguntungkan investor real estat. Biaya akan mengurangi keuntungan kena pajak dan meningkatkan perlakuan aset relatif dibandingkan dengan sistem saat ini.

Selain itu, sistem ini tidak akan mengenakan pajak kepada investor properti sampai mereka menghasilkan keuntungan di akhir setiap tahun. Namun, aturan baru akan mengenakan pungutan tambahan pada penggunaan pribadi rumah kedua.

Secara keseluruhan, reformasi ini merupakan tanda positif dari transisi ke perpajakan keuntungan Bitcoin tahunan dan aset lainnya. Ini berarti bahwa strategi perencanaan jangka panjang perlu diubah oleh investor Belanda. Komplikasi yang meningkat akan berdampak pada kewajiban tahunan wajib pajak.

