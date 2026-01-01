ETF XRP Catat Arus Keluar Besar Hari Kedua saat Harga Turun di Bawah $2

Langkah ini menunjukkan bahwa investor terus mengurangi eksposur menyusul penarikan pasar yang lebih luas minggu lalu.

Poin-poin penting ETF spot XRP yang terdaftar di AS mencatat arus keluar harian kedua berturut-turut sebesar $53,31 juta.

Harga XRP turun di bawah $2,00, dengan RSI dan MACD menandakan momentum yang lemah.

Sentimen risk-off yang berkelanjutan dan ketegangan geopolitik terus menekan pasar kripto.

Arus keluar ETF sering mencerminkan penghindaran risiko jangka pendek daripada pergeseran keyakinan jangka panjang, tetapi hari-hari negatif berturut-turut cenderung memperkuat kehati-hatian seputar aksi harga jangka pendek.

Untuk XRP, waktu penarikan bertepatan dengan periode kelemahan teknis di seluruh pasar kripto.

Harga XRP Turun Saat Momentum Memudar

XRP turun di bawah level $2,00 pada awal minggu ini dan saat ini diperdagangkan mendekati $1,89, kesulitan mendapatkan kembali momentum naik. Pada grafik 4 jam, aset tetap di bawah swing high terkini, dengan penjual mempertahankan reli secara agresif.

Indikator momentum memperkuat nada hati-hati. Relative Strength Index (RSI) berada tepat di atas zona oversold, menunjukkan tekanan jual sedikit mereda tetapi belum berbalik. Sementara itu, MACD tetap berada di wilayah negatif, menunjukkan bahwa momentum bearish masih dominan meskipun ada upaya stabilisasi kecil.

Latar Belakang Risk-Off yang Lebih Luas Menekan Kripto

Arus keluar ETF dan kelemahan harga XRP terjadi di tengah lingkungan risk-off yang lebih luas. Ketegangan geopolitik yang kembali muncul dan ancaman tarif baru dari Presiden AS Donald Trump terhadap Uni Eropa telah mendorong investor menuju aset defensif, menguras likuiditas dari pasar berisiko, termasuk mata uang kripto.

Saat modal berputar menjauh dari aset digital, bahkan token berkapitalisasi besar seperti XRP merasakan dampaknya, terutama ketika kendaraan institusional menunjukkan penebusan yang berkelanjutan.

Yang Perlu Diperhatikan Selanjutnya

Apakah XRP dapat stabil di atas kisaran $1,85-$1,90 mungkin menentukan arah jangka pendek. Pemulihan arus ETF atau perbaikan sentimen risiko yang lebih luas dapat membantu memulihkan kepercayaan.

Sampai saat itu, trader kemungkinan akan tetap berhati-hati, menunggu konfirmasi bahwa tekanan jual telah sepenuhnya habis.

