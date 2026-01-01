Moody's memperingatkan kejatuhan saham AI dapat menyebar ke seluruh ekonomi

Moody's Ratings pada hari Rabu menjelaskan secara rinci bagaimana kehancuran saham kecerdasan buatan dapat menghantam setiap sudut ekonomi, dari Wall Street hingga dompet masyarakat.

Mereka belum menyebutnya sebagai gelembung... untuk saat ini. Namun mereka menggambarkan seperti apa jika gelembung itu meletus. Mereka memperkirakan penurunan sebesar 40%. Dan jika itu terjadi, bukan hanya startup AI yang terkena dampaknya. Pasar kredit, dana pensiun, konsumen, dan bahkan beberapa pemberi pinjaman terbesar di negara ini akan merasakannya.

Saat ini, raksasa teknologi mengucurkan sekitar $500 miliar ke pusat data untuk AI. Uang sebanyak itu tidak akan hilang begitu saja jika terjadi masalah. Vincent Gusdorf dan timnya di Moody's menjelaskan apa yang mereka sebut "saluran penularan" yang akan membawa kerusakan melalui sistem keuangan.

Kredit swasta, dana pensiun, konsumen semuanya menghadapi eksposur

Pukulan pertama akan menghantam perusahaan kredit swasta. Pemberi pinjaman ini telah menyalurkan uang ke perusahaan AI. Jika nilai perusahaan-perusahaan tersebut ambruk, mereka perlu kembali dan mengubah persyaratan pinjaman untuk menghindari gagal bayar langsung.

Pinjaman baru akan dibekukan. Dan karena banyak dana kredit swasta ini tidak melaporkan kerugian secara real-time, tidak ada yang akan melihat kerusakan sampai investor mencoba menarik uang mereka.

"Penarikan dari kendaraan kredit swasta terbuka dapat mencapai batas penarikan dan memicu penangguhan," kata laporan Moody's. "Pada saat penangguhan dicabut, jaminan mungkin telah kehilangan nilai yang substansial."

Kemudian datang dana pensiun. Moody's mengatakan dana yang bertaruh besar pada saham AI (dan ada banyak) akan terkena dampak keras. Banyak dari mereka juga tidak secara aktif mengelola posisi tersebut. Mereka terkunci dalam strategi pasif. Jika valuasi anjlok, mereka menanggung kerugian. Perusahaan asuransi bisa terseret ke dalam tuntutan hukum jika mereka dianggap tidak siap menghadapi pukulan tersebut.

Masyarakat Amerika biasa juga tidak aman. Jika pasar anjlok, konsumen mungkin merasa lebih miskin dan mengurangi pengeluaran. Itu adalah pukulan langsung bagi ekonomi, yang saat ini masih ditopang oleh pengeluaran yang kuat.

Moody's menelusuri risiko kembali ke bagaimana demam AI didanai. Ini bukan hanya beberapa pelaku modal ventura yang melemparkan uang ke beberapa eksperimen sains.

Ini adalah uang besar dari semua sudut: pemberi pinjaman swasta, pasar publik, perusahaan kredit, dan lainnya. Bank tidak memberikan pinjaman langsung kepada startup AI, tetapi mereka telah menawarkan leverage kepada dunia kredit swasta. Jika keadaan memburuk, leverage itu menjadi kewajiban.

Hanya di paruh pertama tahun 2025 saja, lebih dari 50% dari semua modal ventura pergi ke startup AI. Itu adalah bagian yang sangat besar untuk satu sektor. Satu laporan pendapatan buruk dari pemain AI besar, atau keraguan tentang berapa banyak pendapatan yang sebenarnya dihasilkan oleh lab seperti OpenAI atau Anthropic, bisa cukup untuk memicu reaksi berantai.

Moody's mengatakan Microsoft dan Alphabet kemungkinan akan keluar lebih bersih daripada kebanyakan. Mereka memiliki uang yang masuk dari berbagai sumber, tidak hanya AI. Jika kehancuran datang, mereka bahkan mungkin berada dalam posisi untuk mengakuisisi perusahaan AI dengan harga lebih rendah.

