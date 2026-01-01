Pejabat AS Memperingatkan Sektor Kripto untuk Tidak Menyia-nyiakan Momentum Politik Saat Ini

Dalam sebuah pernyataan yang tersebar luas, Witt berpendapat bahwa menunggu undang-undang kripto yang "sempurna" adalah kesalahan strategis. Menurutnya, gagasan bahwa industri bernilai triliunan dolar dapat terus beroperasi tanpa batas waktu tanpa kerangka regulasi yang jelas adalah tidak realistis. RUU struktur pasar kripto, tegasnya, bukan soal apakah, tetapi kapan.

Poin-Poin Penting Patrick Witt mengatakan undang-undang pasar kripto AS tidak dapat dihindari.

Dia berpendapat industri harus bertindak sekarang untuk membentuk aturan.

Penundaan berisiko menghadapi regulasi yang jauh lebih keras di kemudian hari.

Mengapa Witt mengatakan waktu sangat penting

Witt menggambarkan momen saat ini sebagai sangat menguntungkan bagi industri. Dengan Donald Trump di Gedung Putih, pemerintahan yang ramah kripto, dan kontrol Kongres oleh Partai Republik, dia percaya industri memiliki peluang langka untuk membantu membentuk aturan daripada bereaksi terhadapnya nanti.

Dia memperingatkan bahwa menunda tindakan bisa berbalik merugikan. Jika pembuat undang-undang gagal mengesahkan legislasi sekarang, reformasi di masa depan mungkin tiba selama krisis, ketika tekanan politik paling tinggi dan kebijakan cenderung beralih ke pembatasan berat. Witt secara eksplisit merujuk pada lingkungan pasca-2008, menunjukkan bahwa kripto bisa menghadapi respons regulasi bergaya Dodd-Frank jika aturan ditulis setelah keruntuhan pasar besar.

Menerima kompromi untuk menghindari hasil yang lebih buruk

Tema sentral dari pernyataan Witt adalah bahwa "tidak ada RUU lebih baik daripada RUU yang buruk" hanya sampai batas tertentu. Meskipun dia mengakui bahwa banyak orang di industri tidak menyukai bagian dari CLARITY Act, dia berpendapat bahwa menolaknya secara langsung berisiko menghadapi sesuatu yang jauh lebih ketat di masa mendatang.

Dalam pandangannya, bahkan RUU yang tidak sempurna yang dinegosiasikan hari ini kemungkinan akan lebih menguntungkan daripada yang ditulis kemudian oleh Kongres yang kurang simpatik. Dia menyarankan bahwa versi legislasi kripto yang dipimpin Demokrat di masa depan bisa jauh lebih menghukum, terutama jika mengikuti krisis keuangan yang terkait dengan aset digital.

Peran regulator dalam membentuk kerangka kerja

Witt juga menyoroti pentingnya memiliki regulator yang selaras yang terlibat dalam penyusunan aturan. Dia menunjuk kepemimpinan saat ini di U.S. Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission sebagai alasan lain untuk bertindak sekarang, dengan berargumen bahwa regulator yang memahami teknologi lebih mungkin menghasilkan standar yang dapat diterapkan.

Dari perspektifnya, kejelasan regulasi tidak hanya akan mengurangi ketidakpastian hukum tetapi juga mendorong partisipasi institusional, pembentukan modal, dan inovasi jangka panjang di pasar kripto AS.

Mengapa ini penting bagi industri kripto

Komentar Witt mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam perdebatan seputar regulasi kripto. Percakapan bergerak menjauh dari apakah regulasi diperlukan dan menuju seberapa besar pengaruh industri terhadap bentuk akhirnya.

Untuk perusahaan, pengembang, dan investor, momen ini dapat menentukan apakah AS menjadi pusat jangka panjang untuk inovasi aset digital atau menyerahkan tempat kepada yurisdiksi lain. Aturan yang jelas dapat membuka pertumbuhan dengan memberi perusahaan kepercayaan untuk membangun dan berkembang di dalam negeri, sementara ketidakpastian yang berkepanjangan berisiko mendorong talenta dan modal ke luar negeri.

