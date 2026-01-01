Wall Street mundur dari arbitrase Bitcoin saat imbal hasil turun ke level terendah multi-tahun

Arbitrase cash-and-carry yang dulunya menjadi tambang emas bagi meja trading besar kini hampir tidak bertahan. Ini adalah strategi di mana perusahaan membeli Bitcoin di pasar spot dan melakukan short di sisi futures, mengunci selisih harga sebagai keuntungan.

Untuk sementara waktu, ini adalah langkah andalan. Tapi sekarang tidak lagi demikian. Perdagangan ini dihancurkan oleh yield yang rendah, spread yang lebih ketat, dan minat yang menyusut dari institusi AS.

Open interest futures Bitcoin di Chicago Mercantile Exchange (CME) telah turun di bawah Binance untuk pertama kalinya sejak 2023.

Wall Street dulu lebih memilih CME untuk perdagangan ini, terutama setelah ETF Bitcoin spot disetujui pada awal 2024. Namun semakin banyak mereka masuk, semakin buruk return yang didapat. Semua orang berdesakan ke perdagangan yang sama membunuhnya. Sekarang едва mencakup biaya dasar seperti pendanaan dan eksekusi.

Volume CME merosot sementara Binance bertahan kuat di futures

Return yang dulu mencapai dua digit kini telah jatuh. Yield tahunan satu bulan dari strategi ini berada di sekitar 5%, yang merupakan salah satu titik terendah dalam beberapa tahun.

"Tahun lalu saat ini mencapai 17%," kata Greg Magadini, yang melacak derivatif di Amberdata, menambahkan bahwa sekarang lebih dekat ke 4,7%. Itu едва mengalahkan Treasury satu tahun, yang menawarkan sekitar 3,5%. Ini tidak sebanding dengan risikonya lagi, terutama bagi dana yang tidak di sini untuk keuntungan kripto, hanya return yang stabil.

Open interest futures Bitcoin CME telah jatuh drastis, dari lebih dari $21 miliar di puncaknya menjadi едва di bawah $10 miliar. Sementara itu, Binance bertahan stabil di sekitar $11 miliar, berdasarkan data Coinglass. Bukan berarti institusi telah sepenuhnya membuang kripto. Melainkan hedge fund AS dan akun besar mundur dari perdagangan spesifik ini setelah harga Bitcoin mencapai puncak pada Oktober 2025.

Alih-alih futures reguler, trader sekarang condong ke perpetual futures, atau perps. Ini adalah kontrak tanpa kedaluwarsa, dan mereka diselesaikan dan dihargai secara terus-menerus sepanjang hari. Binance mendominasi ruang ini. Mereka menarik volume terbesar di dunia kripto.

CME mencoba mengejar pada 2025 dengan meluncurkan kontrak futures yang lebih kecil dan jangka panjang, beberapa bahkan dapat dipegang hingga lima tahun, tetapi volumenya masih tidak sebanding.

"CME secara historis telah menjadi tempat pilihan untuk institusi dan arbitrase cash and carry," kata James Harris, CEO Tesseract, sebuah perusahaan aset digital. Namun sekarang Binance menyalipnya, dia melihat ini sebagai "reset taktis." Bukan keluar penuh dari kripto, tetapi reaksi terhadap keuntungan tipis dan likuiditas rendah.

Catatan dari CME Group mengatakan 2025 menandai titik balik kunci. Seiring regulasi menjadi lebih jelas, investor besar mulai melihat melampaui Bitcoin, ke Ether, XRP, dan Solana. "Kami rata-rata sekitar $1 miliar dalam OI nosional harian untuk Ether pada 2024, dan pada 2025 angka itu meningkat menjadi hampir $5 miliar," catat CME.

Meskipun pemotongan suku bunga Federal Reserve telah menurunkan biaya pinjaman, mereka tidak memicu pantulan besar dalam kripto. Sejak crash 10 Oktober, permintaan untuk pinjaman lemah. Yield DeFi rendah. Trader lebih banyak melakukan hedging dan menggunakan leverage lebih sedikit.

Le Shi dari Auros, pembuat pasar Hong Kong, mengatakan pasar sekarang memberi pemain lebih banyak alat, seperti ETF dan akses bursa langsung, untuk bertaruh pada arah harga. Kompetisi itu memotong kesenjangan harga antara tempat, yang membunuh arbitrase.

"Ada efek penyeimbangan diri," kata Le. Saat trader mencari tempat termurah untuk berdagang, spread menutup, dan perdagangan cash-and-carry berhenti masuk akal.

Itu mendorong perusahaan seperti 319 Capital untuk membuang keuntungan mudah dan mulai berburu strategi yang lebih rumit. CIO mereka, Bohumil Vosalik, mengatakan pestanya sudah berakhir. Pasar sekarang milik mereka yang siap menggali lebih dalam.

