6 Alasan Altcoin Mengikuti Bitcoin Seperti Seorang Ibu dan Anak Berusia 2 Tahun

Oleh: Medium
2025/10/13 22:31
Ketika BTC mengaum, altcoin bergema

Kredit: Shutter Speed di Unsplash

Seperti balita yang meniru ibunya, sebagian besar altcoin telah menunjukkan pola konsisten mengikuti tren dan pergerakan harga bitcoin. Untuk koin dan token ini, BTC memimpin parade sementara mereka menari mengikuti iramanya.

Anehnya, Anda hampir selalu dapat memprediksi tren altcoin seperti Solana, XRP, BNB, hanya dengan melihat pola grafik bitcoin. Keteraturan yang mencolok dalam korelasi ini layak untuk dipelajari.

Dalam kebanyakan kasus, saya telah memperhatikan bahwa setiap kali ada keretakan dalam korelasi, itu menandakan pembalikan tren antara altcoin dan BTC. Contoh sempurna adalah pada tanggal 10 Oktober. Ada CIC antara ETH dan BTC pada hari ke-6 bulan Oktober (lihat foto di bawah). Dari perspektif aksi harga, ini menunjukkan koreksi akan datang, meskipun kedalamannya lebih dalam dari yang diperkirakan.

CIC BTC (tangkapan layar dari TradingView)CIC ETH (tangkapan layar dari TradingView)

Ini berarti bahwa setiap perubahan kecil dalam pergerakan mereka dengan cepat menyesuaikan untuk menyelaraskan kembali dan mempertahankan kemiripan.

Tapi apa sebenarnya altcoin itu?

"Alt" hanya berarti "alternatif." Altcoin adalah cryptocurrency apa pun selain Bitcoin seperti SOL, XRP, BNB, dan DOGE, untuk menyebutkan beberapa.

Sebelum kita melanjutkan untuk mengeksplorasi mengapa sebagian besar altcoin mengikuti BTC, izinkan saya mengatakan ini untuk kejelasan:

Beberapa altcoin seperti BNB, ETH, XRP, SOL, dll, telah menunjukkan sedikit penyimpangan. Tapi, itu tidak terjadi secara terus-menerus. Penyimpangan ini dicatat pada periode fundamental yang kuat dalam berbagai ekosistem mereka. Juga, koin meme telah menunjukkan penyimpangan terhadap bitcoin juga karena mereka sangat bergantung pada hype.

Sekarang, mari kita selami detailnya. Boleh?

Pertanyaan besarnya:

Mengapa altcoin Mengikuti Bitcoin?

Alasannya tidak jauh-jauh. Mungkin satu atau kombinasi dari faktor-faktor ini. Berikut penjelasannya:

1. Bitcoin Mendorong Sentimen Pasar Secara Keseluruhan:

Bitcoin bukan hanya cryptocurrency pertama, tetapi juga koin kripto dengan kapitalisasi pasar tertinggi.

Menurut CoinMarketCap, per 13 Oktober, BTC saja memiliki kapitalisasi pasar sebesar $2,30 triliun. Yang berikutnya adalah ETH, dengan $506,3 miliar yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan BTC. Angka tersebut mengambil dominasi pasar cryptocurrency yang sangat besar yaitu 58,59% (untuk BTC saja).

Persentase dominasi seperti itu cukup besar untuk menjadikannya pengambil keputusan utama. Tidak heran, ketika Bitcoin melonjak, kepercayaan meningkat, dan ketika jatuh, kepercayaan menguap.

2. Aliran Likuiditas Bersama

Karena memiliki kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin mengendalikan kepercayaan terbesar. Trader cerdas menggunakan Bitcoin sebagai titik masuk dan/atau keluar selama bullrun.

Selama bull run, seperti sekarang, likuiditas mengalir dari BTC ke altcoin. Ketika likuiditas mengalir ke Bitcoin, seringkali meluap ke altcoin saat trader mengambil keuntungan dan berinvestasi kembali.

3. Psikologi Investor

Investor ritel seperti saya memandang Bitcoin sebagai sinyal untuk seluruh pasar cryptocurrency. Tidak peduli seberapa sempurna setup Anda terlihat pada grafik altcoin, jika Bitcoin bergerak ke tren yang berlawanan, perdagangan Anda masih bisa salah. Intinya, BTC mengatur suasana, dan altcoin mengikuti vibrasinya.

FOMO (fear of missing out) dan FUD (fear, uncertainty, and doubt) biasanya dimulai dengan Bitcoin sebelum menyebar ke altcoin.

4. Korelasi Teknis

Banyak altcoin masih diperdagangkan dalam pasangan BTC di bursa terpusat (CEX), yang secara alami mengikat kinerja mereka dengan pergerakan Bitcoin. Ketika BTC jatuh, pasangan BTC mereka juga melemah.

5. Pengaruh Media dan Narasi

Judul berita jarang menyebutkan altcoin terlebih dahulu. Selalu "Bitcoin naik/turun" atau "Bitcoin mencapai rekor baru."

Paparan konstan ini menjaga Bitcoin tetap menjadi pusat perhatian publik, mendorong reaksi yang berkorelasi di seluruh pasar."

Pasar yang didorong narasi inilah yang memperkuat peran utama Bitcoin di pasar cryptocurrency.

6. Perilaku Whale dan Institusi

Pemain besar di pasar kripto sering memegang posisi BTC yang signifikan sebelum mendiversifikasi ke altcoin. BTC tetap menjadi kripto pilihan mereka. Yang lain datang jauh kemudian.

Dari pengalaman saya, sebagian besar trader ritel cenderung mengikuti alamat dompet para pemain besar ini. Mereka meniru langkah apa pun yang diambil oleh para whale. Akibatnya, altcoin cenderung membawa pola yang sama seperti yang dibawa BTC.

Kesimpulan

Persetujuan ETF (Exchange-Traded Fund) untuk Bitcoin dan adopsi institusional yang berkembang hanya berarti koin ini akan terus memimpin jalan. Namun, perkembangan ini tidak terbatas pada Bitcoin saja. Beberapa proyek sedang mendapatkan kemandirian. BNB, XRP, SOL sedang dalam perjalanan untuk menikmati status yang sama. Ketika itu terjadi, berharap altcoin mulai berjalan dengan gelombang mereka sendiri. Sampai saat itu, Bitcoin tetap menjadi jantung pasar kripto, sementara altcoin, anak-anaknya yang setia mengikuti dari dekat.

Bagaimana menurut Anda? Apakah altcoin akan menjadi independen dalam waktu dekat?

6 Alasan Altcoin Mengikuti Bitcoin Seperti Ibu dan Anak Berusia 2 Tahun awalnya dipublikasikan di Coinmonks di Medium, di mana orang-orang melanjutkan percakapan dengan menyoroti dan menanggapi cerita ini.

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

