$69,5 Juta dalam Sehari: Apakah ETF Solana dari Bitwise Menjadi Favorit Crypto Baru?

Oleh: Coincentral
2025/10/30 00:41
TLDR

  • Bitwise Solana ETF mencatat arus masuk sebesar $69,5 juta pada hari pertama perdagangannya.
  • Dana tersebut mengungguli pesaing terdekatnya SSK yang hanya melihat arus masuk debut sebesar $12 juta.
  • BSOL menawarkan eksposur spot penuh ke Solana dan mempertaruhkan semua token secara langsung untuk menghasilkan imbal hasil bagi investor.
  • Bitwise menghapuskan biaya manajemen 0,20 persen untuk tiga bulan pertama perdagangan.
  • SSK memegang campuran Solana langsung, Solana ETP yang dipertaruhkan yang terdaftar di Swiss, dan aset lainnya.

Bitwise Solana ETF (BSOL) menarik arus masuk sebesar $69,5 juta selama sesi perdagangan pertamanya. Jumlah ini melampaui semua peluncuran Solana ETF lainnya, menjadikan BSOL yang terbesar berdasarkan volume hari pertama.

Arus masuk BSOL hampir enam kali lebih tinggi dari pesaing terdekatnya, ETF SSK dari Rex-Osprey. Data dari Farside mengkonfirmasi $69,5 juta BSOL dibandingkan dengan $12 juta SSK pada debutnya. BSOL kini memimpin dalam penawaran Solana ETF, menarik investor institusional dan ritel yang mencari eksposur Solana langsung. ETF tersebut mulai diperdagangkan Selasa di Bursa Efek New York.

BSOL dari Bitwise Menawarkan Strategi Staking Langsung

Bitwise menyusun BSOL sebagai ETF spot, secara langsung memegang dan mempertaruhkan token Solana. Staking tersebut menghasilkan imbal hasil tahunan sekitar 7%, yang diteruskan kepada investor.

Kyle Samani, managing partner di Multicoin Capital, menyebut peluncuran tersebut sebagai "momen penting" untuk akses institusional ke Solana. Dia menyatakan,

Bitwise menghapuskan biaya manajemen BSOL sebesar 0,20% untuk tiga bulan pertama. Ini mungkin telah berkontribusi pada minat investor dalam peluncuran tersebut.

Matt Hougan, CIO Bitwise, menekankan daya tarik generasi pendapatan Solana. Dia mengatakan,

Pasar Solana ETF Memanas dengan Cepat

Sebaliknya, Rex-Osprey Solana Staking ETF (SSK) mengikuti strategi yang terdiversifikasi. Hanya 54% dari portofolio SSK yang dipegang dalam Solana langsung.

Dana tersebut juga mencakup eksposur 43,5% ke ETP Solana yang dipertaruhkan milik CoinShares yang terdaftar di Swiss. Aset yang tersisa dibagi antara JitoSOL, sekuritas pemerintah, dan uang tunai.

SSK membayar imbalan staking bulanan dan mengklasifikasikannya sebagai pengembalian modal untuk pajak. Ini diperdagangkan di Chicago Board Options Exchange dengan rasio biaya 0,75%.

Pendekatan alokasi SSK yang berbeda mungkin menarik bagi investor yang mencari eksposur Solana tidak langsung. Strateginya menyebarkan risiko di beberapa instrumen daripada mempertaruhkannya seluruhnya.

Solana ETF dari Grayscale (GSOL) dijadwalkan untuk meluncurkan perdagangan pada hari Rabu. Ini menjadi dana ketiga yang menawarkan akses teratur ke Solana. Seiring peluncuran ETF baru, persaingan untuk minat investor dalam produk Solana ETF terus berlanjut. Bitwise kini memegang keunggulan awal dalam perlombaan tersebut. Menurut CoinGecko, Solana (SOL) diperdagangkan pada $194, turun 3,1% selama 24 jam terakhir. Bitcoin juga menurun 3,2%, sekarang dihargai mendekati $116.000.

Western Union berencana meluncurkan US Dollar Payment Token (USDPT) di blockchain Solana pada awal 2026. Token tersebut, yang diterbitkan oleh Anchorage Digital Bank, akan fokus pada pembayaran global yang cepat dan berbiaya rendah.

Postingan $69,5 Juta dalam Sehari: Apakah Solana ETF dari Bitwise adalah Favorit Kripto Baru? pertama kali muncul di CoinCentral.

