Jelajahi penjualan awal $HUGS yang sedang berlangsung setelah whitelist terjual habis dengan rekor. Dapatkan APY 50%, akses hadiah NFT, dan lihat bagaimana Milk Mocha memadukan hati dengan nilai.

Setelah Pendaftaran Whitelist Memecahkan Rekor, Presale $HUGS Milk Mocha Menjadi Hit Kripto Global

Oleh: Blockchainreporter
2025/11/04 12:00
hugs2

Dunia kebaikan dan pesona Milk Mocha baru saja menciptakan sejarah kripto. Token $HUGS duo ini telah berkembang dari ide komunitas yang menyenangkan menjadi kesuksesan presale yang memecahkan rekor. Whitelist terisi lebih cepat dari yang diharapkan siapapun, dan sekarang presale resmi diluncurkan. Apa yang dimulai sebagai proyek komunitas yang menghangatkan hati telah menjadi salah satu cerita whitelist terbesar tahun 2025.

Daya tarik Milk Mocha ($HUGS) terletak pada betapa mudahnya untuk bergabung. Tidak ada KYC atau proses rumit, hanya satu klik untuk berpartisipasi. Setiap pendaftaran baru menambah gelombang penggemar yang mengubah kasih sayang menjadi keterlibatan. Dengan presale yang sedang berlangsung, suasananya lebih terasa seperti perayaan daripada penghitungan mundur, saat orang-orang di seluruh dunia berkumpul untuk apa yang mungkin menjadi acara kripto termanis tahun ini.

Kegilaan Whitelist yang Mengguncang Dunia

Whitelist yang kini ditutup berubah menjadi acara global tersendiri. Dengan peserta yang bergabung dari lebih dari 80 negara, kegembiraan mencapai tingkat baru. Ini adalah proses masuk yang mudah: hubungkan dompet Anda, tambahkan email, dan Anda menjadi bagian dari presale 40 tahap, yang dimulai pada $0,0002 per token. Sekarang setelah diluncurkan, setiap tahap secara bertahap meningkatkan harga, memberikan nilai lebih kepada peserta awal dan menjaga energi tetap tinggi.

Yang membuatnya lebih menarik adalah mekanisme pembakaran token. Setiap $HUGS yang tidak terjual dari setiap tahap secara otomatis dibakar, menjaga pasokan tetap terbatas dan harga stabil. Pengaturan deflasi ini menambah kedalaman pada proyek yang menggemaskan. Presale $HUGS kini menjadi salah satu acara yang paling dinantikan tahun 2025, membuktikan bahwa ketika emosi bertemu dengan kesederhanaan, itu menciptakan momentum yang tak terhentikan.

Di Mana Pesona Bertemu Utilitas Nyata

Di balik citra Milk Mocha yang lembut dan menggemaskan adalah fondasi kuat yang dibangun dengan tujuan. Token $HUGS menggerakkan seluruh ekosistem yang dirancang untuk staking, NFT, tata kelola, dan gameplay. Mungkin terlihat ramah, tetapi struktur di baliknya penuh pemikiran dan strategis.

Intinya adalah pool staking dengan APY 50% dengan partisipasi fleksibel dan compounding harian. Tidak ada kunci atau komplikasi, hanya hadiah konsisten untuk pengguna yang terlibat. Setiap perdagangan NFT, tindakan dalam game, atau pembelian memicu pembakaran token, mengurangi pasokan dan meningkatkan kelangkaan seiring waktu.

Pendekatan proyek berfokus pada membangun kepercayaan terlebih dahulu dan nilai secara alami. Milk Mocha menunjukkan bahwa kripto tidak perlu kompleks atau dingin untuk berhasil. Ini adalah bukti bahwa proyek dapat tetap menyenangkan, fungsional, dan bertahan lama, menggabungkan kehangatan dengan desain yang jelas dan pertumbuhan berkelanjutan.

Penggemar Mengubah Kasih Sayang Menjadi Tindakan

Kekuatan nyata $HUGS berasal dari komunitasnya. Dengan lebih dari 5 juta penggemar di berbagai platform sosial dan toko online, Milk Mocha memiliki pengikut di seluruh dunia jauh sebelum kripto memasuki adegan. Sekarang audiens yang sama membawa cinta mereka ke Web3.

Bonus referral seumur hidup 10% menjaga kegembiraan tetap hidup. Setiap undangan memberi hadiah kepada kedua pengguna, mengubah koneksi ramah menjadi manfaat jangka panjang. Apa yang dimulai sebagai pengikut penggemar kini telah menjadi jaringan keuangan yang berkembang pesat. Pada saat yang sama, HugVotes memungkinkan pemegang berperan dalam membentuk apa yang akan datang selanjutnya, dari konsep NFT hingga desain game dan inisiatif amal.

hugs 2

Pengaturan ini telah mengubah penggemar biasa menjadi peserta aktif. Mereka tidak hanya menunjukkan dukungan; mereka membantu menciptakan sesuatu yang bermakna. Ini adalah campuran langka antara emosi dan struktur, membentuk keseimbangan yang bahkan dihargai oleh trader jangka panjang.

Fase Berikutnya Dimulai Setelah Whitelist

Akhir whitelist menandai awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan presale yang sedang berjalan, $HUGS akan melewati 40 tahap harga, masing-masing menawarkan lebih sedikit token dengan harga lebih tinggi. Mereka yang bergabung lebih awal bisa melihat proyeksi keuntungan 150x hingga 200x setelah listing dan ekspansi ekosistem diluncurkan.

Selanjutnya adalah koleksi NFT resmi, menampilkan karya seni Milk Mocha terbatas dengan peningkatan staking dan manfaat dalam game. Setelah itu adalah dashboard staking yang digamifikasi, di mana penggemar dapat menghasilkan melalui interaksi harian. Dari mini-game yang menyenangkan hingga papan peringkat hadiah, semuanya dirancang untuk menjaga keterlibatan tetap hidup dan bermanfaat.

Kemitraan yang direncanakan dan upaya amal juga dalam pandangan, memastikan Milk Mocha terus tumbuh sambil mempertahankan nilai-nilai yang mengutamakan komunitas. Visinya sederhana: menciptakan dunia kripto emosional di mana permainan, tujuan, dan keuntungan bertemu dalam harmoni.

Momen Terakhir untuk Bergabung

Ini adalah momen besar. Dengan slot whitelist yang sudah terisi, presale $HUGS Milk Mocha kini terbuka dan ramai. Penggemar, trader, dan pendatang baru semuanya berusaha masuk sebelum berakhir.

Dengan staking APY 50%, integrasi NFT, hadiah referral, dan voting komunitas, $HUGS menonjol sebagai salah satu proyek kripto paling menarik dan menjanjikan tahun 2025. Ini memadukan kesederhanaan dengan hati, dan sistem deflasinya membantu mempertahankan nilai yang stabil. Pertanyaan sebenarnya sekarang adalah waktu. Akankah Anda bergabung sebelum berakhir? Satu klik, satu pelukan, dan satu presale yang tak terlupakan menunggu dalam perjalanan Milk Mocha.

Website: ​​https://www.milkmocha.com/

X: https://x.com/Milkmochahugs

Telegram: https://t.me/MilkMochaHugs

Instagram: https://www.instagram.com/milkmochahugs/

Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Hanya untuk tujuan pendidikan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

