Reli Altcoin Dapat Dicapai pada Q4 2025 Meskipun Ada Hambatan, Kata Sygnum

Sygnum Bank melaporkan bahwa rally altcoin tetap mungkin terjadi pada 2025 meskipun ada tekanan makro saat ini pada aset digital.

Ethereum dan Solana melonjak dua minggu lalu sementara dominasi Bitcoin turun 12 persen selama rotasi yang diantisipasi.

Pengumuman perang tarif Trump membalikkan momentum pasar dan menekan posisi altcoin yang terlalu dimanfaatkan di seluruh sektor.

Bitcoin mencapai rekor tertinggi $ 69.044 pada 10 November sebelum pemegang jangka panjang mulai menjual posisi mereka.

Permintaan Treasury untuk altcoin terus bertumbuh dan dapat memberikan bahan bakar untuk potensi rally dalam beberapa bulan mendatang.

Prospek kuartal keempat Sygnum Bank menunjukkan altcoin menghadapi tekanan makro tetapi rally altcoin tetap dapat dicapai. Ethereum tampak berada dalam posisi yang baik untuk potensi keuntungan di kuartal terakhir. Namun, gejolak pasar baru-baru ini telah menguji kepercayaan investor di seluruh aset digital.

Dominasi Bitcoin Bergeser saat Altcoin Menghadapi Tantangan

Para trader mengantisipasi rally altcoin hanya dua minggu lalu karena kondisi pasar tampak menguntungkan. Ethereum dan Solana melonjak sementara dominasi Bitcoin turun sebesar 12 persen selama periode ini. Pergerakan ini menunjukkan rotasi dari Bitcoin ke cryptocurrency alternatif.

Pengumuman perang tarif Trump membalikkan momentum ini dan memberikan tekanan pada posisi yang terlalu dimanfaatkan. Pengumuman pemotongan suku bunga Federal Reserve mengecewakan pasar dan menghancurkan harapan untuk musim yang kuat. Menurut Sygnum, pola dari siklus crypto sebelumnya menunjukkan bahwa pasar mungkin mendekati puncak siklus.

Bitcoin mencapai rekor tertinggi $ 69.044 pada 10 November sebelum pemegang jangka panjang menjual. Ketiadaan rally "Uptober" mengecewakan banyak peserta di ruang crypto. Namun demikian, kondisi fundamental tetap kuat meskipun ada kelemahan harga baru-baru ini.

Fundamental Pasar Mendukung Potensi Rally Altcoin di Masa Depan

Permintaan Treasury untuk altcoin terus bertumbuh dan dapat memicu rally altcoin ke depan. Tingkat likuiditas tetap tinggi sementara adopsi institusional meningkat di seluruh sektor cryptocurrency. Perbaikan regulasi juga terus berkembang yang menguntungkan aset digital.

Penutupan pemerintah sementara menunda legislasi ramah crypto dan persetujuan ETF. Lebih dari 150 aplikasi crypto ETF menunggu persetujuan dari otoritas regulasi. BlackRock dan Fidelity termasuk di antara institusi besar yang mencari persetujuan untuk produk mereka.

Persetujuan dapat memicu sentimen positif dan mendukung rally altcoin begitu dimulai. Peserta pasar mengantisipasi bahwa keputusan regulasi akan bergerak ke arah yang menguntungkan. Perkembangan ini dapat mengembalikan kepercayaan di antara investor dalam cryptocurrency alternatif.

Ethereum Diposisikan untuk Keuntungan Q4

Ethereum menunjukkan fundamental yang kuat, dengan cadangan perusahaan mencapai $ 24 miliar. Cadangan ini telah meningkat 15 kali dibandingkan dengan level sebelumnya. Akibatnya, 40 persen dari pasokan Ethereum tetap terkunci di luar sirkulasi.

Kendala pasokan ini menciptakan tekanan ke atas pada permintaan untuk aset tersebut. Posisi Ethereum menjadikannya kandidat untuk keuntungan selama rally altcoin. Sygnum Bank mengidentifikasi Ethereum sebagai posisi yang baik untuk naik di kuartal keempat.

Laporan bank menekankan bahwa masih ada waktu untuk rally altcoin sebelum akhir tahun. Kondisi pasar dapat berubah dengan cepat seiring dengan peningkatan kejelasan regulasi. Baik Ethereum maupun altcoin lainnya dapat memperoleh manfaat dari perubahan kondisi ini.

