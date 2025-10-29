Saham Amazon (AMZN): AWS Mengumumkan Investasi $5 Miliar untuk Pusat Data di Korea Selatan

Amazon Web Services akan berinvestasi lebih dari $5 miliar di Korea Selatan hingga 2031. Pengumuman tersebut disampaikan oleh CEO AWS Matt Garman selama pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.
Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik di Gyeongju. Amazon adalah salah satu dari tujuh perusahaan global yang bertemu dengan presiden.
Investasi tersebut akan mendanai pembangunan pusat data kecerdasan buatan baru. AWS berencana membangun fasilitas ini di wilayah Incheon dan Gyeonggi dekat Seoul.
Ini merupakan investasi asing langsung terbesar dalam sejarah Korea Selatan. Investasi ini memecahkan rekor Amazon sendiri yang ditetapkan hanya empat bulan sebelumnya.
Pada Juni 2025, AWS mengumumkan investasi sebesar $4 miliar untuk pusat data di Ulsan. Proyek tersebut merupakan bagian dari rencana Grup SK untuk membangun pusat data terbesar di negara tersebut.
Komitmen baru sebesar $5 miliar mendorong total investasi Amazon di Korea Selatan melampaui $9 miliar. Kedua proyek akan selesai pada 2031.
Presiden Lee menyebut investasi tersebut sebagai dorongan bagi ambisi AI Korea Selatan. Negara tersebut bertujuan menjadi salah satu dari tiga pemimpin AI teratas dunia.
Garman menguraikan strategi investasi AWS yang lebih luas selama acara bisnis di KTT tersebut. Perusahaan telah berkomitmen $40 miliar di 14 negara APEC non-AS antara sekarang dan 2028.
Menurut Garman, investasi $40 miliar ini menghasilkan tambahan $45 miliar dalam PDB AS. Manfaat ekonomi mengalir ke seluruh ekonomi APEC.
AWS telah mengumumkan investasi pusat data serupa di negara-negara Asia-Pasifik lainnya. Ini termasuk Jepang, Australia, dan Singapura.
Korea Selatan menawarkan keuntungan khusus untuk pengembangan pusat data. Negara ini menjadi tuan rumah dua produsen chip memori terkemuka dunia.
Samsung Electronics dan SK hynix memproduksi chip penting untuk produk AI. Komponen-komponen ini sangat penting untuk pusat data yang mendukung layanan AI.
Tujuh perusahaan yang bertemu dengan Presiden Lee menjanjikan gabungan $9 miliar. Total ini mencakup investasi yang direncanakan untuk lima tahun ke depan.
OpenAI juga baru-baru ini mengumumkan rencana untuk pusat data Korea Selatan. Perusahaan akan mendirikan usaha patungan dengan Samsung dan SK untuk membangun dua fasilitas.
Proyek OpenAI disebut sebagai Stargate gaya Korea. Kapasitas awal akan menjadi 20 megawatt.
Korea Selatan memiliki salah satu jumlah pelanggan berbayar ChatGPT terbesar secara global. Hanya Amerika Serikat yang memiliki lebih banyak pelanggan.
OpenAI menandatangani kesepakatan awal untuk mendapatkan chip memori dari Samsung Electronics dan SK Hynix. Perjanjian ini mendukung operasi pusat data perusahaan.
AWS sudah mengoperasikan pusat data di pinggiran Seoul. Investasi baru akan memperluas infrastruktur yang ada ini.
Jadwal konstruksi berjalan hingga 2031. Amazon ditutup pada $229,25 pada 28 Oktober, naik $2,28 atau 1,00%.
