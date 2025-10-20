Andrew Cuomo mengajukan comeback yang didukung kripto dalam pencalonan wali kota NYC

Kandidat wali kota NYC Andrew Cuomo ingin menjadikan New York City sebagai pusat crypto dan teknologi terkemuka di dunia.
Mantan gubernur New York Andrew Cuomo dilaporkan bertaruh besar pada crypto dan AI sebagai bagian dari upayanya untuk kembali sebagai wali kota berikutnya.
Kandidat wali kota New York City berencana untuk menjadikan NYC "pusat global masa depan" dengan mengoordinasikan inisiatif di seluruh industri blockchain, AI dan bioteknologi serta memodernisasi cara kota mengintegrasikan teknologi baru, kata pembawa acara bersama Crypto in America, Eleanor Terrett, pada hari Sabtu.
Bagian dari ini juga akan melibatkan penciptaan posisi kepala inovasi baru yang bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi dan pekerjaan untuk mendorong inovasi, katanya.
