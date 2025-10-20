BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDR: Rencana Cuomo termasuk menunjuk Chief Innovation Officer untuk mengawasi pertumbuhan blockchain. Proposal ini bertujuan untuk mereformasi BitLicense negara bagian yang ketat dan menarik startup kripto. Kampanyenya menghubungkan inovasi keuangan digital dengan revitalisasi ekonomi di NYC. Pemimpin industri menyambut baik langkah tersebut dengan hati-hati, menyebutkan perlunya pengawasan yang seimbang. Mantan Gubernur New York Andrew Cuomo telah [...] Artikel Andrew Cuomo Mengungkapkan Pencalonan Wali Kota Dengan Agenda Kripto yang Berani untuk New York pertama kali muncul di Blockonomi.TLDR: Rencana Cuomo termasuk menunjuk Chief Innovation Officer untuk mengawasi pertumbuhan blockchain. Proposal ini bertujuan untuk mereformasi BitLicense negara bagian yang ketat dan menarik startup kripto. Kampanyenya menghubungkan inovasi keuangan digital dengan revitalisasi ekonomi di NYC. Pemimpin industri menyambut baik langkah tersebut dengan hati-hati, menyebutkan perlunya pengawasan yang seimbang. Mantan Gubernur New York Andrew Cuomo telah [...] Artikel Andrew Cuomo Mengungkapkan Pencalonan Wali Kota Dengan Agenda Kripto yang Berani untuk New York pertama kali muncul di Blockonomi.

Andrew Cuomo Mengungkapkan Pencalonan Wali Kota Dengan Agenda Kripto yang Berani untuk New York

Oleh: Blockonomi
2025/10/20 16:50
CreatorBid
BID$0.05048-3.42%
FINANCE
FINANCE$0.0002945-14.43%
Movement
MOVE$0.06149-4.97%

TLDR:

  • Rencana Cuomo termasuk menunjuk Chief Innovation Officer untuk mengawasi pertumbuhan blockchain.
  • Proposal ini bertujuan untuk mereformasi BitLicense negara bagian yang ketat dan menarik startup kripto.
  • Kampanyenya menghubungkan inovasi keuangan digital dengan revitalisasi ekonomi di NYC.
  • Pemimpin industri menyambut baik langkah ini dengan hati-hati, menyebutkan perlunya pengawasan yang seimbang.

Mantan Gubernur New York Andrew Cuomo telah memasuki pemilihan wali kota dengan visi berani untuk menjadikan New York City sebagai ibu kota global inovasi kripto. Inisiatif ini berpusat pada penciptaan Chief Innovation Officer untuk mengawasi pengembangan blockchain dan reformasi keuangan digital. 

Cuomo bertujuan untuk menarik startup, mendorong kemitraan publik-swasta, dan memodernisasi regulasi usang yang telah mendorong perusahaan pindah ke tempat lain. Kampanye comebacknya memposisikan teknologi sebagai fondasi untuk bab ekonomi New York berikutnya.

Cetak Biru Inovasi Cuomo untuk New York

Menurut laporan oleh Eleanor Terrett, proposal Cuomo berupaya mengembalikan keunggulan kompetitif kota. Ini dilakukan dengan mengintegrasikan kripto, blockchain, dan kecerdasan buatan ke dalam tata kelola dan keuangan lokal. 

Kampanyenya menguraikan insentif untuk startup blockchain dan struktur perizinan yang disederhanakan untuk mendorong kepatuhan dan pertumbuhan.

Selain mendorong inovasi, Cuomo berencana untuk berinvestasi dalam program pendidikan tenaga kerja yang mempersiapkan warga New York untuk peran di sektor Web3 dan fintech. Dia menggambarkan pendekatannya sebagai pendekatan yang "memberdayakan pembangun, bukan membebani mereka," menandakan pergeseran menuju kebijakan yang menumbuhkan inovasi yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, tim Cuomo ingin membangun proyek percontohan menggunakan blockchain untuk pencatatan kota dan manajemen identitas digital. Proposal tersebut menghubungkan kemajuan teknologi secara langsung dengan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan dalam operasi kota.

Namun, industri kripto New York tetap terbagi mengenai sejauh mana reformasi harus dilakukan. Kerangka BitLicense negara bagian telah lama dikritik sebagai pembatas, mendorong banyak perusahaan untuk pindah ke yurisdiksi yang lebih menguntungkan. Kampanye Cuomo mengakui tantangan tersebut tetapi bersikeras bahwa inovasi dan pengawasan dapat berdampingan.

Selain itu, Chief Innovation Office yang diusulkan akan mengoordinasikan antara lembaga kota, regulator, dan pemangku kepentingan swasta untuk memastikan kepatuhan sambil mendorong pertumbuhan. Posisi ini akan bertindak sebagai penghubung utama antara inovator dan pembuat kebijakan.

Lebih lanjut, Cuomo percaya inovasi digital dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan investasi baru ke komunitas yang kurang terlayani. Dengan memposisikan kripto dan fintech sebagai katalisator ekonomi, kampanyenya bertujuan untuk menghubungkan kepemimpinan teknologi dengan kemakmuran inklusif.

Era Baru untuk Ambisi Kripto New York

Masuknya Cuomo ke dalam pemilihan menandakan minat politik yang diperbarui dalam kebijakan blockchain di tingkat kota. 

Rencananya bergema dengan para pengusaha yang memandang New York sebagai raksasa tidur dalam ekonomi kripto global. Namun juga menimbulkan pertanyaan tentang implementasi, terutama bagaimana regulasi dan inovasi dapat bergerak beriringan.

Akibatnya, pemilihan wali kota 2025 dapat mendefinisikan kembali peran New York dalam ekonomi digital. Proposal Cuomo menetapkan nada untuk apa yang mungkin menjadi titik balik, di mana kebijakan inovasi dan kepemimpinan politik bertemu untuk membentuk masa depan teknologi kota.

Postingan Andrew Cuomo Mengungkapkan Pencalonan Wali Kota Dengan Agenda Kripto Berani untuk New York pertama kali muncul di Blockonomi.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003349+0.44%
XRP
XRP$2.2792-0.58%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2792-0.58%
FINANCE
FINANCE$0.0002945-13.93%
DeFi
DEFI$0.000788+1.80%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan data on-chain, "Brother Machi" terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long Ethereum-nya dengan leverage 25x, dan posisinya saat ini telah meningkat menjadi 3900.3333 ETH, dengan nilai posisi sebesar $13,238 juta dan harga likuidasi $3.322,35.
Ethereum
ETH$3,445.8+1.14%
Belong
LONG$0.05825-10.10%
Nowchain
NOW$0.00206+1.47%
Bagikan
PANews2025/11/09 18:04

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,074.01
$102,074.01$102,074.01

+0.35%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,442.17
$3,442.17$3,442.17

+1.93%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.05
$159.05$159.05

+1.51%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2742
$2.2742$2.2742

+0.78%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$607.64
$607.64$607.64

+18.89%