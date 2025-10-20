Andrew Cuomo Mengungkapkan Pencalonan Wali Kota Dengan Agenda Kripto yang Berani untuk New York

TLDR :

Rencana Cuomo termasuk menunjuk Chief Innovation Officer untuk mengawasi pertumbuhan blockchain.

Proposal ini bertujuan untuk mereformasi BitLicense negara bagian yang ketat dan menarik startup kripto.

Kampanyenya menghubungkan inovasi keuangan digital dengan revitalisasi ekonomi di NYC.

Pemimpin industri menyambut baik langkah ini dengan hati-hati, menyebutkan perlunya pengawasan yang seimbang.



Mantan Gubernur New York Andrew Cuomo telah memasuki pemilihan wali kota dengan visi berani untuk menjadikan New York City sebagai ibu kota global inovasi kripto. Inisiatif ini berpusat pada penciptaan Chief Innovation Officer untuk mengawasi pengembangan blockchain dan reformasi keuangan digital.

Cuomo bertujuan untuk menarik startup, mendorong kemitraan publik-swasta, dan memodernisasi regulasi usang yang telah mendorong perusahaan pindah ke tempat lain. Kampanye comebacknya memposisikan teknologi sebagai fondasi untuk bab ekonomi New York berikutnya.

Cetak Biru Inovasi Cuomo untuk New York

Menurut laporan oleh Eleanor Terrett, proposal Cuomo berupaya mengembalikan keunggulan kompetitif kota. Ini dilakukan dengan mengintegrasikan kripto, blockchain, dan kecerdasan buatan ke dalam tata kelola dan keuangan lokal.

Kampanyenya menguraikan insentif untuk startup blockchain dan struktur perizinan yang disederhanakan untuk mendorong kepatuhan dan pertumbuhan.

Selain mendorong inovasi, Cuomo berencana untuk berinvestasi dalam program pendidikan tenaga kerja yang mempersiapkan warga New York untuk peran di sektor Web3 dan fintech. Dia menggambarkan pendekatannya sebagai pendekatan yang "memberdayakan pembangun, bukan membebani mereka," menandakan pergeseran menuju kebijakan yang menumbuhkan inovasi yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, tim Cuomo ingin membangun proyek percontohan menggunakan blockchain untuk pencatatan kota dan manajemen identitas digital. Proposal tersebut menghubungkan kemajuan teknologi secara langsung dengan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan dalam operasi kota.

Namun, industri kripto New York tetap terbagi mengenai sejauh mana reformasi harus dilakukan. Kerangka BitLicense negara bagian telah lama dikritik sebagai pembatas, mendorong banyak perusahaan untuk pindah ke yurisdiksi yang lebih menguntungkan. Kampanye Cuomo mengakui tantangan tersebut tetapi bersikeras bahwa inovasi dan pengawasan dapat berdampingan.

Selain itu, Chief Innovation Office yang diusulkan akan mengoordinasikan antara lembaga kota, regulator, dan pemangku kepentingan swasta untuk memastikan kepatuhan sambil mendorong pertumbuhan. Posisi ini akan bertindak sebagai penghubung utama antara inovator dan pembuat kebijakan.

Lebih lanjut, Cuomo percaya inovasi digital dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan investasi baru ke komunitas yang kurang terlayani. Dengan memposisikan kripto dan fintech sebagai katalisator ekonomi, kampanyenya bertujuan untuk menghubungkan kepemimpinan teknologi dengan kemakmuran inklusif.

Era Baru untuk Ambisi Kripto New York

Masuknya Cuomo ke dalam pemilihan menandakan minat politik yang diperbarui dalam kebijakan blockchain di tingkat kota.

Rencananya bergema dengan para pengusaha yang memandang New York sebagai raksasa tidur dalam ekonomi kripto global. Namun juga menimbulkan pertanyaan tentang implementasi, terutama bagaimana regulasi dan inovasi dapat bergerak beriringan.

Akibatnya, pemilihan wali kota 2025 dapat mendefinisikan kembali peran New York dalam ekonomi digital. Proposal Cuomo menetapkan nada untuk apa yang mungkin menjadi titik balik, di mana kebijakan inovasi dan kepemimpinan politik bertemu untuk membentuk masa depan teknologi kota.

