Jelajahi bagaimana Antony Turner dan CTO Jeremy Harkness merancang arsitektur inti BlockDAG, menggabungkan Proof-of-Work dan DAG untuk skalabilitas dan keamanan yang tak tertandingi.Jelajahi bagaimana Antony Turner dan CTO Jeremy Harkness merancang arsitektur inti BlockDAG, menggabungkan Proof-of-Work dan DAG untuk skalabilitas dan keamanan yang tak tertandingi.

Antony Turner Membentuk Arsitektur BlockDAG bersama CTO Jeremy Harkness, Memadukan Visi Kepemimpinan & Presisi Teknis

Oleh: Blockchainreporter
2025/10/29 22:00
BlockDAG

Dalam dunia arsitektur blockchain, kejelasan kepemimpinan sering menentukan kejelasan eksekusi. Di BlockDAG, struktur tersebut dimulai dengan Antony Turner, pendiri dan Chief Executive Officer. Dengan pengalaman sebelumnya sebagai COO Spirit Blockchain dan pendiri dana indeks kripto Swiss, Turner membawa wawasan institusional dan teknis ke meja.

Perannya bukan untuk menulis kode tetapi untuk membentuk kerangka kerja tempat ia beroperasi, mendefinisikan tolok ukur, menyelaraskan strategi prapenjualan, dan memastikan bahwa setiap pembaruan protokol mencerminkan kinerja dan tujuan. Bagi mereka yang mengevaluasi fondasi teknologi yang sedang berkembang, peran Antony Turner dalam menyusun protokol sangat menonjol.  

Peran Antony Turner dalam Menyusun Protokol

Antony Turner berperan sebagai pendiri dan Chief Executive Officer BlockDAG. Sebelumnya ia menjabat sebagai Chief Operating Officer di Spirit Blockchain, sebuah perusahaan investasi terdaftar. Dia juga mendirikan salah satu dana indeks kripto berbobot sama pertama di Swiss, yang memberinya kredibilitas di sektor teknis dan keuangan.

BlockDAG banner (1)

Peran Turner dalam proyek ini berpusat pada desain arsitektur dan perencanaan strategis. Dia mendefinisikan tujuan utama yang harus dipenuhi jaringan. Ini termasuk mempertahankan keamanan tinggi, desentralisasi, dan latensi rendah melalui pendekatan konsensus hibrida. Alih-alih menulis kode protokol secara langsung, Turner menguraikan tolok ukur kinerja dan persyaratan struktural yang harus diimplementasikan oleh tim teknik.

Dari logika konsensus hingga target finalitas blok, Turner menyelaraskan tuntutan fungsional protokol modern dengan tujuan bisnis. Ini termasuk menyinkronkan rilis teknis dengan fase prapenjualan dan hasil yang diharapkan investor. Keterlibatan rutin dengan tim pengembangan memastikan bahwa prioritas strategis tetap terintegrasi dengan eksekusi tingkat kode.

Rekayasa dan Implementasi Di Bawah Jeremy Harkness

Memimpin tim teknis adalah Jeremy Harkness, Chief Technology Officer di BlockDAG. Dengan latar belakang dalam sistem blockchain, pemodelan AI, dan infrastruktur terdesentralisasi, Harkness mengelola pengembangan protokol dari desain hingga penerapan. Dia bertanggung jawab untuk menerjemahkan garis besar arsitektur Turner menjadi sistem kerja yang dapat menangani aktivitas volume tinggi tanpa mengorbankan desentralisasi atau keamanan.

Model konsensus dimulai dengan mesin transaksi berbasis DAG. Pengaturan ini memungkinkan beberapa transaksi divalidasi secara paralel, tidak seperti rantai linier tradisional. Untuk menjaga keamanan dan mencegah sentralisasi, bentuk Proof of Work yang dimodifikasi digunakan. Alih-alih berfungsi sebagai mekanisme penjaga gerbang, lapisan Proof of Work beroperasi sebagai validator keadilan, menyeimbangkan kekuatan hash dan kontribusi node.

chart9869

Pengembangan kode terjadi dalam lingkungan terkontainerisasi, dengan pengujian modular untuk setiap lapisan. Bahasa yang digunakan dalam build inti termasuk Go untuk orkestrasi node dan Rust untuk proses intensif memori. Dokumen teknis ditinjau secara internal dan diperbarui seiring implementasi berlangsung melalui fase testnet.

Koordinasi Antara Visi dan Pengembangan

Salah satu kekuatan utama protokol BlockDAG adalah keselarasan yang erat antara arahan eksekutif dan pekerjaan teknik. Pertemuan perencanaan mingguan antara Turner dan tim inti memberikan kesempatan untuk meninjau perubahan desain, mengatasi umpan balik testnet, dan menjadwalkan rilis masa depan.

Tingkat koordinasi ini memastikan bahwa pengiriman teknis tetap sesuai dengan harapan investor dan tujuan kegunaan jaringan. Daripada membiarkan pengembangan beroperasi secara terisolasi, tim mengintegrasikan logika bisnis dengan penyempurnaan arsitektur. Pendekatan ini menghindari pergeseran ruang lingkup dan memastikan protokol berkembang dengan disiplin teknis dan relevansi pasar.

Tim Pendukung yang Lebih Luas untuk Infrastruktur dan Keamanan

Di luar arsitektur inti, tim yang lebih luas mendukung seluruh tumpukan protokol. Dr. Youssef Khaoulaj, Chief Security Officer, menangani audit internal dan meninjau logika kontrak pintar. Dengan peran sebelumnya di Bank Sentral Maroko dan Intelcia Group, dia membawa pengetahuan keamanan siber tingkat perusahaan ke jaringan.

Manajemen produk ditangani oleh Robert Radek, yang berfokus pada mengintegrasikan infrastruktur backend dengan alat yang menghadap pengguna. Dia memastikan bahwa fitur seperti antarmuka dompet dan komponen dasbor mencerminkan kemampuan protokol itu sendiri.

Di sisi penambangan, Joshua Sack memimpin dukungan teknis dan pengujian infrastruktur. Dia memegang gelar di bidang keamanan siber dan menerapkan pengalamannya dalam sistem Proof of Work untuk mengoptimalkan efisiensi jaringan dan koordinasi penambang.

Tinjauan Akademis oleh Dr. Maurice Herlihy

Model arsitektur BlockDAG juga mendapat manfaat dari pengawasan akademis. Dr. Maurice Herlihy, penasihat senior proyek, memegang gelar PhD dari Massachusetts Institute of Technology dan telah menerima berbagai penghargaan dalam komputasi terdistribusi. Bimbingannya membantu tim mengevaluasi keandalan dan efisiensi asumsi konsensus. Secara khusus, Herlihy meninjau algoritma traversal DAG dan metode resolusi konflik yang digunakan untuk menjaga konsistensi di seluruh node.

blockdag

Keterlibatannya tidak meluas ke implementasi harian tetapi memberikan pemeriksaan mendasar pada logika di balik perilaku protokol. Ini memastikan bahwa sistem mematuhi standar yang diterima dalam komputasi terdistribusi dan keamanan kriptografi. 

Keselarasan Strategis dengan Kedalaman Teknis

Arsitektur inti BlockDAG adalah hasil dari pembagian tanggung jawab yang jelas. Antony Turner memberikan arahan strategis sebagai pendiri dan pemimpin eksekutif, mendefinisikan tujuan yang harus dipenuhi protokol. Jeremy Harkness dan tim teknisnya menerjemahkan tujuan tersebut menjadi model konsensus hibrida yang berfungsi. Peran pendukung dalam keamanan, penambangan, dan manajemen produk memastikan bahwa pengembangan tetap berdasarkan pada kasus penggunaan dunia nyata.

Dengan lebih dari $430 juta yang terkumpul, harga promosi terbatas yang masih tersedia, dan lebih dari 27 miliar koin yang sudah terjual, perhatian pada BlockDAG meluas melampaui potensi pasarnya. Bagi para pengembang, struktur dan transparansi di balik arsitektur intinya adalah yang benar-benar menonjol. Ini adalah proyek di mana kepemimpinan tidak hanya menetapkan visi; itu selaras langsung dengan pengiriman teknis. 

blockdag banner7564652

Prapenjualan: https://purchase.blockdag.network

Situs web: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

