Aspinall vs. Gane adalah No Contest, Gelar Dern

ABU DHABI, UNI EMIRAT ARAB – 25 OKTOBER: Tom Aspinall dari Inggris bereaksi setelah mengalami tusukan mata melawan Ciryl Gane dari Prancis dalam pertarungan kejuaraan kelas berat UFC selama acara UFC 321 di Etihad Arena pada 25 Oktober 2025 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. (Foto oleh Chris Unger/Zuffa LLC) Zuffa LLC

Sorotan

Pertandingan utama UFC 321 berakhir dengan kekacauan saat Tom Aspinall vs. Ciryl Gane dinyatakan tidak sah setelah tusukan mata ganda.

Mackenzie Dern memenangkan gelar UFC pertamanya, mengalahkan Virna Jandiroba untuk gelar kelas strawweight yang kosong.

UFC 321 menghadirkan penyelesaian knockout, pemenang bonus, dan menciptakan intrik untuk potensi pertandingan UFC 323.

Yah, itu bukan yang ingin dilihat siapa pun dalam pertandingan utama UFC 321. Pada hari Sabtu di Abu Dhabi, pertarungan gelar kelas berat UFC antara juara Tom Aspinall dan Cyril Gane berakhir tanpa pemenang karena pelanggaran tidak disengaja. Gane menusuk kedua mata Aspinall di akhir ronde pertama dan sang juara tidak mampu melanjutkan.

Mengatakan orang-orang kecewa adalah pernyataan yang meremehkan.

Kemungkinan besar, pertarungan ini perlu diulang secepatnya. Gane menangani Aspinall dengan cukup mudah di ronde pertama. Dia sudah menyebabkan mata sang juara bengkak dan hidung berdarah dengan jab dan pukulan lurus yang tepat sasaran.

Aspinall tidak terlihat baik di awal pertarungan. Bagi sebagian orang, tampaknya dia mencari jalan keluar. Dia jelas kesal selama wawancara pasca-pertarungan dan terganggu oleh sorakan penonton.

Aspinall tidak melebih-lebihkan, ini adalah tusukan yang cukup parah–dan di kedua mata.

Meski begitu, beberapa petarung masih tidak percaya dengan deskripsi Aspinall tentang tusukan tersebut.

Seperti apa adanya, kita harus melihat seberapa cepat pertandingan ini dapat dijadwalkan ulang. Anda mungkin bertanya-tanya apakah ada ruang di kartu UFC 323. Saat ini, ada 13 pertarungan.

Kartu dengan 14 pertarungan bukanlah hal yang belum pernah terjadi dan juga bisa membantu jajaran pertarungan yang sudah kuat menjadi lebih menarik pada kartu PPV terakhir di era ESPN. Kita lihat saja.

Mackenzie Dern Memenangkan Kejuaraan Strawweight

Ini adalah perjalanan panjang, tetapi Mackenzie Dern mencapai tujuannya menjadi juara UFC. Dia bertahan melawan Virna Jandiroba dalam pertarungan sengit di pertandingan utama UFC 321 untuk merebut gelar strawweight wanita UFC yang sebelumnya kosong. Dern menang melalui keputusan bulat (49-46, 48-47×2) untuk menjadi juara. Weili Zhang sebelumnya adalah juara, tetapi dia naik ke kelas flyweight untuk menantang Valentina Shevchenko untuk mahkota kelas 125-pound.

Dern menepis sembilan takedown untuk mengendalikan pukulan melawan Jandiroba, dan dia juga mengamankan dua takedown sendiri untuk menjadi juara kesembilan dalam sejarah divisi dan hanya petarung keenam yang berbeda yang memegang mahkota tersebut.

Dia juga menjadi wanita pertama yang memenangkan dunia IBJFF, medali emas ADCC dan kejuaraan UFC. Kemenangan ini menempatkannya dalam posisi langka sebagai salah satu dari sedikit wanita (Kayla Harrison, Holly Holm) yang memenangkan kejuaraan dan medali di puncak berbagai olahraga tempur.

Berikut adalah semua hasil dengan sorotan dari setiap penyelesaian beserta pemenang bonus yang diakui.

Hasil Kartu Utama UFC 321

Pertarungan Kejuaraan Kelas Berat UFC: Tom Aspinall (c) – Ciryl Gane (TANPA PEMENANG)

Pertarungan Kejuaraan Strawweight UFC: Mackenzie Dern mengalahkan Virna Jandiroba melalui keputusan bulat (49-46, 48-47×2) – Juara Baru Strawweight Wanita UFC

Umar Nurmagomedov mengalahkan Mario Bautista keputusan bulat (30-27×3)

Alexander Volkov mengalahkan Jailton Almeida melalui keputusan terbelah (29-28×2, 28-29)

PEMENANG BONUS – Azamat Murzakanov mengalahkan Aleksandar Rakic melalui KO ronde pertama (Pukulan)

Hasil Prelims UFC 321

PEMENANG BONUS – Quillan Salkilld mengalahkan Nasrat Haqparast melalui KO ronde pertama (Tendangan Kepala)

Ikram Aliskerov mengalahkan Jun Yong Park melalui keputusan bulat (30-27, 30-27, 30-27)

Ludovit Klein mengalahkan Mateusz Rebecki melalui keputusan mayoritas (29-28, 28-27, 28-28)

PEMENANG BONUS – Valter Walker mengalahkan Louie Sutherland melalui submission ronde pertama (Heel Hook)

Nathaniel Wood mengalahkan Jose Miguel Delgado melalui keputusan bulat (29-28, 29-28, 29-28)

Hamdy Abdelwahab mengalahkan Chris Barnett melalui keputusan bulat (29-26, 29-27, 29-27)

Mitch Raposo mengalahkan Azat Maksum melalui keputusan bulat (30-26, 29-27, 29-27)

Mizuki Inoue mengalahkan Jaqueline Amorim melalui keputusan bulat (30-27, 30-27, 29-28)