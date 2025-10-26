Aspinall vs. Gane adalah No Contest, Gelar Dern

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Aspinall vs. Gane Berakhir Tanpa Pemenang, Gelar Dern muncul di BitcoinEthereumNews.com. ABU DHABI, UNI EMIRAT ARAB – 25 OKTOBER: Tom Aspinall dari Inggris bereaksi setelah mengalami tusukan mata melawan Ciryl Gane dari Prancis dalam pertarungan kejuaraan kelas berat UFC selama acara UFC 321 di Etihad Arena pada 25 Oktober 2025 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. (Foto oleh Chris Unger/Zuffa LLC) Zuffa LLC Sorotan acara utama UFC 321 berakhir dalam kekacauan saat pertarungan Tom Aspinall vs. Ciryl Gane dinyatakan tanpa pemenang setelah tusukan mata ganda. Mackenzie Dern memenangkan gelar UFC pertamanya, mengalahkan Virna Jandiroba untuk gelar kelas strawweight yang kosong. UFC 321 menghadirkan pertarungan dengan KO, pemenang bonus, dan memunculkan intrik untuk potensi pertandingan UFC 323. Yah, itu bukan yang ingin dilihat siapapun di acara utama UFC 321. Pada hari Sabtu di Abu Dhabi, pertarungan gelar kelas berat UFC antara juara Tom Aspinall dan Cyril Gane berakhir tanpa pemenang karena pelanggaran tidak disengaja. Gane menusuk kedua mata Aspinall di akhir ronde pertama dan sang juara tidak mampu melanjutkan. Mengatakan orang-orang kecewa adalah pernyataan yang meremehkan. Kemungkinan besar, pertarungan ini perlu diulang secepatnya. Gane menangani Aspinall dengan cukup mudah di ronde pertama. Dia sudah menyebabkan mata sang juara bengkak dan hidung berdarah dengan jab dan pukulan lurus yang tepat sasaran. Aspinall tidak terlihat baik di awal pertarungan. Bagi sebagian orang, tampaknya dia mencari jalan keluar. Dia jelas kesal selama wawancara pasca-pertarungan dan terganggu oleh sorakan penonton. Aspinall tidak melebih-lebihkan, ini adalah tusukan yang cukup parah–dan di kedua mata. Meski begitu, beberapa petarung masih tidak percaya dengan deskripsi Aspinall tentang tusukan tersebut. Seperti apa adanya, kita harus melihat seberapa cepat pertarungan ini dapat dijadwalkan ulang. Anda pasti bertanya-tanya apakah ada ruang di UFC...Postingan Aspinall vs. Gane Berakhir Tanpa Pemenang, Gelar Dern muncul di BitcoinEthereumNews.com. ABU DHABI, UNI EMIRAT ARAB – 25 OKTOBER: Tom Aspinall dari Inggris bereaksi setelah mengalami tusukan mata melawan Ciryl Gane dari Prancis dalam pertarungan kejuaraan kelas berat UFC selama acara UFC 321 di Etihad Arena pada 25 Oktober 2025 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. (Foto oleh Chris Unger/Zuffa LLC) Zuffa LLC Sorotan acara utama UFC 321 berakhir dalam kekacauan saat pertarungan Tom Aspinall vs. Ciryl Gane dinyatakan tanpa pemenang setelah tusukan mata ganda. Mackenzie Dern memenangkan gelar UFC pertamanya, mengalahkan Virna Jandiroba untuk gelar kelas strawweight yang kosong. UFC 321 menghadirkan pertarungan dengan KO, pemenang bonus, dan memunculkan intrik untuk potensi pertandingan UFC 323. Yah, itu bukan yang ingin dilihat siapapun di acara utama UFC 321. Pada hari Sabtu di Abu Dhabi, pertarungan gelar kelas berat UFC antara juara Tom Aspinall dan Cyril Gane berakhir tanpa pemenang karena pelanggaran tidak disengaja. Gane menusuk kedua mata Aspinall di akhir ronde pertama dan sang juara tidak mampu melanjutkan. Mengatakan orang-orang kecewa adalah pernyataan yang meremehkan. Kemungkinan besar, pertarungan ini perlu diulang secepatnya. Gane menangani Aspinall dengan cukup mudah di ronde pertama. Dia sudah menyebabkan mata sang juara bengkak dan hidung berdarah dengan jab dan pukulan lurus yang tepat sasaran. Aspinall tidak terlihat baik di awal pertarungan. Bagi sebagian orang, tampaknya dia mencari jalan keluar. Dia jelas kesal selama wawancara pasca-pertarungan dan terganggu oleh sorakan penonton. Aspinall tidak melebih-lebihkan, ini adalah tusukan yang cukup parah–dan di kedua mata. Meski begitu, beberapa petarung masih tidak percaya dengan deskripsi Aspinall tentang tusukan tersebut. Seperti apa adanya, kita harus melihat seberapa cepat pertarungan ini dapat dijadwalkan ulang. Anda pasti bertanya-tanya apakah ada ruang di UFC...

Aspinall vs. Gane adalah No Contest, Gelar Dern

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/26 05:41
TOMCoin
TOM$0.000254-14.76%
POKE CASINO
POKE$0.001239-16.56%
The Arena
ARENA$0.003407-5.51%
Seed.Photo
PHOTO$0.5032-4.42%

ABU DHABI, UNI EMIRAT ARAB – 25 OKTOBER: Tom Aspinall dari Inggris bereaksi setelah mengalami tusukan mata melawan Ciryl Gane dari Prancis dalam pertarungan kejuaraan kelas berat UFC selama acara UFC 321 di Etihad Arena pada 25 Oktober 2025 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. (Foto oleh Chris Unger/Zuffa LLC)

Zuffa LLC

Sorotan

  • Pertandingan utama UFC 321 berakhir dengan kekacauan saat Tom Aspinall vs. Ciryl Gane dinyatakan tidak sah setelah tusukan mata ganda.
  • Mackenzie Dern memenangkan gelar UFC pertamanya, mengalahkan Virna Jandiroba untuk gelar kelas strawweight yang kosong.
  • UFC 321 menghadirkan penyelesaian knockout, pemenang bonus, dan menciptakan intrik untuk potensi pertandingan UFC 323.

Yah, itu bukan yang ingin dilihat siapa pun dalam pertandingan utama UFC 321. Pada hari Sabtu di Abu Dhabi, pertarungan gelar kelas berat UFC antara juara Tom Aspinall dan Cyril Gane berakhir tanpa pemenang karena pelanggaran tidak disengaja. Gane menusuk kedua mata Aspinall di akhir ronde pertama dan sang juara tidak mampu melanjutkan.

Mengatakan orang-orang kecewa adalah pernyataan yang meremehkan.

Kemungkinan besar, pertarungan ini perlu diulang secepatnya. Gane menangani Aspinall dengan cukup mudah di ronde pertama. Dia sudah menyebabkan mata sang juara bengkak dan hidung berdarah dengan jab dan pukulan lurus yang tepat sasaran.

Aspinall tidak terlihat baik di awal pertarungan. Bagi sebagian orang, tampaknya dia mencari jalan keluar. Dia jelas kesal selama wawancara pasca-pertarungan dan terganggu oleh sorakan penonton.

Aspinall tidak melebih-lebihkan, ini adalah tusukan yang cukup parah–dan di kedua mata.

Meski begitu, beberapa petarung masih tidak percaya dengan deskripsi Aspinall tentang tusukan tersebut.

Seperti apa adanya, kita harus melihat seberapa cepat pertandingan ini dapat dijadwalkan ulang. Anda mungkin bertanya-tanya apakah ada ruang di kartu UFC 323. Saat ini, ada 13 pertarungan.

Kartu dengan 14 pertarungan bukanlah hal yang belum pernah terjadi dan juga bisa membantu jajaran pertarungan yang sudah kuat menjadi lebih menarik pada kartu PPV terakhir di era ESPN. Kita lihat saja.

Mackenzie Dern Memenangkan Kejuaraan Strawweight

Ini adalah perjalanan panjang, tetapi Mackenzie Dern mencapai tujuannya menjadi juara UFC. Dia bertahan melawan Virna Jandiroba dalam pertarungan sengit di pertandingan utama UFC 321 untuk merebut gelar strawweight wanita UFC yang sebelumnya kosong. Dern menang melalui keputusan bulat (49-46, 48-47×2) untuk menjadi juara. Weili Zhang sebelumnya adalah juara, tetapi dia naik ke kelas flyweight untuk menantang Valentina Shevchenko untuk mahkota kelas 125-pound.

Dern menepis sembilan takedown untuk mengendalikan pukulan melawan Jandiroba, dan dia juga mengamankan dua takedown sendiri untuk menjadi juara kesembilan dalam sejarah divisi dan hanya petarung keenam yang berbeda yang memegang mahkota tersebut.

Dia juga menjadi wanita pertama yang memenangkan dunia IBJFF, medali emas ADCC dan kejuaraan UFC. Kemenangan ini menempatkannya dalam posisi langka sebagai salah satu dari sedikit wanita (Kayla Harrison, Holly Holm) yang memenangkan kejuaraan dan medali di puncak berbagai olahraga tempur.

Berikut adalah semua hasil dengan sorotan dari setiap penyelesaian beserta pemenang bonus yang diakui.

Hasil Kartu Utama UFC 321

Pertarungan Kejuaraan Kelas Berat UFC: Tom Aspinall (c) – Ciryl Gane (TANPA PEMENANG)

Pertarungan Kejuaraan Strawweight UFC: Mackenzie Dern mengalahkan Virna Jandiroba melalui keputusan bulat (49-46, 48-47×2) – Juara Baru Strawweight Wanita UFC

Umar Nurmagomedov mengalahkan Mario Bautista keputusan bulat (30-27×3)

Alexander Volkov mengalahkan Jailton Almeida melalui keputusan terbelah (29-28×2, 28-29)

PEMENANG BONUS – Azamat Murzakanov mengalahkan Aleksandar Rakic melalui KO ronde pertama (Pukulan)

Hasil Prelims UFC 321

PEMENANG BONUS – Quillan Salkilld mengalahkan Nasrat Haqparast melalui KO ronde pertama (Tendangan Kepala)

Ikram Aliskerov mengalahkan Jun Yong Park melalui keputusan bulat (30-27, 30-27, 30-27)

Ludovit Klein mengalahkan Mateusz Rebecki melalui keputusan mayoritas (29-28, 28-27, 28-28)

PEMENANG BONUS – Valter Walker mengalahkan Louie Sutherland melalui submission ronde pertama (Heel Hook)

Nathaniel Wood mengalahkan Jose Miguel Delgado melalui keputusan bulat (29-28, 29-28, 29-28)

Hamdy Abdelwahab mengalahkan Chris Barnett melalui keputusan bulat (29-26, 29-27, 29-27)

Mitch Raposo mengalahkan Azat Maksum melalui keputusan bulat (30-26, 29-27, 29-27)

Mizuki Inoue mengalahkan Jaqueline Amorim melalui keputusan bulat (30-27, 30-27, 29-28)

Sumber: https://www.forbes.com/sites/brianmazique/2025/10/25/ufc-321-results-bonus-winners-highlights-and-reactions/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003343+0.26%
XRP
XRP$2.2739-0.82%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2739-0.82%
FINANCE
FINANCE$0.000294-14.46%
DeFi
DEFI$0.000789+1.67%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Sebaliknya, ICP telah mengalami penurunan tajam setelah reli terbaru.
Zcash
ZEC$610.72+11.54%
Monero
XMR$448.13+23.21%
Bitcoin
BTC$102,127.15+0.06%
Bagikan
CryptoPotato2025/11/09 18:40

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,146.06
$102,146.06$102,146.06

+0.42%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,447.72
$3,447.72$3,447.72

+2.10%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.26
$159.26$159.26

+1.65%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2736
$2.2736$2.2736

+0.76%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$610.46
$610.46$610.46

+19.44%