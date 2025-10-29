Bahrain Mendorong Gelombang Inovasi Keuangan Berikutnya: Fintech Revolution Summit 2026 Diumumkan di Manama

Manama, Bahrain – Oktober 2025:

Bahrain bersiap untuk mengambil peran utama dalam gerakan fintech global saat TraiCon Events secara resmi mengumumkan Fintech Revolution Summit – Bahrain 2026, yang akan diselenggarakan pada 11 Februari 2026 di Hotel Crowne Plaza Manama.

KTT ini akan mengumpulkan regulator terkemuka, pelopor industri, inovator, dan investor dari seluruh Timur Tengah untuk bertukar wawasan, mengeksplorasi teknologi baru, dan mempercepat fase berikutnya dari transformasi digital dalam layanan keuangan.

Mendorong visi Fintech Bahrain ke depan

Saat Bahrain terus memperkuat posisinya sebagai pusat regional untuk inovasi, Fintech Revolution Summit 2026 akan menyoroti ekosistem negara yang berkembang dalam perbankan digital, pembayaran, RegTech, blockchain, InsurTech, dan keuangan berbasis AI — semua selaras dengan tujuan Visi 2030 Kerajaan untuk membangun ekonomi keuangan yang cerdas, aman, dan inklusif.

KTT tingkat tinggi ini dirancang tidak hanya sebagai platform diskusi, tetapi sebagai katalisator untuk kolaborasi — menghubungkan pembuat kebijakan, penyedia teknologi, dan lembaga keuangan untuk bersama-sama menciptakan masa depan keuangan di Bahrain dan sekitarnya.

Siapa yang akan hadir

KTT ini akan menyambut lebih dari 300+ pemimpin fintech dan keuangan, termasuk:

Perwakilan dari Bank Sentral dan Regulator Keuangan

Eksekutif C-suite dari bank dan lembaga keuangan terkemuka – CIO, CISO, CTO, COO

dari bank dan lembaga keuangan terkemuka – Direktur/Kepala Pembayaran, Perbankan Digital dan Transformasi Digital

Direktur/Kepala Pengalaman Pelanggan, AML, Risiko & Kepatuhan

Direktur/Kepala Keamanan Informasi, TIK & Teknologi Operasional

Pendiri dan Inovator Fintech & InsurTech

Investor, Akselerator, dan Penasihat Strategis

Peserta akan mendapatkan wawasan langsung tentang teknologi, kebijakan, dan kemitraan yang membentuk masa depan layanan keuangan di seluruh Timur Tengah.

Mengapa sekarang

Kerangka regulasi progresif Bahrain, infrastruktur digital yang canggih, dan komitmen terhadap perbankan terbuka telah memposisikannya sebagai kekuatan fintech yang sedang berkembang. Saat keuangan digital terus berkembang secara global, KTT ini hadir pada momen penting — menyatukan para visioner yang mendorong transformasi di salah satu ekonomi yang paling berpandangan ke depan di dunia.

Siap untuk Bergabung?

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menjadi bagian dari acara yang mengubah permainan ini.

Untuk detail acara dan pendaftaran:

Eng Prasanna Ravi | Produser Acara | Traicon Events

Email: [email protected] | Telepon: +00917708523918

Ini lebih dari sekadar acara—ini adalah masa depan teknologi. Akankah kami bertemu Anda di sana?

