Bank of England menyelidiki strategi pinjaman penambangan data yang memicu taruhan AI

Bank of England khawatir bahwa peningkatan pinjaman dari para finansier ke pusat data dapat menyebabkan gelembung AI yang mengingatkan pada keruntuhan dot-com di awal tahun 2000-an.
Bank of England sedang menyelidiki peningkatan pinjaman dari para finansier ke pusat data sebagai cara untuk berspekulasi tentang masa depan AI, kata Bloomberg.
Bank teratas Inggris ini telah memeriksa risiko pasar yang mungkin muncul jika perusahaan AI gagal memenuhi valuasi tinggi, memperingatkan bahwa banyak yang bisa jatuh dalam koreksi yang mengingatkan pada gelembung dot-com di awal tahun 2000-an.
Sekarang, bank tersebut sedang mengeksplorasi hubungan antara perusahaan AI dan para finansier yang ingin memasang taruhan di pasar AI, lapor Bloomberg pada hari Jumat.
