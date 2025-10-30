BursaDEX+
Altcoin Terbaik untuk Diperhatikan Secara Seksama saat Whale Membeli Solana Senilai $218 Juta

Oleh: Coindoo
2025/10/30 03:49
Solana
SOL$159.48+0.22%

Poin Penting:

  • Seorang whale Solana telah membeli hampir 1,1 juta $SOL
  • Bitwise akan segera meluncurkan ETF $SOL sepenuhnya di NYSE
  • Solana sedang mendorong kembali ke level $200
  • PEPENODE ($PEPENODE) dan Bitcoin Hyper ($HYPER) mungkin mendapat manfaat dari pembelian whale

ETF Solana Bitwise diluncurkan pada hari Selasa dengan banyak kehebohan. Namun, analis yang jeli mengamati pasar melihat sesuatu yang menarik selama peluncuran: satu whale membeli hampir 1,1 juta SOL dalam aksi pembelian senilai lebih dari $218 juta.

Unknown wallet transferred over 1M $SOL from CoinbaseCaption: Source: WhaleAlert on X

Identitas whale tersebut masih belum diketahui, tetapi pergerakan ini sejalan dengan $SOL yang berusaha naik kembali di atas $200 setelah jatuh dari level tertinggi sekitar $220 selama flash crash Oktober.

ETF Staking Solana Bitwise akan mulai diperdagangkan dengan ticker BSOL pada 28 Oktober tahun ini di NYSE. Ini adalah ETF Solana pertama sepenuhnya di AS, yang menawarkan manfaat tambahan berupa eksposur langsung ke staking bawaan Solana.

Minat yang kuat pada Solana menunjukkan bahwa pasar kripto sedang menuju bull run, jadi kami telah mengidentifikasi tiga altcoin yang kami yakini dapat memperoleh manfaat dari investasi whale yang signifikan. Baca terus untuk mempelajari lebih lanjut tentang PEPENODE ($PEPENODE), Bitcoin Hyper ($HYPER), dan Solana ($SOL).

1. PEPENODE ($PEPENODE) – Koin Meme dengan Gameplay Mine-To-Earn

PEPENODE ($PEPENODE) adalah simulator Mine-To-Earn yang memungkinkan Anda mewujudkan semua impian penambangan kripto Anda tanpa perlu berinvestasi dalam perangkat keras yang mahal. Semuanya virtual, tetapi Anda mendapatkan $PEPENODE nyata sebagai hasil dari rig penambangan virtual Anda.

Proyek PEPENODE mempelopori wilayah baru untuk kripto. Ini adalah simulator penambangan on-chain yang mendukung koin meme Mine-To-Earn pertama, $PEPENODE.

Whale sudah mendominasi industri penambangan kripto dunia nyata, dan hanya menjadi lebih mahal karena koin proof-of-work semakin sulit ditambang – jauh berbeda dari masa-masa awal kripto yang liar. PEPENODE memungkinkan Anda mengalami kembali masa-masa kejayaan itu dengan ruang simulator server Anda sendiri.

Ketika Anda membuka PEPENODE, ruang server virtual Anda akan kosong. Anda membangunnya dengan membeli node server dalam $PEPENODE, yang berkontribusi pada tingkat hashing Anda secara keseluruhan. Membeli server yang lebih efisien akan meningkatkan tingkat Anda, tetapi beberapa node memiliki properti unik, jadi bereksperimenlah dengan kombinasi berbeda untuk menemukan hasil maksimal.

Seluruh ekonomi berputar di sekitar token $PEPENODE. Anda membeli server baru dengan membelanjakan token, tetapi ini lebih seperti staking – Anda dapat mengembalikan dana server PEPENODE Anda kapan saja dan menerima $PEPENODE likuid yang dapat Anda gunakan untuk membeli server yang lebih baik atau mencairkannya ke kripto lain.

Perlu diingat, melakukan hal itu akan menurunkan hashrate Anda. Anda dapat memaksimalkan keuntungan dengan membeli $PEPENODE dengan harga lebih rendah selama presale. Saat ini, presale telah mengumpulkan hampir $2 juta, mendorong harga naik menjadi $0,0011227. Jangan menunggu terlalu lama, karena ini adalah presale dinamis, dan harga akan terus meningkat.

Pengguna awal sudah mendapatkan keuntungan dengan memiliki $PEPENODE untuk membangun server segera setelah platform diluncurkan, tetapi bukan hanya itu. Semua $PEPENODE yang dibeli selama presale juga dapat di-stake untuk mendapatkan reward tahunan hingga 649%, meningkatkan peluang Anda untuk melampaui papan peringkat PEPENODE langsung.

Bergabunglah dengan proyek PEPENODE sebelum game diluncurkan.

2. Bitcoin Hyper ($HYPER) – Layer-2 Inovatif yang Mempercepat Jaringan Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) adalah jawaban untuk masalah skalabilitas Bitcoin. Ini adalah Layer-2 berbasis Solana Virtual Machine (SVM) dengan zk-rollups, yang bertujuan mengatasi masalah yang dihadapi Bitcoin dengan kecepatan transaksi yang lambat dan biaya yang terus meningkat.

Bitcoin telah mendominasi pasar cryptocurrency, tetapi itu tidak berarti Bitcoin adalah cryptocurrency yang sempurna. Bitcoin bagus untuk investasi jangka panjang karena jaminan keamanannya yang sangat kuat, tetapi teknologi keamanan yang sama sangat memperlambat jaringan Bitcoin.

Solana jauh lebih cepat, mampu memproses ribuan transaksi per detik. Itulah mengapa pengembang Bitcoin Hyper menggunakan SVM untuk membangun Layer-2 untuk Bitcoin, yang dapat menangani transaksi sementara dan mengirimkannya ke Layer-1 ketika kemacetan lebih rendah.

Menambahkan SVM memiliki manfaat tambahan yaitu memungkinkan $BTC digunakan dalam kontrak pintar. Itu membuka dunia aplikasi Web3 untuk Bitcoin, sehingga Anda akan dapat memperdagangkan kripto, mengirim NFT, dan mengakses aplikasi DeFi menggunakan jaringan Bitcoin Hyper.

Semua di jaringan Bitcoin Hyper didukung oleh $HYPER. Ini adalah token utilitas resmi untuk Bitcoin Hyper, dan sudah banyak diminati, berdasarkan presale. Token ini mengurangi biaya transaksi pada kripto yang Anda beli di Bitcoin Hyper, serta memberi Anda akses ke Bitcoin Hyper DAO.

Yang terpenting, $HYPER memberi Anda akses ke fitur eksklusif pada kontrak pintar tertentu yang berjalan di jaringan Bitcoin Hyper. Anda dapat membelinya hari ini dengan harga hanya $0,013185, tetapi harga presale terus naik karena token senilai lebih dari $25,2 juta telah terjual.

Dapatkan token $HYPER Anda hari ini dan dapatkan reward staking hingga 47%.

3. Solana ($SOL) – Salah Satu Blockchain Layer-1 Tercepat

Solana ($SOL) adalah token yang terkait dengan blockchain Solana, Layer-1 berkinerja tinggi yang dirancang untuk mendukung aplikasi terdesentralisasi dan token kripto dalam lingkungan yang cepat dan mengenakan biaya minimal untuk berinteraksi dengan blockchain.

Protokol Solana menggunakan mekanisme konsensus proof-of-stake, dikombinasikan dengan mekanisme proof-of-history yang inovatif, yang secara signifikan mengurangi waktu validasi. Singkatnya, proof-of-history memungkinkan node Solana memverifikasi urutan transaksi tanpa memerlukan konsensus total tentang waktu.

Pengembang Solana terus bekerja pada cara-cara baru untuk membuat blockchain Solana lebih cepat. Baru hari ini, Helius mengumumkan bahwa mereka telah memecahkan masalah RPC terbesar yang dimiliki Solana, secara masif mengurangi jumlah transaksi yang diperlukan untuk mengindeks kembali transaksi Solana yang lebih lama dan menurunkan latensi di seluruh jaringan.

$SOL perlahan pulih setelah Oktober yang bergejolak, di mana harga turun ke level terendah sekitar $173. Selama seminggu terakhir, $SOL telah naik hampir 7% mencapai $196. Berita tentang aktivitas whale yang meningkat mungkin mendorong $SOL kembali melewati batas psikologis penting $200, setelah itu kita bisa melihat kembalinya harga seperti yang terlihat pada September.

Anda dapat membeli $SOL melalui sebagian besar CeX dan DeX.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain apa pun di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency apa pun. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

