BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Ketika investor memindai pasar untuk kripto terbaik untuk pengembalian yang lebih tinggi, persaingan di antara proyek Layer-1 yang sedang berkembang semakin memanas [...] Postingan Best Crypto for Higher Returns: Why BlockDAG Is Dominating 2025 as Pi Coin, Kaspa, and Worldcoin Lag Behind pertama kali muncul di Coindoo.Ketika investor memindai pasar untuk kripto terbaik untuk pengembalian yang lebih tinggi, persaingan di antara proyek Layer-1 yang sedang berkembang semakin memanas [...] Postingan Best Crypto for Higher Returns: Why BlockDAG Is Dominating 2025 as Pi Coin, Kaspa, and Worldcoin Lag Behind pertama kali muncul di Coindoo.

Kripto Terbaik untuk Pengembalian Lebih Tinggi: Mengapa BlockDAG Mendominasi 2025 sementara Pi Coin, Kaspa, dan Worldcoin Tertinggal

Oleh: Coindoo
2025/10/14 10:00
WHY
WHY$0.00000002379--%
Pi Network
PI$0.2268+0.60%
Solayer
LAYER$0.2525+10.55%
1
1$0.02383+11.35%

Saat investor menelusuri pasar untuk mencari kripto terbaik dengan imbal hasil tinggi, persaingan di antara proyek Layer-1 yang sedang berkembang semakin memanas. Pada tahun 2025, tiga token Pi Coin, Kaspa, dan Worldcoin sedang berjuang untuk mendapatkan relevansi, sementara satu proyek, BlockDAG, telah melesat ke depan, menulis ulang apa yang mungkin dalam fase pra-penjualan. Dengan lebih dari $422 juta terkumpul, Testnet terverifikasi, dan sponsorship Formula 1® yang bergengsi, BlockDAG disebut-sebut sebagai pesaing utama untuk keuntungan eksponensial.

Dari teknologi revolusioner hingga visibilitas mainstream, kenaikan pesat BlockDAG menunjukkan bahwa tidak semua pra-penjualan diciptakan sama. Sementara jaringan lama seperti Pi Coin dan Worldcoin berjuang untuk memberikan kemajuan nyata, arsitektur hybrid BDAG dan ekspansi yang didorong komunitas menetapkan standar baru. Bagi mereka yang mencari kripto terbaik dengan imbal hasil tinggi, ini bisa menjadi peluang penentu sebelum harga melambung pasca-peluncuran.

BlockDAG: Kekuatan $422 Juta yang Mendefinisikan Ulang Pertumbuhan Blockchain

BlockDAG telah menarik perhatian global dengan mengumpulkan lebih dari $422 juta, memastikan posisinya sebagai salah satu pra-penjualan paling sukses dalam sejarah kripto. Harga saat ini sebesar $0,0018 menawarkan titik masuk yang langka bagi investor sebelum listing yang dikonfirmasi pada $0,05. Arsitektur hybrid DAG + Proof-of-Work proyek ini memastikan skalabilitas dan keamanan secepat kilat, kombinasi yang menyaingi blockchain terkemuka dunia.

Testnet langsung, kompatibilitas EVM, dan lebih dari 4.500 pengembang yang membangun lebih dari 300 dApps mencerminkan adopsi dunia nyata, bukan spekulasi. Diverifikasi oleh CertiK dan Halborn, infrastruktur BlockDAG telah diuji untuk transparansi dan keamanan, pembeda penting dalam pasar yang penuh dengan janji-janji yang tidak terverifikasi.

Kemitraan multi-tahun merek dengan Tim BWT Alpine Formula One® juga telah membuat gelombang, memperkenalkan kripto kepada jutaan penggemar F1 di seluruh dunia. Tambahkan 3 juta penambang X1, 312.000 pemegang, dan kode TGE baru untuk reward akses awal, dan jelas mengapa BDAG berdiri sebagai kripto terbaik untuk imbal hasil lebih tinggi menjelang 2025. Setiap indikator — dari audit hingga adopsi menunjuk ke arah peluncuran yang dapat mendefinisikan generasi berikutnya dari dominasi Layer-1.

Pi Coin: Momentum Merosot dalam Ekosistem yang Mandek

Sementara BlockDAG melaju ke depan, Pi Coin (PI) terus kehilangan kepercayaan investor. Diperdagangkan sekitar $0,21, peluncuran mainnet Pi yang stagnan dan kurangnya listing di bursa telah membuat basis pengguna besarnya frustrasi. Lebih dari 50 juta token PI dipetakan ke dompet, tetapi transfer terbatas dan persetujuan KYC yang lambat telah menciptakan kemacetan.

Analis memperingatkan bahwa jika Jaringan Pi tidak beralih ke ekosistem yang sepenuhnya terbuka pada awal 2026, valuasinya bisa turun di bawah $0,15. Bagi investor yang mencari kripto terbaik untuk imbal hasil lebih tinggi, likuiditas Pi yang terbatas dan momentum yang memudar menjadikannya taruhan berisiko dibandingkan dengan kemajuan BlockDAG yang dapat diverifikasi. Meskipun komunitas Pi tetap optimis, ketidakmampuannya untuk memberikan aksesibilitas yang telah lama dijanjikan membuatnya tertinggal jauh di belakang para pemimpin yang sedang berkembang dalam inovasi blockchain.

Kaspa: Brilian Secara Teknis, Tergerus Pasar

Kaspa (KAS) diperdagangkan mendekati $0,061, turun hampir 20% minggu ini meskipun ada pemulihan harian yang moderat. Dikenal dengan struktur BlockDAG-nya yang memungkinkan pembuatan blok paralel, upgrade Crescendo 10 BPS Kaspa yang akan datang bertujuan untuk meningkatkan throughput transaksi. Ini adalah cerita teknologi yang kuat, tetapi kelemahan pasar yang lebih luas terus menekan harganya.

Ekosistem Kaspa yang berkembang, termasuk dukungan token KRC-20, menunjukkan harapan, tetapi kurang memiliki daya tarik budaya dan kemitraan dunia nyata yang membuat BlockDAG menonjol. Analis mengidentifikasi $0,055 sebagai dukungan kunci; pelanggaran apa pun dapat menyebabkan koreksi yang lebih dalam. Meskipun maju secara teknis, jalan Kaspa untuk menjadi kripto terbaik untuk imbal hasil lebih tinggi sangat bergantung pada pemulihan pasar dan adopsi jaringan, dua elemen yang telah dicapai BlockDAG sebelum peluncuran.

Worldcoin: Harapan Tinggi, Risiko Lebih Tinggi

Worldcoin (WLD) tetap bergejolak, turun hampir 50% pada Oktober setelah menghadapi tekanan regulasi dan likuidasi pasar secara luas. Sekarang diperdagangkan sekitar $0,90, jauh di bawah level tertinggi September yaitu $1,80. Meskipun misinya yang ambisius "bukti kepribadian" melalui verifikasi iris, kontroversi privasi di India dan Eropa telah melemparkan bayangan panjang atas masa depannya.

Didukung oleh Tools for Humanity, Worldcoin baru-baru ini mengumumkan program likuiditas senilai $250 juta di bawah rebranding World Network, namun analis tetap berhati-hati. Sentimen pasar bearish, dengan perkiraan penurunan lebih lanjut sebesar 25% sebelum stabilisasi. Bagi mereka yang mencari kripto terbaik untuk imbal hasil lebih tinggi, potensi Worldcoin datang dengan risiko regulasi dan reputasi yang signifikan, kontras dengan audit bersih dan operasi transparan BlockDAG.

Kesimpulan: Uang Pintar Bergerak Menuju BlockDAG

Dalam tahun di mana kepercayaan pasar terfragmentasi, satu proyek menyatukan investor di berbagai kategori. BlockDAG, dengan pra-penjualan $422 juta, teknologi terverifikasi, dan sponsorship mainstream, mewakili kripto terbaik untuk imbal hasil lebih tinggi menjelang 2025. Kombinasi adopsi nyata, keamanan yang diaudit, dan pemasaran global melalui kemitraan Formula 1® memberikannya momentum finansial dan budaya.

Sementara Pi Coin berjuang untuk likuiditas, Kaspa melawan volatilitas, dan Worldcoin menghadapi hambatan regulasi, BlockDAG telah memantapkan dirinya sebagai pelopor proyek langka dengan bukti, mitra, dan potensi. Pada $0,0018, jendela untuk mengamankan akses awal melalui kode TGE semakin menyempit dengan cepat.

Bagi investor yang mengejar kripto terbaik untuk imbal hasil lebih tinggi, ini mungkin putaran terakhir sebelum BlockDAG mencapai mainnet dan menulis ulang rekor kesuksesan blockchain.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau jasa yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Artikel Best Crypto for Higher Returns: Why BlockDAG Is Dominating 2025 as Pi Coin, Kaspa, and Worldcoin Lag Behind pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+2.95%
Bitcoin
BTC$103,750.26+1.98%
Major
MAJOR$0.1007+3.15%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002986-13.09%
Union
U$0.006195-2.42%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,475.57
$103,475.57$103,475.57

+1.73%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,531.86
$3,531.86$3,531.86

+4.59%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$161.70
$161.70$161.70

+3.21%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3090
$2.3090$2.3090

+2.33%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$637.15
$637.15$637.15

+24.66%