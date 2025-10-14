Saat investor menelusuri pasar untuk mencari kripto terbaik dengan imbal hasil tinggi, persaingan di antara proyek Layer-1 yang sedang berkembang semakin memanas. Pada tahun 2025, tiga token Pi Coin, Kaspa, dan Worldcoin sedang berjuang untuk mendapatkan relevansi, sementara satu proyek, BlockDAG, telah melesat ke depan, menulis ulang apa yang mungkin dalam fase pra-penjualan. Dengan lebih dari $422 juta terkumpul, Testnet terverifikasi, dan sponsorship Formula 1® yang bergengsi, BlockDAG disebut-sebut sebagai pesaing utama untuk keuntungan eksponensial.

Dari teknologi revolusioner hingga visibilitas mainstream, kenaikan pesat BlockDAG menunjukkan bahwa tidak semua pra-penjualan diciptakan sama. Sementara jaringan lama seperti Pi Coin dan Worldcoin berjuang untuk memberikan kemajuan nyata, arsitektur hybrid BDAG dan ekspansi yang didorong komunitas menetapkan standar baru. Bagi mereka yang mencari kripto terbaik dengan imbal hasil tinggi, ini bisa menjadi peluang penentu sebelum harga melambung pasca-peluncuran.

BlockDAG: Kekuatan $422 Juta yang Mendefinisikan Ulang Pertumbuhan Blockchain

BlockDAG telah menarik perhatian global dengan mengumpulkan lebih dari $422 juta, memastikan posisinya sebagai salah satu pra-penjualan paling sukses dalam sejarah kripto. Harga saat ini sebesar $0,0018 menawarkan titik masuk yang langka bagi investor sebelum listing yang dikonfirmasi pada $0,05. Arsitektur hybrid DAG + Proof-of-Work proyek ini memastikan skalabilitas dan keamanan secepat kilat, kombinasi yang menyaingi blockchain terkemuka dunia.

Testnet langsung, kompatibilitas EVM, dan lebih dari 4.500 pengembang yang membangun lebih dari 300 dApps mencerminkan adopsi dunia nyata, bukan spekulasi. Diverifikasi oleh CertiK dan Halborn, infrastruktur BlockDAG telah diuji untuk transparansi dan keamanan, pembeda penting dalam pasar yang penuh dengan janji-janji yang tidak terverifikasi.

Kemitraan multi-tahun merek dengan Tim BWT Alpine Formula One® juga telah membuat gelombang, memperkenalkan kripto kepada jutaan penggemar F1 di seluruh dunia. Tambahkan 3 juta penambang X1, 312.000 pemegang, dan kode TGE baru untuk reward akses awal, dan jelas mengapa BDAG berdiri sebagai kripto terbaik untuk imbal hasil lebih tinggi menjelang 2025. Setiap indikator — dari audit hingga adopsi menunjuk ke arah peluncuran yang dapat mendefinisikan generasi berikutnya dari dominasi Layer-1.

Pi Coin: Momentum Merosot dalam Ekosistem yang Mandek

Sementara BlockDAG melaju ke depan, Pi Coin (PI) terus kehilangan kepercayaan investor. Diperdagangkan sekitar $0,21, peluncuran mainnet Pi yang stagnan dan kurangnya listing di bursa telah membuat basis pengguna besarnya frustrasi. Lebih dari 50 juta token PI dipetakan ke dompet, tetapi transfer terbatas dan persetujuan KYC yang lambat telah menciptakan kemacetan.

Analis memperingatkan bahwa jika Jaringan Pi tidak beralih ke ekosistem yang sepenuhnya terbuka pada awal 2026, valuasinya bisa turun di bawah $0,15. Bagi investor yang mencari kripto terbaik untuk imbal hasil lebih tinggi, likuiditas Pi yang terbatas dan momentum yang memudar menjadikannya taruhan berisiko dibandingkan dengan kemajuan BlockDAG yang dapat diverifikasi. Meskipun komunitas Pi tetap optimis, ketidakmampuannya untuk memberikan aksesibilitas yang telah lama dijanjikan membuatnya tertinggal jauh di belakang para pemimpin yang sedang berkembang dalam inovasi blockchain.

Kaspa: Brilian Secara Teknis, Tergerus Pasar

Kaspa (KAS) diperdagangkan mendekati $0,061, turun hampir 20% minggu ini meskipun ada pemulihan harian yang moderat. Dikenal dengan struktur BlockDAG-nya yang memungkinkan pembuatan blok paralel, upgrade Crescendo 10 BPS Kaspa yang akan datang bertujuan untuk meningkatkan throughput transaksi. Ini adalah cerita teknologi yang kuat, tetapi kelemahan pasar yang lebih luas terus menekan harganya.

Ekosistem Kaspa yang berkembang, termasuk dukungan token KRC-20, menunjukkan harapan, tetapi kurang memiliki daya tarik budaya dan kemitraan dunia nyata yang membuat BlockDAG menonjol. Analis mengidentifikasi $0,055 sebagai dukungan kunci; pelanggaran apa pun dapat menyebabkan koreksi yang lebih dalam. Meskipun maju secara teknis, jalan Kaspa untuk menjadi kripto terbaik untuk imbal hasil lebih tinggi sangat bergantung pada pemulihan pasar dan adopsi jaringan, dua elemen yang telah dicapai BlockDAG sebelum peluncuran.

Worldcoin: Harapan Tinggi, Risiko Lebih Tinggi

Worldcoin (WLD) tetap bergejolak, turun hampir 50% pada Oktober setelah menghadapi tekanan regulasi dan likuidasi pasar secara luas. Sekarang diperdagangkan sekitar $0,90, jauh di bawah level tertinggi September yaitu $1,80. Meskipun misinya yang ambisius "bukti kepribadian" melalui verifikasi iris, kontroversi privasi di India dan Eropa telah melemparkan bayangan panjang atas masa depannya.

Didukung oleh Tools for Humanity, Worldcoin baru-baru ini mengumumkan program likuiditas senilai $250 juta di bawah rebranding World Network, namun analis tetap berhati-hati. Sentimen pasar bearish, dengan perkiraan penurunan lebih lanjut sebesar 25% sebelum stabilisasi. Bagi mereka yang mencari kripto terbaik untuk imbal hasil lebih tinggi, potensi Worldcoin datang dengan risiko regulasi dan reputasi yang signifikan, kontras dengan audit bersih dan operasi transparan BlockDAG.

Kesimpulan: Uang Pintar Bergerak Menuju BlockDAG

Dalam tahun di mana kepercayaan pasar terfragmentasi, satu proyek menyatukan investor di berbagai kategori. BlockDAG, dengan pra-penjualan $422 juta, teknologi terverifikasi, dan sponsorship mainstream, mewakili kripto terbaik untuk imbal hasil lebih tinggi menjelang 2025. Kombinasi adopsi nyata, keamanan yang diaudit, dan pemasaran global melalui kemitraan Formula 1® memberikannya momentum finansial dan budaya.

Sementara Pi Coin berjuang untuk likuiditas, Kaspa melawan volatilitas, dan Worldcoin menghadapi hambatan regulasi, BlockDAG telah memantapkan dirinya sebagai pelopor proyek langka dengan bukti, mitra, dan potensi. Pada $0,0018, jendela untuk mengamankan akses awal melalui kode TGE semakin menyempit dengan cepat.

Bagi investor yang mengejar kripto terbaik untuk imbal hasil lebih tinggi, ini mungkin putaran terakhir sebelum BlockDAG mencapai mainnet dan menulis ulang rekor kesuksesan blockchain.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau jasa yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Artikel Best Crypto for Higher Returns: Why BlockDAG Is Dominating 2025 as Pi Coin, Kaspa, and Worldcoin Lag Behind pertama kali muncul di Coindoo.