Presale Kripto Terbaik 2025: Mengapa BlockchainFX ($BFX) Bisa Mengungguli BlockDAG, Remittix, Bitcoin Hyper, dan Snorter Token untuk Keuntungan 100x

Oleh: Coindoo
2025/10/25 21:35
Di sinilah BlockchainFX ($BFX) mengubah permainan. Dengan perpaduan kuat antara imbalan trading, tokenomics deflasi, dan aksesibilitas global, platform ini menarik perhatian dari para whale kripto dan pendatang baru.

Sementara itu, buzz presale terus berlanjut seputar BlockDAG, Remittix, Bitcoin Hyper, dan Snorter Token, masing-masing membawa proposisi unik. Namun tidak ada yang menggabungkan utilitas konsisten dengan desain yang berfokus pada investor seperti BlockchainFX. Artikel ini akan membahas perkembangan dan pembaruan terbaru di semua koin ini dan mengapa BlockchainFX bisa menjadi presale kripto terbaik bagi mereka yang mencari ROI tinggi dan keuntungan jangka panjang.

BlockchainFX ($BFX): Mekanisme Reward yang Dibangun untuk Nilai Nyata

BlockchainFX telah memposisikan dirinya sebagai salah satu presale kripto terbaik di 2025 berkat fitur intinya—distribusi reward dari aktivitas trading. Pemegang $BFX secara otomatis mendapatkan reward USDT setiap kali terjadi perdagangan di platform BlockchainFX. Ini mengubah kepemilikan menjadi penghasilan, menciptakan peluang pendapatan pasif yang membuat token ini menonjol dari aset spekulatif biasa.

Fitur kedua yang mendorong kebangkitan BlockchainFX adalah sistem trading multi-aset all-in-one. Alih-alih terbatas pada pasar kripto, platform ini menawarkan akses ke saham, forex, dan komoditas dalam satu ekosistem. Kombinasi aksesibilitas dan fleksibilitas tersebut membuka pintu bagi penggemar kripto dan investor tradisional, menjadikan BlockchainFX sebagai peluang kripto 10x sejati yang dirancang untuk adopsi jangka panjang.

Rincian Presale BlockchainFX: Struktur, Harga, dan Potensi Pertumbuhan

BlockchainFX ($BFX) dibangun di atas Ethereum dengan total pasokan 3,5 miliar token dan distrukturkan dengan model deflasi untuk mempertahankan nilai. Proyek ini bertujuan untuk harga listing $0,05, sementara harga presale saat ini adalah $0,028. Sudah lebih dari $9,9 juta telah terkumpul, menandakan kepercayaan besar dari investor awal. Token yang tidak terjual akan dibakar, dan likuiditas akan dikunci pasca-peluncuran, memastikan transparansi dan kepercayaan jangka panjang.

Berikut gambaran skenario investasi. Investasi $5.000 pada harga presale saat ini $0,028 akan membeli sekitar 178.571 token. Dengan menerapkan kode bonus CANDY40, investor menerima 40% token tambahan, meningkatkan total menjadi hampir 250.000. Jika BlockchainFX mencapai $1, $5.000 tersebut berpotensi menjadi $250.000. Itulah mengapa banyak yang menyebutnya sebagai presale kripto terbaik untuk keuntungan 100x di 2025.

Untuk merayakan kesuksesan presale-nya, BlockchainFX memberikan hadiah senilai $500.000 dalam token BFX, dengan 20 pemenang berbagi kumpulan hadiah. Pemenang pertama menerima $250.000, sementara kedua mendapatkan $100.000, ketiga mendapatkan $50.000, dan yang lain berbagi sisanya. Untuk berpartisipasi, investor dapat menyelesaikan tindakan sederhana seperti membeli BFX, meninggalkan ulasan TrustPilot, memposting ulang di X, bergabung dengan Telegram, atau memposting di Reddit dan TikTok. Hadiah diluncurkan setelah presale terjual habis, menjadikannya alasan lain untuk bertindak cepat.

BlockDAG: Kontender Layer-1 Dengan Spekulasi Tinggi

BlockDAG telah menjadi salah satu presale yang paling banyak dibicarakan tahun ini, mengumpulkan ratusan juta dan menghasilkan keterlibatan komunitas yang besar. Fokus proyek ini adalah pada teknologi Layer-1 yang dapat diskalakan, mempromosikan validasi lebih cepat dan biaya transaksi lebih rendah. Meskipun mengesankan, sebagian besar daya tariknya berasal dari pemasaran agresif dan hype. Ini mungkin menawarkan potensi pertumbuhan cepat, tetapi kurang memiliki mekanisme pendapatan bawaan dan utilitas dunia nyata yang terdiversifikasi seperti BlockchainFX.

Remittix: Pembayaran dan Pengiriman Uang di Blockchain

Remittix telah membangun fondasi yang kuat dalam pembayaran lintas batas, bertujuan untuk menyederhanakan bagaimana mata uang digital dan fiat berinteraksi. Dengan angka penggalangan dana yang kuat dan misi ambisius untuk mendefinisikan ulang transfer uang internasional, ia menciptakan ceruk sendiri. Namun, ia beroperasi dalam lingkup yang sempit dibandingkan dengan BlockchainFX, yang mengintegrasikan trading, reward, dan kegunaan sehari-hari dalam satu ekosistem.

Bitcoin Hyper: Memodernisasi Jaringan Bitcoin

Bitcoin Hyper berusaha meningkatkan ekosistem Bitcoin melalui solusi skalabilitas Layer-2. Dengan mengatasi kecepatan transaksi yang lambat dan biaya jaringan yang tinggi, ia bertujuan memposisikan diri sebagai pendamping Bitcoin generasi berikutnya. Meskipun ini memberinya keunggulan teknologi yang berbeda, struktur reward yang terbatas dan fokus tunggal pada infrastruktur membuatnya kurang berpusat pada investor dibandingkan model penghasilan berbasis luas BlockchainFX.

Snorter Token: Energi Meme Bertemu Teknologi

Snorter Token telah menarik perhatian melalui campuran daya tarik koin meme dan utilitas nyata dengan bot trading berbasis Telegram. Perpaduan humor dan teknologi ini telah membawa token ini popularitas cepat di lingkaran presale. Namun, seperti banyak proyek meme, proposisi nilai Snorter sangat bergantung pada sentimen komunitas. Sebaliknya, BlockchainFX menawarkan manfaat nyata seperti reward token, mekanisme deflasi, dan fitur kripto yang dapat dibelanjakan yang memperkuat kepercayaan investor.

Mengapa Bergabung dengan Presale $BFX Adalah Langkah Cerdas

Bergabung dengan presale $BFX lebih dari sekadar investasi—ini adalah kesempatan untuk menjadi bagian dari ekosistem berbasis utilitas yang tumbuh bersama basis penggunanya. Setiap transaksi mendorong reward pemegang token, menciptakan potensi penghasilan konsisten terlepas dari volatilitas pasar. Aksesibilitas multi-pasarnya memungkinkan investor untuk mendiversifikasi dengan mudah di berbagai kelas aset.

BlockchainFX juga menawarkan keuntungan substansial bagi investor awal, dari token tambahan melalui kode CANDY40 hingga kesempatan memenangkan hadiah $500.000. Dibandingkan dengan sifat murni spekulatif dari kebanyakan presale, BlockchainFX memberikan investor bonus jangka pendek dan stabilitas jangka panjang. Kombinasi mekanisme terstruktur dan insentif awal menjadikannya salah satu presale kripto terbaik tahun 2025 dan kontender utama untuk keuntungan 100x.

Kesimpulan

Dunia presale sedang bergejolak dengan energi saat BlockDAG, Remittix, Bitcoin Hyper, dan Snorter Token masing-masing mendorong narasi inovasi dan pertumbuhan mereka sendiri. Namun BlockchainFX ($BFX) membedakan dirinya dengan menggabungkan teknologi, nilai dunia nyata, dan generasi pendapatan menjadi satu platform. Presale-nya telah mencapai pendanaan hampir penuh, dan jalur menuju harga listing $0,05 terlihat solid. Investor yang mencari presale kripto terbaik untuk dimasuki musim ini mungkin menemukan BlockchainFX tidak hanya menjanjikan—tetapi menentukan.

Untuk Informasi Lebih Lanjut

Website: https://blockchainfx.com/ 

X: https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram Chat: https://t.me/blockchainfx_chat

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan dari penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Postingan Best Crypto Presales 2025: Why BlockchainFX ($BFX) Could Outperform BlockDAG, Remittix, Bitcoin Hyper, and Snorter Token for 100x Gains pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

