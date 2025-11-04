BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDR Bitcoin turun 2,4% menjadi $104.956 setelah jatuh di bawah $105.000 pada Selasa pagi Lebih dari $1,27 miliar posisi kripto dengan leverage dilikuidasi dalam 24 jam, gelombang terbesar dalam beberapa minggu Pejabat Fed mengirimkan sinyal campuran tentang pemotongan suku bunga di masa depan, dengan beberapa mengatakan inflasi tidak turun cukup cepat Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto turun ke [...] Artikel Bitcoin (BTC) Price: Falls Below $105,000 as $1.3 Billion Liquidation Wave Hits Crypto Markets pertama kali muncul di CoinCentral.TLDR Bitcoin turun 2,4% menjadi $104.956 setelah jatuh di bawah $105.000 pada Selasa pagi Lebih dari $1,27 miliar posisi kripto dengan leverage dilikuidasi dalam 24 jam, gelombang terbesar dalam beberapa minggu Pejabat Fed mengirimkan sinyal campuran tentang pemotongan suku bunga di masa depan, dengan beberapa mengatakan inflasi tidak turun cukup cepat Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto turun ke [...] Artikel Bitcoin (BTC) Price: Falls Below $105,000 as $1.3 Billion Liquidation Wave Hits Crypto Markets pertama kali muncul di CoinCentral.

Harga Bitcoin (BTC): Turun Di Bawah $105.000 saat Gelombang Likuidasi $1,3 Miliar Melanda Pasar Kripto

Oleh: Coincentral
2025/11/04 15:14
Bitcoin
BTC$102,268.05+0.45%
4
4$0.06075-2.53%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12291+4.39%
Threshold
T$0.0126-3.44%
Index Cooperative
INDEX$0.819-0.84%

TLDR

  • Bitcoin turun 2,4% menjadi $104.956 setelah jatuh di bawah $105.000 pada Selasa pagi
  • Lebih dari $1,27 miliar posisi kripto dengan leverage dilikuidasi dalam 24 jam, gelombang terbesar dalam beberapa minggu
  • Pejabat Fed mengirimkan sinyal campuran tentang pemotongan suku bunga di masa depan, dengan beberapa mengatakan inflasi tidak turun cukup cepat
  • Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto turun menjadi 21 dari 100, level terendahnya dalam hampir tujuh bulan
  • Altcoin utama juga menurun, dengan Solana turun 10%, Ethereum turun 6%, dan XRP turun 5,5%

Bitcoin memperpanjang kerugiannya pada hari Selasa, jatuh di bawah $105.000 saat pasar kripto mengalami salah satu gelombang likuidasi terbesar dalam beberapa minggu terakhir. Cryptocurrency terbesar di dunia ini diperdagangkan 2,4% lebih rendah pada $104.956,8 pada pukul 01:02 ET.

Bitcoin (BTC) PriceBitcoin (BTC) Price

Penurunan ini terjadi setelah Bitcoin turun hampir 4% pada sesi sebelumnya. Ini membawa cryptocurrency ke level terendahnya sejak pertengahan Oktober.

Data dari CoinGlass mengungkapkan bahwa lebih dari $1,27 miliar posisi futures dengan leverage terhapus di seluruh pasar kripto dalam 24 jam terakhir. Ini menandai peristiwa likuidasi terbesar dalam beberapa minggu.

Source: Coinglass

Sebagian besar kerugian berasal dari posisi long. Trader yang bertaruh pada kenaikan harga lebih lanjut terpaksa menutup posisi mereka ketika harga Bitcoin tiba-tiba turun.

Penurunan tajam terjadi saat selera risiko melemah di seluruh pasar global. Investor memproses sinyal campuran dari pejabat Federal Reserve mengenai kebijakan moneter masa depan.

Pesan-pesan yang bertentangan ini meningkatkan ketidakpastian tentang apakah Fed akan kembali memotong suku bunga pada Desember. Ini mendorong trader untuk mengurangi eksposur risiko mereka.

Dolar AS yang lebih kuat dan imbal hasil Treasury yang meningkat memberikan tekanan tambahan pada Bitcoin dan cryptocurrency lainnya.

Sentimen Pasar Mencapai Ketakutan Ekstrem

Jatuhnya Bitcoin di bawah $106.000 mendorong sentimen pasar kripto ke wilayah "Ketakutan Ekstrem". Indeks Ketakutan & Keserakahan turun menjadi 21 dari 100 pada hari Selasa, turun dari 42 pada hari sebelumnya.

Source: Alternative.me

Ini merupakan pembacaan indeks terendah dalam hampir tujuh bulan. Terakhir kali mencapai level ini adalah pada 9 April, ketika mencapai 18 dari 100.

Indeks sebelumnya menunjukkan "Ketakutan Ekstrem" pada 22 Oktober, ketika skornya 25 dari 100. Pada saat itu, Bitcoin turun dari lebih dari $110.000 menjadi di bawah $108.000.

Bitcoin jatuh ke level terendah 24 jam sebesar $105.540 pada hari Senin. Sebelumnya telah mencapai puncak intraday lebih dari $109.000 sebelum penurunan.

Kekhawatiran Kebijakan Fed Mendorong Aksi Jual

Federal Reserve memotong suku bunga untuk kedua kalinya tahun ini pada hari Rabu lalu. Namun, para pejabat mengisyaratkan mereka mungkin tidak akan menurunkan suku bunga lagi pada tahun 2025.

Pengumuman ini menyebabkan pasar kripto turun. Investor berharap untuk pemotongan suku bunga tambahan sepanjang tahun.

Minggu lalu, dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin mengalami arus keluar bersih hampir $800 juta. Pembelian institusional turun di bawah pasokan harian yang ditambang untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan.

Analis mengatribusikan penurunan Bitcoin saat ini pada berkurangnya permintaan institusional dan aktivitas blockchain yang lebih rendah. Kekhawatiran tentang Federal Reserve yang semakin hawkish juga berperan.

Altcoin Menghadapi Penurunan Tajam

Sebagian besar altcoin mengalami kerugian serupa dengan Bitcoin pada hari Selasa. Ethereum, cryptocurrency terbesar kedua di dunia, turun 6% menjadi $3.497,92.

XRP, yang menempati peringkat sebagai kripto terbesar ketiga, turun 5,5% menjadi $2,28. Solana menghadapi penurunan paling tajam di antara cryptocurrency utama, anjlok 10,1%.

Cardano turun 5,5%, sementara Polygon kehilangan 7,6%. Token meme juga mengalami kerugian, dengan Dogecoin turun 5% dan $TRUMP mundur 8,3%.

Penurunan ini memperpanjang awal November yang bergejolak untuk Bitcoin. Bitcoin mencatat kerugian Oktober pertamanya sejak 2018 selama bulan yang secara historis kuat.

Bitcoin secara historis telah mendapatkan rata-rata lebih dari 42% pada bulan November. Bulan ini biasanya menempati periode terbaiknya untuk pertumbuhan, meskipun pola ini tidak bertahan dalam beberapa tahun terakhir.

Saham Cipher Mining naik lebih dari 20% pada hari Senin setelah mengumumkan sewa senilai $5,5 miliar selama 15 tahun dengan Amazon Web Services. Kesepakatan ini akan menyediakan kapasitas 300 megawatt untuk infrastruktur AI mulai tahun 2026.

The post Bitcoin (BTC) Price: Falls Below $105,000 as $1.3 Billion Liquidation Wave Hits Crypto Markets appeared first on CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003343+0.26%
XRP
XRP$2.2739-0.82%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2739-0.82%
FINANCE
FINANCE$0.000294-14.46%
DeFi
DEFI$0.000789+1.67%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Sebaliknya, ICP telah mengalami penurunan tajam setelah reli terbaru.
Zcash
ZEC$610.72+11.54%
Monero
XMR$448.13+23.21%
Bitcoin
BTC$102,127.15+0.06%
Bagikan
CryptoPotato2025/11/09 18:40

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,268.05
$102,268.05$102,268.05

+0.54%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,452.53
$3,452.53$3,452.53

+2.24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.49
$159.49$159.49

+1.79%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2780
$2.2780$2.2780

+0.95%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$607.71
$607.71$607.71

+18.90%