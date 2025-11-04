Harga Bitcoin (BTC): Turun Di Bawah $105.000 saat Gelombang Likuidasi $1,3 Miliar Melanda Pasar Kripto

TLDR

Bitcoin turun 2,4% menjadi $104.956 setelah jatuh di bawah $105.000 pada Selasa pagi

Lebih dari $1,27 miliar posisi kripto dengan leverage dilikuidasi dalam 24 jam, gelombang terbesar dalam beberapa minggu

Pejabat Fed mengirimkan sinyal campuran tentang pemotongan suku bunga di masa depan, dengan beberapa mengatakan inflasi tidak turun cukup cepat

Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto turun menjadi 21 dari 100, level terendahnya dalam hampir tujuh bulan

Altcoin utama juga menurun, dengan Solana turun 10%, Ethereum turun 6%, dan XRP turun 5,5%

Bitcoin memperpanjang kerugiannya pada hari Selasa, jatuh di bawah $105.000 saat pasar kripto mengalami salah satu gelombang likuidasi terbesar dalam beberapa minggu terakhir. Cryptocurrency terbesar di dunia ini diperdagangkan 2,4% lebih rendah pada $104.956,8 pada pukul 01:02 ET.

Bitcoin (BTC) Price

Penurunan ini terjadi setelah Bitcoin turun hampir 4% pada sesi sebelumnya. Ini membawa cryptocurrency ke level terendahnya sejak pertengahan Oktober.

Data dari CoinGlass mengungkapkan bahwa lebih dari $1,27 miliar posisi futures dengan leverage terhapus di seluruh pasar kripto dalam 24 jam terakhir. Ini menandai peristiwa likuidasi terbesar dalam beberapa minggu.

Source: Coinglass

Sebagian besar kerugian berasal dari posisi long. Trader yang bertaruh pada kenaikan harga lebih lanjut terpaksa menutup posisi mereka ketika harga Bitcoin tiba-tiba turun.

Penurunan tajam terjadi saat selera risiko melemah di seluruh pasar global. Investor memproses sinyal campuran dari pejabat Federal Reserve mengenai kebijakan moneter masa depan.

Pesan-pesan yang bertentangan ini meningkatkan ketidakpastian tentang apakah Fed akan kembali memotong suku bunga pada Desember. Ini mendorong trader untuk mengurangi eksposur risiko mereka.

Dolar AS yang lebih kuat dan imbal hasil Treasury yang meningkat memberikan tekanan tambahan pada Bitcoin dan cryptocurrency lainnya.

Sentimen Pasar Mencapai Ketakutan Ekstrem

Jatuhnya Bitcoin di bawah $106.000 mendorong sentimen pasar kripto ke wilayah "Ketakutan Ekstrem". Indeks Ketakutan & Keserakahan turun menjadi 21 dari 100 pada hari Selasa, turun dari 42 pada hari sebelumnya.

Source: Alternative.me

Ini merupakan pembacaan indeks terendah dalam hampir tujuh bulan. Terakhir kali mencapai level ini adalah pada 9 April, ketika mencapai 18 dari 100.

Indeks sebelumnya menunjukkan "Ketakutan Ekstrem" pada 22 Oktober, ketika skornya 25 dari 100. Pada saat itu, Bitcoin turun dari lebih dari $110.000 menjadi di bawah $108.000.

Bitcoin jatuh ke level terendah 24 jam sebesar $105.540 pada hari Senin. Sebelumnya telah mencapai puncak intraday lebih dari $109.000 sebelum penurunan.

Kekhawatiran Kebijakan Fed Mendorong Aksi Jual

Federal Reserve memotong suku bunga untuk kedua kalinya tahun ini pada hari Rabu lalu. Namun, para pejabat mengisyaratkan mereka mungkin tidak akan menurunkan suku bunga lagi pada tahun 2025.

Pengumuman ini menyebabkan pasar kripto turun. Investor berharap untuk pemotongan suku bunga tambahan sepanjang tahun.

Minggu lalu, dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin mengalami arus keluar bersih hampir $800 juta. Pembelian institusional turun di bawah pasokan harian yang ditambang untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan.

Analis mengatribusikan penurunan Bitcoin saat ini pada berkurangnya permintaan institusional dan aktivitas blockchain yang lebih rendah. Kekhawatiran tentang Federal Reserve yang semakin hawkish juga berperan.

Altcoin Menghadapi Penurunan Tajam

Sebagian besar altcoin mengalami kerugian serupa dengan Bitcoin pada hari Selasa. Ethereum, cryptocurrency terbesar kedua di dunia, turun 6% menjadi $3.497,92.

XRP, yang menempati peringkat sebagai kripto terbesar ketiga, turun 5,5% menjadi $2,28. Solana menghadapi penurunan paling tajam di antara cryptocurrency utama, anjlok 10,1%.

Cardano turun 5,5%, sementara Polygon kehilangan 7,6%. Token meme juga mengalami kerugian, dengan Dogecoin turun 5% dan $TRUMP mundur 8,3%.

Penurunan ini memperpanjang awal November yang bergejolak untuk Bitcoin. Bitcoin mencatat kerugian Oktober pertamanya sejak 2018 selama bulan yang secara historis kuat.

Bitcoin secara historis telah mendapatkan rata-rata lebih dari 42% pada bulan November. Bulan ini biasanya menempati periode terbaiknya untuk pertumbuhan, meskipun pola ini tidak bertahan dalam beberapa tahun terakhir.

Saham Cipher Mining naik lebih dari 20% pada hari Senin setelah mengumumkan sewa senilai $5,5 miliar selama 15 tahun dengan Amazon Web Services. Kesepakatan ini akan menyediakan kapasitas 300 megawatt untuk infrastruktur AI mulai tahun 2026.

The post Bitcoin (BTC) Price: Falls Below $105,000 as $1.3 Billion Liquidation Wave Hits Crypto Markets appeared first on CoinCentral.