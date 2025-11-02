BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Menurut trader dan analis on-chain Ali, Bitcoin bisa menguji kembali level $107.500 sebelum dorongan naik lainnya menuju resistensi sekitar [...] Artikel Bitcoin Membangun Tekanan dalam Rentang Sempit - Analis Memperingatkan Setup Breakout pertama kali muncul di Coindoo.Menurut trader dan analis on-chain Ali, Bitcoin bisa menguji kembali level $107.500 sebelum dorongan naik lainnya menuju resistensi sekitar [...] Artikel Bitcoin Membangun Tekanan dalam Rentang Sempit - Analis Memperingatkan Setup Breakout pertama kali muncul di Coindoo.

Bitcoin Membangun Tekanan dalam Rentang Sempit – Analis Memperingatkan Tentang Setup Breakout

Oleh: Coindoo
2025/11/02 13:30
ALI
ALI$0.00333-1.76%
EPNS
PUSH$0.01475+0.06%

Menurut trader dan analis on-chain Ali, Bitcoin bisa menguji kembali level $107.500 sebelum dorongan naik lain menuju resistensi sekitar $115.000. Pola ini, yang terlihat pada timeframe yang lebih rendah, menunjukkan kompresi harga seiring menyempitnya volatilitas. "

Pengujian ulang support $107.500 bisa terjadi sebelum dorongan lain menuju resistensi $115.000," kata Ali di X (sebelumnya Twitter), membagikan grafik yang menggambarkan rentang Bitcoin yang semakin ketat antara support yang meningkat dan resistensi yang datar.

Konsolidasi Berlanjut Meskipun Ada Optimisme Pasar

Pada grafik harian, Bitcoin telah berfluktuasi antara sekitar $106.000 dan $116.000 selama sebagian besar minggu lalu, mencerminkan pola konsolidasi yang lebih luas yang mendominasi sejak pertengahan Oktober. Indikator RSI tetap netral sekitar 46, tidak menunjukkan tanda-tanda momentum kuat ke arah mana pun. Sementara itu, histogram MACD tetap relatif datar, mengkonfirmasi kurangnya kekuatan tren saat trader menunggu pergerakan yang menentukan.

Harga saat ini diperdagangkan sekitar $110.300, dengan kenaikan harian kecil sekitar 0,35%. Analis menggambarkan situasi ini sebagai "konstruktif namun hati-hati," menunjukkan bahwa Bitcoin sedang mengumpulkan energi untuk pergerakan yang lebih besar setelah pasar mencerna ketidakpastian makro yang sedang berlangsung.

Pembelian Institusional Bertemu dengan Keraguan Ritel

Meskipun sentimen jangka pendek teredam, minat institusional terus meningkat. Pemegang besar, termasuk dana seperti BitMine dan lainnya, telah mengakumulasi saat harga turun, mengimbangi berkurangnya partisipasi ritel. Pergeseran kepemilikan ini, dijelaskan oleh analis makro Jordi Visser sebagai "fase IPO" Bitcoin, menunjukkan transfer lambat dari pemegang awal ke peserta baru yang lebih jangka panjang.

Visser membandingkan fase Bitcoin saat ini dengan ekuitas yang matang setelah go public – investor awal mengambil keuntungan sementara audiens yang lebih luas mulai mengakumulasi. Hasilnya, katanya, adalah periode pergerakan harga sideways yang membuat frustrasi yang akhirnya menstabilkan pasar dan menyiapkan panggung untuk pertumbuhan berkelanjutan.

[eradmore id="142363″]

Level Kunci yang Perlu Diperhatikan

Analis mengawasi $107.500 sebagai support jangka pendek yang kritis. Penembusan bersih di bawahnya bisa memicu pergerakan menuju $105.000, sementara pergerakan di atas $115.000 bisa membuka pintu untuk kembali ke kisaran pertengahan $120.000. Namun, tanpa momentum yang diperbarui, Bitcoin mungkin tetap terkunci dalam struktur segitiga sepanjang sebagian besar November.

Indeks Crypto Fear & Greed terus menunjukkan "ketakutan," menggarisbawahi ketidaksabaran trader yang semakin besar dengan kurangnya volatilitas. Namun, metrik seperti hashrate jaringan yang mencapai rekor tertinggi dan arus masuk ETF yang stabil menunjukkan bahwa fundamental Bitcoin tetap kuat – meskipun aksi harga tampak lesu.

Untuk saat ini, pengamat pasar mengharapkan lebih banyak konsolidasi, dengan koreksi jangka pendek kemungkinan terjadi sebelum terjadi breakout arah yang signifikan. Pergerakan signifikan berikutnya dapat menentukan trajektori Bitcoin menjelang akhir tahun – baik mengkonfirmasi akumulasi di sekitar $110.000 sebagai basis baru atau mengekspos kelemahan lebih lanjut di bawah $107.000.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Artikel Bitcoin Membangun Tekanan dalam Rentang Sempit – Analis Memperingatkan Setup Breakout pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003343+0.26%
XRP
XRP$2.2739-0.82%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2739-0.82%
FINANCE
FINANCE$0.000294-14.46%
DeFi
DEFI$0.000789+1.67%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Sebaliknya, ICP telah mengalami penurunan tajam setelah reli terbaru.
Zcash
ZEC$610.72+11.54%
Monero
XMR$448.13+23.21%
Bitcoin
BTC$102,127.15+0.06%
Bagikan
CryptoPotato2025/11/09 18:40

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,251.48
$102,251.48$102,251.48

+0.53%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,453.08
$3,453.08$3,453.08

+2.26%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.50
$159.50$159.50

+1.80%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2776
$2.2776$2.2776

+0.93%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$610.02
$610.02$610.02

+19.35%