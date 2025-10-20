Kekaisaran Bitcoin Berkembang: Strategy Menambahkan 168 BTC Lagi ke Perbendaharaan Besarnya

Akuisisi terbaru dilakukan dengan harga rata-rata sekitar $112.051 per koin, menurut co-founder dan ketua eksekutif perusahaan, Michael Saylor.

Dengan penambahan ini, MicroStrategy kini memegang jumlah yang mencengangkan yaitu 640.418 BTC, yang diakumulasi dengan total biaya sekitar $47,4 miliar – rata-rata sekitar $74.010 per Bitcoin. Hasil Bitcoin perusahaan telah melonjak 26% year-to-date pada tahun 2025, menggarisbawahi baik waktu strategisnya maupun keyakinan jangka panjang terhadap aset digital terbesar di dunia.

Saylor membagikan pembaruan di X, menegaskan kembali komitmennya terhadap Bitcoin sebagai aset cadangan utama perusahaan. Langkah ini juga menyoroti bagaimana akumulasi institusional tetap kuat bahkan ketika pasar kripto yang lebih luas mengalami volatilitas.

Strategi akumulasi konsisten MicroStrategy terus memposisikannya sebagai salah satu pemain korporasi paling berpengaruh dalam ekosistem Bitcoin. Dengan harga BTC yang bertahan di atas enam digit untuk sebagian besar tahun 2025, pendekatan berani perusahaan telah membuahkan hasil yang sangat baik – dan tampaknya tidak akan melambat dalam waktu dekat.

