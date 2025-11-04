Bitcoin Menghadapi Tekanan saat Penjualan Whale Meningkat, Teknikal Melemah

Menurut TradingView, data onchain terbaru menunjukkan bahwa persentase besar investor Bitcoin yang dianggap sebagai pemegang jangka panjang telah secara konsisten menjual koin mereka.

Analis onchain Burak Kesmeci menganalisis bias struktural saat ini di antara pemegang Bitcoin jangka panjang pada 1 November di platform media sosial X.

Dengan horizon waktu 30 hari, Kesmeci melacak aktivitas pembelian dan penjualan bersih investor Bitcoin jangka panjang menggunakan statistik Perubahan Posisi Bersih Pemegang Jangka Panjang.

Jika sinyalnya baik, biasanya berarti bahwa pemegang jangka panjang membeli lebih banyak Bitcoin daripada menjual, menunjukkan bahwa mereka berada dalam fase akumulasi bersih. Sebaliknya, pemegang jangka panjang kemungkinan mendekati fase distribusi jika metrik Perubahan Posisi Bersih Pemegang Jangka Panjang negatif.

Ada kecenderungan meningkat yang menguntungkan sisi penjualan dari metrik tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh Kesmeci dalam analisisnya.

Selama 30 hari terakhir, hampir 400.000 BTC telah dilikuidasi, menurut grafik tersebut. Sesuatu yang perlu dicatat adalah bahwa pemegang jangka panjang masih menjual, yang merupakan tren yang mengkhawatirkan.

Hal itu berpotensi menunjukkan kembalinya minat dan posisi strategis oleh investor yang terinformasi untuk siklus mendatang; bottom harga lokal bisa ditandai jika pemegang Bitcoin jangka panjang memilih untuk tidak menjual aset mereka.

Kripto terkemuka mungkin mengalami tren penurunan tambahan jika momentum distribusi ini berlanjut dan pemegang jangka panjangnya meningkatkan tekanan bearish mereka.

Pandangan Teknikal

Ringkasan analisis Bitcoin TradingView berdasarkan indikator teknikal paling populer, seperti moving average, osilator, dan pivot, menunjukkan tanda netral untuk minggu depan, dibandingkan dengan sinyal beli minggu lalu.

Ukuran jangka panjang juga telah berubah negatif, dengan indikator moving average menunjukkan sinyal jual. Osilator jangka pendek menunjukkan sikap netral.

Secara terpisah, Analisis Algoritma Keseluruhan InvestTech menunjukkan sinyal negatif lemah untuk rekomendasi satu hingga enam minggu mereka.

Menurut analisis mereka, untuk saat ini, harga Bitcoin bergerak dalam apa yang tampaknya menjadi saluran tren horizontal. Ini menunjukkan bahwa investor masih tidak yakin ke mana arah pasar dan menunggu lebih banyak tanda. Penembusan ke atas akan dilihat sebagai indikasi positif, dan penembusan ke bawah sebagai indikasi negatif.

Ada support di $107.200 dan resistance di $109.600 untuk token OG tersebut.

Ketika Bitcoin akhirnya melewati salah satu level ini, kita akan tahu arah yang benar. Token tersebut kehilangan nilai ketika volume tinggi, ketika harga menurun, dan rendah ketika harga naik, seperti yang ditunjukkan oleh keseimbangan volume negatif.

Menurut data SoSoValue, Total Net Open Interest Harian (Delta) adalah -$1,68 miliar.

Itu menunjukkan perbedaan negatif dalam perubahan harian kontrak terbuka antara call dan put.

Peningkatan kontrak terbuka untuk put menunjukkan bahwa market maker perlu menjual aset yang mendasarinya untuk melindungi posisi mereka, mengakibatkan penjualan lebih banyak ETF.

Dalam jangka pendek, Bitcoin dipandang sedikit negatif dari sudut pandang teknikal secara keseluruhan.

➢ Tetap terdepan. Bergabunglah dengan Blockhead di Telegram hari ini untuk semua berita terbaru di dunia kripto.

+ Ikuti Blockhead di Google News