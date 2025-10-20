Penambang Bitcoin melampaui BTC sebesar 500% – Di balik reli yang didorong AI yang tidak disangka-sangka

Poin-Poin Utama

Mengapa penambang Bitcoin mengungguli BTC?

Integrasi AI meningkatkan Cipher dan Iren sebesar 300-500% YTD, mengubah penambangan menjadi bisnis infrastruktur data.

Apa artinya ini bagi Bitcoin?

Pendapatan penambang yang stabil mengurangi tekanan jual, mempersiapkan BTC untuk pemulihan menuju $109K-$113K jika momentum berlanjut.

Bitcoin [BTC] menghadapi Oktober yang bergejolak, menyimpang dari kekuatan "Uptober" yang biasanya. Koin tersebut turun di bawah $107.000 pada pertengahan bulan, mencatat penurunan harian 0,28% dan mingguan 4,43%.

Namun, sorotan telah bergeser. Penambang Bitcoin mencuri perhatian, mengungguli BTC dengan keuntungan rekor yang didorong oleh integrasi kecerdasan buatan (AI) dan model pendapatan baru.

Saham penambangan Bitcoin mengambil alih kepemimpinan

2025 menandai tahun bersejarah bagi BTC, dengan koin sebagian besar diperdagangkan di atas $100.000. Namun, pemenang sebenarnya adalah para penambang.

Menurut Bloomberg, penambang Bitcoin mengungguli penambang BTC tradisional dengan beralih ke model hybrid yang menggabungkan kecerdasan buatan dan komputasi kinerja tinggi.

Dengan demikian, CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF melonjak lebih dari 150% year-to-date, mengungguli Bitcoin itu sendiri.

Menariknya, persepsi investor terhadap perusahaan penambangan telah bergeser karena mereka menganggapnya sebagai perusahaan infrastruktur teknologi.

Kunci di balik reli bersejarah penambang

Di tengah peningkatan penambang ini, Cipher Mining Inc., dan IREN LTD memimpin jalan. Bahkan, Cipher Mining Inc. melonjak 304% pada 2025.

Iren LTD bahkan memperoleh keuntungan lebih banyak, naik sekitar 519% hanya dalam tahun ini. Kedua perusahaan tersebut telah mengalami reli signifikan karena mereka beralih dari penambangan BTC murni ke infrastruktur AI, mencari pendapatan yang konsisten.

Dengan demikian, alih-alih hanya mengandalkan BTC, perusahaan-perusahaan ini memandang bahwa pelatihan AI dapat menawarkan sumber pendapatan yang lebih aman dan konsisten untuk meningkatkan pendapatan penambangan mereka.

Kedua perusahaan telah mengumpulkan modal signifikan untuk mendanai transisi ini.

Cipher mengamankan kesepakatan senilai $3 miliar dengan Fluidstack, sementara Iren baru-baru ini menyelesaikan penawaran catatan konversi senilai $1 miliar.

Langkah-langkah ini mengaburkan batas antara komputasi AI dan penambangan kripto, memungkinkan penambang untuk mendiversifikasi pendapatan karena Bitcoin Halving mengurangi imbalan blok menjadi 3,1 BTC.

Pendekatan hybrid ini telah mengubah cara investor memandang risiko. Dengan memanfaatkan aliran pendapatan berbasis AI, penambang mempertahankan arus kas yang lebih stabil bahkan ketika harga Bitcoin goyah.

Profitabilitas penambang tetap kuat

Secara signifikan, di tengah ekosistem yang berubah, profitabilitas penambang, meskipun moderat, tetap stabil sejak 22 Juni, ketika Puell Multiple turun di bawah 1.

Sejak itu, metrik ini berfluktuasi antara 1,3 dan 1,2. Pada waktu penerbitan, Puell Multiple berada sekitar 1,204, menunjukkan profitabilitas penambang yang sehat.

Stabilitas tersebut telah mendorong penambang untuk menyimpan BTC mereka daripada menjualnya, mengurangi arus masuk ke bursa dan mengurangi potensi tekanan penjualan.

Apa artinya ini bagi Bitcoin

Penambang telah mengungguli Bitcoin tahun ini karena mereka beralih ke infrastruktur AI, membangun aliran pendapatan yang lebih stabil di luar imbalan blok.

Sementara BTC tertinggal, pergeseran ini bisa menjadi penyelamat strategis. Investor tradisional sering memperlakukan saham penambang sebagai taruhan Bitcoin dengan leverage, yang berarti reli mereka dapat menandakan optimisme awal untuk kenaikan BTC berikutnya.

Ketika pendapatan penambang stabil melalui sumber alternatif seperti komputasi AI, tekanan untuk melikuidasi BTC menurun. Ini mengurangi risiko penjualan dan memperkuat dinamika pasokan pasar.

Jika pola ini bertahan, Bitcoin mungkin mendapatkan kembali momentum dan menguji ulang $109.590, berpotensi menargetkan Harga Realisasi Pemegang Jangka Pendek (STH) mendekati $113.200.

Namun, jika penambang tetap berhati-hati dan tekanan penjualan berlanjut, BTC dapat konsolidasi antara $105.000 dan $112.000 untuk jangka waktu yang lebih lama.