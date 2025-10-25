ETF spot Bitcoin mengalami arus masuk bersih sebesar $90,605 juta kemarin, sementara tidak ada satu pun dari dua belas ETF yang mengalami arus keluar bersih.

PANews melaporkan pada 25 Oktober bahwa menurut data SoSoValue, total arus masuk bersih ETF spot Bitcoin kemarin (24 Oktober, Waktu Timur) adalah US$90,605 juta.
ETF spot Bitcoin dengan arus masuk bersih harian terbesar kemarin adalah Fidelity ETF FBTC, dengan arus masuk bersih harian sebesar US$57,924 juta. Saat ini, total arus masuk bersih historis FBTC telah mencapai US$12,597 miliar.
Yang kedua adalah Blackrock ETF IBIT, dengan arus masuk bersih harian sebesar US$32,681 juta. Saat ini, total arus masuk bersih IBIT telah mencapai US$65,306 miliar.
Pada saat penulisan, total nilai aset bersih ETF spot Bitcoin adalah US$149,962 miliar, rasio aset bersih ETF (nilai pasar sebagai persentase dari total nilai pasar Bitcoin) mencapai 6,78%, dan arus masuk bersih kumulatif historis telah mencapai US$61,985 miliar.