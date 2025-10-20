ETF spot Bitcoin mengalami arus keluar bersih sebesar $1,23 miliar minggu lalu, yang kedua tertinggi dalam catatan

PANews melaporkan pada 20 Oktober bahwa menurut data SoSoValue, ETF spot Bitcoin mengalami arus keluar besar-besaran dari 13 hingga 17 Oktober, dengan arus keluar bersih dalam satu minggu sebesar $1,23 miliar, yang merupakan kedua tertinggi dalam catatan. Semua 12 ETF mengalami arus keluar bersih. GBTC dari Grayscale mengalami arus keluar bersih sebesar $298 juta, menjadikan arus keluar bersih kumulatifnya mencapai $24,5 miliar. ARKB, usaha patungan antara Ark Invest dan 21Shares, mengalami arus keluar bersih sebesar $290 juta, tetapi mempertahankan arus masuk bersih historisnya sebesar $2,06 miliar.

Saat ini, total nilai aset bersih ETF spot Bitcoin sekitar US$143,93 miliar, menyumbang 6,75% dari total nilai pasar Bitcoin, dan arus masuk bersih kumulatif historis adalah US$61,54 miliar.