BitMine Meningkatkan Treasury ETH sebesar $113M

BitMine Immersion Technologies menambahkan 27.316 ETH senilai $113 juta ke perbendaharaannya minggu ini, meningkatkan total kepemilikan Ethereum-nya menjadi $13,3 miliar. Hal ini menjadikan BitMine sebagai pemegang perbendaharaan ETH terbesar secara global dan perbendaharaan kripto terbesar kedua secara keseluruhan. Perusahaan yang dipimpin oleh Tom Lee ini bertujuan untuk mengakumulasi 5% dari total pasokan Ethereum. BitMine didukung oleh investor institusional terkemuka dan percaya bahwa Ethereum akan memainkan peran kunci dalam pasar keuangan masa depan.