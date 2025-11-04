Bitwise dan Grayscale Maju Terus: ETF XRP dan Dogecoin Siap Diluncurkan Tanpa Persetujuan SEC

TLDR

Bitwise dan Grayscale terus melanjutkan rencana mereka untuk meluncurkan exchange-traded funds (ETF) kripto yang melacak XRP dan Dogecoin. Kedua perusahaan telah mengungkapkan biaya pengelolaan untuk ETF mereka meskipun belum menerima persetujuan resmi dari Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. (SEC). Keputusan ini mengikuti pendekatan yang tidak konvensional di mana perusahaan-perusahaan tersebut memilih untuk mencantumkan produk mereka tanpa menunggu persetujuan SEC.

ETF XRP Bitwise Maju di Tengah Ketidakpastian SEC

Bitwise berencana meluncurkan ETF XRP dengan biaya pengelolaan sebesar 0,34%. Perusahaan ini mengejar langkah ini meskipun ada keheningan regulasi SEC yang berkelanjutan, yang disebabkan oleh penutupan pemerintah A.S. Strategi ini mencerminkan kesuksesan terbaru Bitwise dengan ETF Solana-nya, yang melihat arus masuk yang kuat pada hari pertama perdagangan.

Pasar ETF kripto telah mengalami peningkatan aktivitas, karena perusahaan-perusahaan seperti Bitwise mendorong maju dengan produk terkait kripto mereka. Penutupan pemerintah telah membatasi kemampuan SEC untuk meninjau dan menyetujui pengajuan baru, menciptakan peluang bagi perusahaan untuk melewati penundaan tradisional. Dengan memanfaatkan standar pencatatan SEC baru, Bitwise bertujuan untuk mencantumkan ETF XRP tanpa persetujuan langsung dari SEC.

Bitwise juga memanfaatkan momentum yang dihasilkan oleh peluncuran ETF sebelumnya, seperti ETF Solana, yang mengumpulkan $56 juta pada debutnya. Perusahaan ini berharap bahwa ETF XRP-nya dapat memanfaatkan antusiasme pasar yang serupa. Jika berhasil, langkah ini dapat menetapkan preseden untuk meluncurkan ETF kripto lebih cepat, bahkan di tengah ketidakpastian regulasi.

ETF Dogecoin Grayscale Mengikuti Jalur Serupa

Grayscale juga mengambil sikap proaktif dengan ETF kriptonya, mengajukan untuk meluncurkan ETF XRP dan Dogecoin. Grayscale mengungkapkan biaya pengelolaan sebesar 0,35% untuk kedua produk. Seperti Bitwise, Grayscale menavigasi ambiguitas regulasi untuk membawa ETF kriptonya ke pasar.

Keputusan perusahaan untuk meluncurkan tanpa persetujuan SEC mengikuti strateginya dengan Solana, di mana ia mencantumkan ETF tanpa menunggu lampu hijau SEC. ETF Dogecoin Grayscale dapat memanfaatkan minat yang berkembang pada ETF berbasis kripto, didorong oleh meningkatnya permintaan untuk produk investasi alternatif.

Pendekatan Grayscale mencerminkan tren yang lebih luas di ruang kripto, di mana perusahaan-perusahaan memanfaatkan aturan pencatatan SEC yang baru disetujui. Aturan-aturan ini memungkinkan ETF kripto untuk maju selama pernyataan pendaftaran S-1 diajukan, tanpa memerlukan persetujuan formal SEC.

ETF Kripto Mendapatkan Momentum di Tengah Perubahan Regulasi

Baik Bitwise dan Grayscale adalah bagian dari tren yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang meluncurkan ETF kripto meskipun ada ketidakpastian regulasi. Prosedur baru SEC untuk menyetujui ETF kripto telah membuka pintu untuk pencatatan yang lebih cepat. Meskipun lembaga tersebut belum memberikan persetujuan akhirnya untuk produk-produk ini, ia telah mengklarifikasi bahwa ETF yang memenuhi persyaratan pencatatan dapat dicantumkan secara otomatis.

ETF kripto dapat segera membentuk kembali lanskap aset digital. Dengan produk baru yang datang dari Bitwise, Grayscale, dan lainnya, pasar dapat melihat miliaran dalam arus masuk baru dalam beberapa bulan mendatang. Saat ETF kripto ini diluncurkan, mereka mungkin menandai titik balik di dunia investasi, dengan perusahaan-perusahaan mendapatkan kebebasan lebih besar untuk berinovasi meskipun ada tantangan yang disajikan oleh SEC dan penutupan pemerintah.

