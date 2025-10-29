BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDR BlackRock membeli 567 BTC dan 8.238 ETH senilai $99,5M melalui Coinbase. Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi aset kripto teratas bagi investor institusional. Pembelian ini mengikuti arus masuk yang meningkat ke ETF dan dana kripto. Institusi mengalihkan modal karena pemotongan suku bunga dan inflasi yang lebih rendah terlihat di depan. BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, telah memperluas kepemilikan kriptonya [...] Postingan BlackRock Memperoleh $99,5 juta Dalam BTC dan ETH Di Tengah Permintaan yang Meningkat pertama kali muncul di CoinCentral.TLDR BlackRock membeli 567 BTC dan 8.238 ETH senilai $99,5M melalui Coinbase. Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi aset kripto teratas bagi investor institusional. Pembelian ini mengikuti arus masuk yang meningkat ke ETF dan dana kripto. Institusi mengalihkan modal karena pemotongan suku bunga dan inflasi yang lebih rendah terlihat di depan. BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, telah memperluas kepemilikan kriptonya [...] Postingan BlackRock Memperoleh $99,5 juta Dalam BTC dan ETH Di Tengah Permintaan yang Meningkat pertama kali muncul di CoinCentral.

BlackRock Memperoleh $99.5 juta Dalam BTC dan ETH Di Tengah Permintaan yang Meningkat

Oleh: Coincentral
2025/10/29 17:50
Bitcoin
BTC$102,393.81+0.31%
Ethereum
ETH$3,455.41+1.66%
TOP Network
TOP$0.000096--%

TLDR

  • BlackRock membeli 567 BTC dan 8.238 ETH senilai $99,5 juta melalui Coinbase.
  • Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi aset kripto teratas bagi investor institusional.
  • Pembelian ini mengikuti peningkatan arus masuk ke ETF dan dana kripto.
  • Institusi mengalihkan modal seiring dengan potensi penurunan suku bunga dan inflasi yang lebih rendah.

BlackRock, pengelola aset terbesar di dunia, telah memperluas kepemilikan kriptonya dengan investasi sebesar $99,5 juta di Bitcoin dan Ethereum. Pembelian dilakukan melalui Coinbase dan menambah tanda-tanda bahwa institusi keuangan besar memasuki ruang aset digital. Seiring keuangan tradisional semakin terlibat dengan aset blockchain, langkah seperti ini membentuk masa depan adopsi kripto dalam portofolio keuangan global.

BlackRock Membeli Kripto Senilai $99,5 Juta dari Coinbase

BlackRock memperoleh sekitar 567 Bitcoin dan 8.238 Ethereum, masing-masing bernilai sekitar $65 juta dan $34 juta. Pembelian dilakukan melalui Coinbase, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di Amerika Serikat. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana institusi keuangan tradisional semakin terlibat dengan platform kripto yang diregulasi.

Investasi ini terjadi pada saat perusahaan lain juga meningkatkan eksposur terhadap aset digital. Dengan transaksi terbaru ini, BlackRock menambah daftar institusi yang memandang Bitcoin dan Ethereum cocok untuk alokasi jangka panjang.

Bitcoin dan Ethereum Tetap Menjadi Aset Digital Inti

Bitcoin banyak digunakan sebagai penyimpan nilai digital dan Ethereum mendukung pengembangan kontrak pintar. Peran ini menjadikan keduanya aset digital yang paling banyak dimiliki di kalangan institusi. Likuiditas dan penerimaan pasar yang luas memungkinkan institusi untuk memperdagangkan dan menyimpannya dengan risiko lebih rendah dibandingkan token digital lainnya.

Saat ini, baik Bitcoin dan Ethereum terus menjadi pilihan utama dalam strategi alokasi aset untuk portofolio institusional. Cryptocurrency yang lebih baru mungkin mendapatkan perhatian, tetapi Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi pusat sebagian besar rencana investasi kripto karena kedalaman pasar dan kasus penggunaannya.

Kondisi Pasar Mungkin Mendukung Langkah Kripto Institusional

Waktu pembelian ini menunjukkan ekspektasi kinerja kripto yang lebih kuat di tengah tekanan makroekonomi yang mereda. Bank sentral di beberapa wilayah memberi sinyal penurunan suku bunga, dan inflasi tampaknya menurun. Faktor-faktor ini menyebabkan beberapa investor mengurangi eksposur terhadap aset tradisional dan mengeksplorasi alternatif.

Kripto menjadi salah satu alternatif tersebut, dengan Bitcoin dan Ethereum menawarkan skalabilitas dan potensi jangka panjang. Keputusan BlackRock bisa mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam cara manajer aset merespons perubahan ekonomi global.

Aktivitas Institusional Dapat Mendorong Pemulihan Pasar Kripto

Investasi ini sejalan dengan data terbaru yang menunjukkan peningkatan arus masuk ke produk keuangan terkait kripto. Exchange-traded funds (ETF), platform kustodian, dan manajer aset melihat minat yang berkembang dari klien besar. Pergerakan ini telah mulai menstabilkan pasar setelah periode volume yang lebih rendah dan koreksi harga.

Keterlibatan BlackRock mungkin mempengaruhi institusi lain untuk mengikuti strategi serupa. Perusahaan ini memainkan peran utama dalam keuangan global, dan keputusannya diawasi dengan cermat oleh rekan-rekannya. Jika perusahaan lain mengadopsi posisi serupa, total modal yang masuk ke pasar kripto mungkin akan semakin meningkat.

Artikel BlackRock Memperoleh $99,5 juta Dalam BTC dan ETH Di Tengah Permintaan yang Meningkat pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06158-4.89%
Starpower
STAR$0.12292-0.60%
Ambire Wallet
WALLET$0.01887-1.71%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2813-0.17%
FINANCE
FINANCE$0.0002955-14.47%
DeFi
DEFI$0.000794+2.31%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

Analis dari pertukaran cryptocurrency Coinbase telah membagikan ekspektasi mereka untuk Bitcoin setelah pergerakan harga terbaru. Berikut detailnya. Lanjutkan Membaca: Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan
Bitcoin
BTC$102,387.56+0.47%
SphereX
HERE$0.000119--%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 19:14

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,393.81
$102,393.81$102,393.81

+0.67%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,455.41
$3,455.41$3,455.41

+2.32%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.63
$159.63$159.63

+1.88%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2804
$2.2804$2.2804

+1.06%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$607.93
$607.93$607.93

+18.95%