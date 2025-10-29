BlackRock Memperoleh $99.5 juta Dalam BTC dan ETH Di Tengah Permintaan yang Meningkat

TLDR

BlackRock membeli 567 BTC dan 8.238 ETH senilai $99,5 juta melalui Coinbase.

Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi aset kripto teratas bagi investor institusional.

Pembelian ini mengikuti peningkatan arus masuk ke ETF dan dana kripto.

Institusi mengalihkan modal seiring dengan potensi penurunan suku bunga dan inflasi yang lebih rendah.

BlackRock, pengelola aset terbesar di dunia, telah memperluas kepemilikan kriptonya dengan investasi sebesar $99,5 juta di Bitcoin dan Ethereum. Pembelian dilakukan melalui Coinbase dan menambah tanda-tanda bahwa institusi keuangan besar memasuki ruang aset digital. Seiring keuangan tradisional semakin terlibat dengan aset blockchain, langkah seperti ini membentuk masa depan adopsi kripto dalam portofolio keuangan global.

BlackRock Membeli Kripto Senilai $99,5 Juta dari Coinbase

BlackRock memperoleh sekitar 567 Bitcoin dan 8.238 Ethereum, masing-masing bernilai sekitar $65 juta dan $34 juta. Pembelian dilakukan melalui Coinbase, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di Amerika Serikat. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana institusi keuangan tradisional semakin terlibat dengan platform kripto yang diregulasi.

Investasi ini terjadi pada saat perusahaan lain juga meningkatkan eksposur terhadap aset digital. Dengan transaksi terbaru ini, BlackRock menambah daftar institusi yang memandang Bitcoin dan Ethereum cocok untuk alokasi jangka panjang.

Bitcoin dan Ethereum Tetap Menjadi Aset Digital Inti

Bitcoin banyak digunakan sebagai penyimpan nilai digital dan Ethereum mendukung pengembangan kontrak pintar. Peran ini menjadikan keduanya aset digital yang paling banyak dimiliki di kalangan institusi. Likuiditas dan penerimaan pasar yang luas memungkinkan institusi untuk memperdagangkan dan menyimpannya dengan risiko lebih rendah dibandingkan token digital lainnya.

Saat ini, baik Bitcoin dan Ethereum terus menjadi pilihan utama dalam strategi alokasi aset untuk portofolio institusional. Cryptocurrency yang lebih baru mungkin mendapatkan perhatian, tetapi Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi pusat sebagian besar rencana investasi kripto karena kedalaman pasar dan kasus penggunaannya.

Kondisi Pasar Mungkin Mendukung Langkah Kripto Institusional

Waktu pembelian ini menunjukkan ekspektasi kinerja kripto yang lebih kuat di tengah tekanan makroekonomi yang mereda. Bank sentral di beberapa wilayah memberi sinyal penurunan suku bunga, dan inflasi tampaknya menurun. Faktor-faktor ini menyebabkan beberapa investor mengurangi eksposur terhadap aset tradisional dan mengeksplorasi alternatif.

Kripto menjadi salah satu alternatif tersebut, dengan Bitcoin dan Ethereum menawarkan skalabilitas dan potensi jangka panjang. Keputusan BlackRock bisa mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam cara manajer aset merespons perubahan ekonomi global.

Aktivitas Institusional Dapat Mendorong Pemulihan Pasar Kripto

Investasi ini sejalan dengan data terbaru yang menunjukkan peningkatan arus masuk ke produk keuangan terkait kripto. Exchange-traded funds (ETF), platform kustodian, dan manajer aset melihat minat yang berkembang dari klien besar. Pergerakan ini telah mulai menstabilkan pasar setelah periode volume yang lebih rendah dan koreksi harga.

Keterlibatan BlackRock mungkin mempengaruhi institusi lain untuk mengikuti strategi serupa. Perusahaan ini memainkan peran utama dalam keuangan global, dan keputusannya diawasi dengan cermat oleh rekan-rekannya. Jika perusahaan lain mengadopsi posisi serupa, total modal yang masuk ke pasar kripto mungkin akan semakin meningkat.

