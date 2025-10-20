BlackRock memimpin manajer aset meluncurkan BTC ETPs saat FCA mencabut larangan crypto ETNs

BlackRock telah meluncurkan produk yang diperdagangkan di bursa (ETP) iShares Bitcoin yang tersedia di Bursa Efek London (LSE), yang menjadi peristiwa penting bagi sektor investasi kripto ritel Inggris. Peluncuran ini terjadi setelah Financial Conduct Authority (FCA) mencabut larangannya terhadap akses ritel ke catatan yang diperdagangkan di bursa berbasis kripto (ETN) pada tahun 2021.

Diperdagangkan dengan ticker IB1T, ETP Bitcoin BlackRock memungkinkan investor untuk mendapatkan eksposur terhadap Bitcoin tanpa harus memiliki cryptocurrency secara langsung, tetapi melalui bursa yang diregulasi, seperti dilaporkan oleh FT.

Langkah oleh manajer aset ini menandai peningkatan kepercayaan institusional terhadap aset digital, terutama karena iShares Bitcoin Trust (IBIT) unggulannya yang terdaftar di AS sudah memiliki aset senilai $85,5 miliar, ETF Bitcoin spot terbesar di dunia.

Penawaran Bitcoin BlackRock sebelumnya diluncurkan di pasar-pasar utama Eropa seperti Xetra, Euronext Amsterdam, dan Euronext Paris, semakin menambah strategi ekspansinya di seluruh pasar yang diregulasi di seluruh dunia. Dengan lebih dari $13 triliun aset yang dikelola, portofolio kripto yang meningkat menunjukkan bahwa aset digital telah menjadi komponen utama keuangan tradisional.

BlackRock, 21Shares, Bitwise, dan WisdomTree memperluas penawaran

Pembalikan kebijakan FCA telah membuka jalan bagi manajer aset lain untuk meluncurkan produk kripto kepada investor ritel di Inggris.

21Shares yang berbasis di Swiss telah menerbitkan empat ETP kripto yang didukung secara fisik di LSE – termasuk eksposur Bitcoin dan Ether – bersama dengan opsi "Core" dengan biaya lebih rendah yaitu CBTC dan ETHC yang dihargai dengan biaya manajemen hanya 0,10%. CEO Russel Barlow mengatakan langkah tersebut merupakan "langkah penting bagi investor sehari-hari," menambahkan bahwa pedagang ritel Inggris telah lama dilarang mengakses kripto yang diregulasi.

Sementara itu, Bitwise bergabung dalam persaingan dengan mendaftarkan 4 ETP, dua melacak Bitcoin dan dua untuk Ethereum; sambil mengurangi biaya pada Core Bitcoin ETP (BTC1) menjadi 0,05% selama 6 bulan. WisdomTree juga memperkenalkan ETP Bitcoin fisik dan ETP Ethereum fisiknya, yang sebelumnya hanya tersedia untuk individu dengan kekayaan bersih tinggi. Produk-produk ini sekarang diharapkan akan tersedia melalui platform investasi utama Inggris dengan berbagai biaya mulai dari 0,15% hingga 0,35%.

Alexis Marinof, Kepala Eropa WisdomTree, mengatakan bahwa pencatatan tersebut menunjukkan peningkatan kematangan pasar kripto, yang memberikan tingkat transparansi dan perlindungan yang sama kepada investor ritel seperti yang terlihat pada kelas aset tradisional.

Pergeseran kebijakan FCA menandai titik balik

Langkah FCA untuk menghapus larangan empat tahunnya terhadap penjualan ETN kripto kepada investor ritel merupakan pergeseran kebijakan yang signifikan dalam regulasi investasi aset kripto. Awalnya diberlakukan pada Januari 2021, larangan tersebut membatasi peredaran dan pemasaran derivatif kripto dan ETN kepada konsumen ritel sebagai akibat dari kekhawatiran tentang volatilitas dan perlindungan investor.

Pada Maret 2024, regulator mengizinkan bursa yang diakui untuk mencatatkan ETN yang didukung aset kripto hanya untuk investor profesional. Namun, langkah terbaru membuat investasi tersebut tersedia bagi investor ritel, melalui broker dan platform investasi yang diregulasi, termasuk yang menawarkan akun dengan keuntungan pajak seperti ISA dan SIPP.

Kerangka kerja yang diperbarui akan menyejajarkan Inggris dengan pasar kripto utama seperti AS, Kanada, Hong Kong, dan Uni Eropa, di mana ETP kripto yang diregulasi kini tersedia dengan mudah. Namun, larangan terhadap derivatif kripto yang lebih luas untuk investor ritel masih diberlakukan.

