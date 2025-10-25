BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDR BlackRock menginvestasikan lebih dari $300 juta dalam Bitcoin, menyoroti minat institusional yang kuat meskipun fluktuasi pasar. ETF Bitcoin perusahaan, IBIT, melihat arus masuk bersih sebesar $324,3 juta antara 20 dan 24 Oktober. Pembelian strategis BlackRock membantu mempertahankan harga Bitcoin di atas level kritis $100.000. Permintaan institusional untuk Bitcoin tetap solid, dengan analis memproyeksikan target $200.000 [...] Artikel BlackRock Mengumpulkan $324 Juta dalam Bitcoin, Meningkatkan Sentimen Pasar pertama kali muncul di CoinCentral.TLDR BlackRock menginvestasikan lebih dari $300 juta dalam Bitcoin, menyoroti minat institusional yang kuat meskipun fluktuasi pasar. ETF Bitcoin perusahaan, IBIT, melihat arus masuk bersih sebesar $324,3 juta antara 20 dan 24 Oktober. Pembelian strategis BlackRock membantu mempertahankan harga Bitcoin di atas level kritis $100.000. Permintaan institusional untuk Bitcoin tetap solid, dengan analis memproyeksikan target $200.000 [...] Artikel BlackRock Mengumpulkan $324 Juta dalam Bitcoin, Meningkatkan Sentimen Pasar pertama kali muncul di CoinCentral.

BlackRock Mengakuisisi $324M dalam Bitcoin, Meningkatkan Sentimen Pasar

Oleh: Coincentral
2025/10/25 21:48
LayerNet
NET$0,0000035-0,28%

TLDR

  • BlackRock menginvestasikan lebih dari $300 juta dalam Bitcoin, menyoroti minat institusional yang kuat meskipun fluktuasi pasar.
  • ETF Bitcoin perusahaan, IBIT, melihat arus masuk bersih sebesar $324,3 juta antara 20 dan 24 Oktober.
  • Pembelian strategis BlackRock membantu mempertahankan harga Bitcoin di atas level kritis $100.000.
  • Permintaan institusional untuk Bitcoin tetap solid, dengan analis memproyeksikan target $200.000 untuk cryptocurrency tersebut di Q4.
  • Arus masuk berkelanjutan dari BlackRock mengimbangi fluktuasi di pasar ETF Bitcoin yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan investor.

BlackRock mempercepat aksi pembelian cryptocurrency-nya minggu ini, memperoleh lebih dari $300 juta dalam Bitcoin (BTC). ETF Bitcoin perusahaan, IBIT, melihat arus masuk bersih sebesar $324,3 juta dari 20 hingga 24 Oktober. Ini menandai sinyal signifikan dari permintaan institusional yang kuat untuk Bitcoin, meskipun fluktuasi pasar baru-baru ini.

Lonjakan Arus Masuk BlackRock Meskipun Volatilitas Pasar

ETF Bitcoin BlackRock, IBIT, mengalami fluktuasi arus masuk, dengan tren kenaikan yang terlihat. Pada 20 Oktober, perusahaan melihat arus keluar bersih sebesar $100,7 juta, didorong oleh sedikit kelemahan dalam harga Bitcoin. Namun, sentimen investor dengan cepat berbalik, dan arus masuk melonjak menjadi $210,9 juta pada 21 Oktober, menandakan pemulihan pasar yang kuat.

Momentum kenaikan berlanjut sepanjang minggu. BlackRock menambahkan $73,6 juta lagi pada 22 Oktober dan $107,8 juta lebih lanjut pada 23 Oktober. Akibatnya, akumulasi institusional dilanjutkan, membantu menstabilkan sentimen pasar meskipun fluktuasi dalam arus ETF Bitcoin secara keseluruhan.

Pada 24 Oktober, arus masuk melambat menjadi $32,7 juta, tetapi tren keseluruhan tetap positif. Pembelian konsisten BlackRock membantu menjaga harga Bitcoin di atas tanda kritis $100.000. Aksi pembelian ini menjadi jaminan bagi investor di tengah ketidakpastian pasar.

Pembelian Institusional Meningkatkan Stabilitas Harga Bitcoin

Injeksi modal berkelanjutan BlackRock memainkan peran kunci dalam menstabilkan harga Bitcoin. Akibatnya, Bitcoin berhasil tetap di atas $110.000 setelah penurunan tajam pada awal Oktober. Analis mengatribusikan stabilitas harga pada minat institusional yang kuat, terutama dari perusahaan seperti BlackRock.

Meskipun kondisi pasar yang bergejolak, permintaan jangka panjang untuk Bitcoin tetap kuat. Tiger Research, misalnya, memproyeksikan target harga $200.000 untuk Bitcoin di Q4, didukung oleh pembelian institusional yang berkelanjutan. Selain itu, dinamika pasokan Bitcoin menunjukkan permintaan struktural, dengan "lumba-lumba" (dompet yang menyimpan 100 hingga 1.000 BTC) sekarang memegang 26% dari total pasokan.

Saat ini, harga Bitcoin diperdagangkan pada $111.702, naik 0,6% dalam 24 jam terakhir. Strategi BlackRock untuk mengakumulasi Bitcoin terus menandakan kepercayaan institusional yang berkembang dalam aset digital.

Postingan BlackRock Mengambil $324M dalam Bitcoin, Meningkatkan Sentimen Pasar pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0,06158-4,89%
Starpower
STAR$0,12292-0,60%
Ambire Wallet
WALLET$0,01887-1,71%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2,2813-0,17%
FINANCE
FINANCE$0,0002955-14,47%
DeFi
DEFI$0,000794+2,31%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

Analis dari pertukaran cryptocurrency Coinbase telah membagikan ekspektasi mereka untuk Bitcoin setelah pergerakan harga terbaru. Berikut detailnya. Lanjutkan Membaca: Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan
Bitcoin
BTC$102 387,56+0,47%
SphereX
HERE$0,000119--%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 19:14

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102 414,17
$102 414,17$102 414,17

+0,69%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 454,82
$3 454,82$3 454,82

+2,31%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159,69
$159,69$159,69

+1,92%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,2803
$2,2803$2,2803

+1,05%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$609,65
$609,65$609,65

+19,28%