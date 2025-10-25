BlackRock Mengakuisisi $324M dalam Bitcoin, Meningkatkan Sentimen Pasar

TLDR

BlackRock menginvestasikan lebih dari $300 juta dalam Bitcoin, menyoroti minat institusional yang kuat meskipun fluktuasi pasar.

ETF Bitcoin perusahaan, IBIT, melihat arus masuk bersih sebesar $324,3 juta antara 20 dan 24 Oktober.

Pembelian strategis BlackRock membantu mempertahankan harga Bitcoin di atas level kritis $100.000.

Permintaan institusional untuk Bitcoin tetap solid, dengan analis memproyeksikan target $200.000 untuk cryptocurrency tersebut di Q4.

Arus masuk berkelanjutan dari BlackRock mengimbangi fluktuasi di pasar ETF Bitcoin yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan investor.

BlackRock mempercepat aksi pembelian cryptocurrency-nya minggu ini, memperoleh lebih dari $300 juta dalam Bitcoin (BTC). ETF Bitcoin perusahaan, IBIT, melihat arus masuk bersih sebesar $324,3 juta dari 20 hingga 24 Oktober. Ini menandai sinyal signifikan dari permintaan institusional yang kuat untuk Bitcoin, meskipun fluktuasi pasar baru-baru ini.

Lonjakan Arus Masuk BlackRock Meskipun Volatilitas Pasar

ETF Bitcoin BlackRock, IBIT, mengalami fluktuasi arus masuk, dengan tren kenaikan yang terlihat. Pada 20 Oktober, perusahaan melihat arus keluar bersih sebesar $100,7 juta, didorong oleh sedikit kelemahan dalam harga Bitcoin. Namun, sentimen investor dengan cepat berbalik, dan arus masuk melonjak menjadi $210,9 juta pada 21 Oktober, menandakan pemulihan pasar yang kuat.

Momentum kenaikan berlanjut sepanjang minggu. BlackRock menambahkan $73,6 juta lagi pada 22 Oktober dan $107,8 juta lebih lanjut pada 23 Oktober. Akibatnya, akumulasi institusional dilanjutkan, membantu menstabilkan sentimen pasar meskipun fluktuasi dalam arus ETF Bitcoin secara keseluruhan.

Pada 24 Oktober, arus masuk melambat menjadi $32,7 juta, tetapi tren keseluruhan tetap positif. Pembelian konsisten BlackRock membantu menjaga harga Bitcoin di atas tanda kritis $100.000. Aksi pembelian ini menjadi jaminan bagi investor di tengah ketidakpastian pasar.

Pembelian Institusional Meningkatkan Stabilitas Harga Bitcoin

Injeksi modal berkelanjutan BlackRock memainkan peran kunci dalam menstabilkan harga Bitcoin. Akibatnya, Bitcoin berhasil tetap di atas $110.000 setelah penurunan tajam pada awal Oktober. Analis mengatribusikan stabilitas harga pada minat institusional yang kuat, terutama dari perusahaan seperti BlackRock.

Meskipun kondisi pasar yang bergejolak, permintaan jangka panjang untuk Bitcoin tetap kuat. Tiger Research, misalnya, memproyeksikan target harga $200.000 untuk Bitcoin di Q4, didukung oleh pembelian institusional yang berkelanjutan. Selain itu, dinamika pasokan Bitcoin menunjukkan permintaan struktural, dengan "lumba-lumba" (dompet yang menyimpan 100 hingga 1.000 BTC) sekarang memegang 26% dari total pasokan.

Saat ini, harga Bitcoin diperdagangkan pada $111.702, naik 0,6% dalam 24 jam terakhir. Strategi BlackRock untuk mengakumulasi Bitcoin terus menandakan kepercayaan institusional yang berkembang dalam aset digital.

Postingan BlackRock Mengambil $324M dalam Bitcoin, Meningkatkan Sentimen Pasar pertama kali muncul di CoinCentral.